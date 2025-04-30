https://ria.ru/20250430/kndr-2014233486.html
Ким Чен Ын присутствовал на испытании нового эсминца КНДР
Ким Чен Ын присутствовал на испытании нового эсминца КНДР - РИА Новости, 30.04.2025
Ким Чен Ын присутствовал на испытании нового эсминца КНДР
Первое испытание боевой применимости систем вооружений многоцелевого эсминца "Чхве Хён" прошло в КНДР, лидер страны Ким Чен Ын наблюдал за испытанием, передает... РИА Новости, 30.04.2025
2025-04-30T04:12:00+03:00
2025-04-30T04:12:00+03:00
2025-04-30T04:12:00+03:00
ким чен ын
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СЕУЛ, 30 апр - РИА Новости. Первое испытание боевой применимости систем вооружений многоцелевого эсминца "Чхве Хён" прошло в КНДР, лидер страны Ким Чен Ын наблюдал за испытанием, передает Центральное телеграфное агентство (ЦТАК). Ранее сообщалось, что лидер КНДР Ким Чен Ын 25 апреля принял участие в торжественной церемонии спуска на воду первого эсминца ВМС КНДР нового поколения, заявив, что корабль стал отправной точкой в построении передовой морской державы. Корабль нового класса "Чхве Хён" получил также имя "Чхве Хён" - в честь антияпонского борца-революционера Чхве Хёна. Сообщается, что Главное управление ракетостроения КНДР, Академия национальной обороны и Главное управление поисково-радиоэлектронной войны приступили к испытанию возможностей и боевой применимости систем вооружений многоцелевого эсминца. "Первое испытание систем вооружений эсминца прошло 28 и 29 апреля", - пишет ЦТАК. Агентство поясняет, что 28 апреля проводились испытательный пуск сверхзвуковых крылатых ракет, стратегических крылатых ракет и зенитных ракет, а также испытательная стрельба из 127-миллиметровой палубной автоматической пушки. Ким Чен Ын вместе с руководящими кадрами ведомств и судостроительной верфи наблюдал за испытательным пуском. "Товарищ Ким Чен Ын посетил эсминец, приступивший к выполнению программы испытания систем вооружений, получил... подробный доклад о программе и содержанию этапов испытания систем вооружений корабля и наблюдал первый испытательный пуск", - пишет ЦТАК. Ким Чен Ын отметил быструю подготовку эсминца к испытаниям и подчеркнул необходимость проведения этой задачи "строго по плану" и усовершенствования подготовки к объединенному применению систем вооружений за кратчайший срок. Он "высоко оценил" огневые системы корабля, эффективно сочетающие "самые мощные ударные" вооружения, включая сверхзвуковые крылатые ракеты и стратегические крылатые ракеты, с общими оборонительными системами. Также 29 апреля прошла испытательная стрельба противокорабельного тактического управляемого оружия, палубных автоматических пушек, дымовых пушек и систем создания радиопомех.
https://ria.ru/20250426/flot-2013541879.html
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ким чен ын
Ким Чен Ын присутствовал на испытании нового эсминца КНДР
ЦТАК: Ким Чен Ын присутствовал на испытании нового эсминца КНДР "Чхве Хён"
СЕУЛ, 30 апр - РИА Новости. Первое испытание боевой применимости систем вооружений многоцелевого эсминца "Чхве Хён" прошло в КНДР, лидер страны Ким Чен Ын наблюдал за испытанием, передает Центральное телеграфное агентство (ЦТАК).
Ранее сообщалось, что лидер КНДР Ким Чен Ын
25 апреля принял участие в торжественной церемонии спуска на воду первого эсминца ВМС КНДР нового поколения, заявив, что корабль стал отправной точкой в построении передовой морской державы. Корабль нового класса "Чхве Хён" получил также имя "Чхве Хён" - в честь антияпонского борца-революционера Чхве Хёна.
Сообщается, что Главное управление ракетостроения КНДР, Академия национальной обороны и Главное управление поисково-радиоэлектронной войны приступили к испытанию возможностей и боевой применимости систем вооружений многоцелевого эсминца.
"Первое испытание систем вооружений эсминца прошло 28 и 29 апреля", - пишет ЦТАК.
Агентство поясняет, что 28 апреля проводились испытательный пуск сверхзвуковых крылатых ракет, стратегических крылатых ракет и зенитных ракет, а также испытательная стрельба из 127-миллиметровой палубной автоматической пушки.
Ким Чен Ын вместе с руководящими кадрами ведомств и судостроительной верфи наблюдал за испытательным пуском.
"Товарищ Ким Чен Ын посетил эсминец, приступивший к выполнению программы испытания систем вооружений, получил... подробный доклад о программе и содержанию этапов испытания систем вооружений корабля и наблюдал первый испытательный пуск", - пишет ЦТАК.
Ким Чен Ын отметил быструю подготовку эсминца к испытаниям и подчеркнул необходимость проведения этой задачи "строго по плану" и усовершенствования подготовки к объединенному применению систем вооружений за кратчайший срок. Он "высоко оценил" огневые системы корабля, эффективно сочетающие "самые мощные ударные" вооружения, включая сверхзвуковые крылатые ракеты и стратегические крылатые ракеты, с общими оборонительными системами.
Также 29 апреля прошла испытательная стрельба противокорабельного тактического управляемого оружия, палубных автоматических пушек, дымовых пушек и систем создания радиопомех.