https://ria.ru/20250430/kndr-2014233486.html

Ким Чен Ын присутствовал на испытании нового эсминца КНДР

Ким Чен Ын присутствовал на испытании нового эсминца КНДР - РИА Новости, 30.04.2025

Ким Чен Ын присутствовал на испытании нового эсминца КНДР

Первое испытание боевой применимости систем вооружений многоцелевого эсминца "Чхве Хён" прошло в КНДР, лидер страны Ким Чен Ын наблюдал за испытанием, передает... РИА Новости, 30.04.2025

2025-04-30T04:12:00+03:00

2025-04-30T04:12:00+03:00

2025-04-30T04:12:00+03:00

ким чен ын

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/08/1971367142_0:0:1001:564_1920x0_80_0_0_d7934d504bc42529fcfedcc0a1f276a4.jpg

СЕУЛ, 30 апр - РИА Новости. Первое испытание боевой применимости систем вооружений многоцелевого эсминца "Чхве Хён" прошло в КНДР, лидер страны Ким Чен Ын наблюдал за испытанием, передает Центральное телеграфное агентство (ЦТАК). Ранее сообщалось, что лидер КНДР Ким Чен Ын 25 апреля принял участие в торжественной церемонии спуска на воду первого эсминца ВМС КНДР нового поколения, заявив, что корабль стал отправной точкой в построении передовой морской державы. Корабль нового класса "Чхве Хён" получил также имя "Чхве Хён" - в честь антияпонского борца-революционера Чхве Хёна. Сообщается, что Главное управление ракетостроения КНДР, Академия национальной обороны и Главное управление поисково-радиоэлектронной войны приступили к испытанию возможностей и боевой применимости систем вооружений многоцелевого эсминца. "Первое испытание систем вооружений эсминца прошло 28 и 29 апреля", - пишет ЦТАК. Агентство поясняет, что 28 апреля проводились испытательный пуск сверхзвуковых крылатых ракет, стратегических крылатых ракет и зенитных ракет, а также испытательная стрельба из 127-миллиметровой палубной автоматической пушки. Ким Чен Ын вместе с руководящими кадрами ведомств и судостроительной верфи наблюдал за испытательным пуском. "Товарищ Ким Чен Ын посетил эсминец, приступивший к выполнению программы испытания систем вооружений, получил... подробный доклад о программе и содержанию этапов испытания систем вооружений корабля и наблюдал первый испытательный пуск", - пишет ЦТАК. Ким Чен Ын отметил быструю подготовку эсминца к испытаниям и подчеркнул необходимость проведения этой задачи "строго по плану" и усовершенствования подготовки к объединенному применению систем вооружений за кратчайший срок. Он "высоко оценил" огневые системы корабля, эффективно сочетающие "самые мощные ударные" вооружения, включая сверхзвуковые крылатые ракеты и стратегические крылатые ракеты, с общими оборонительными системами. Также 29 апреля прошла испытательная стрельба противокорабельного тактического управляемого оружия, палубных автоматических пушек, дымовых пушек и систем создания радиопомех.

https://ria.ru/20250426/flot-2013541879.html

https://ria.ru/20250327/kndr-2007591854.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

ким чен ын