https://ria.ru/20250430/kladbische-2014370436.html

На Ставрополье проверят информацию о нападении на полицейских на кладбище

На Ставрополье проверят информацию о нападении на полицейских на кладбище - РИА Новости, 30.04.2025

На Ставрополье проверят информацию о нападении на полицейских на кладбище

Прокуратура проводит проверку по факту нападения группы людей на полицейских на кладбище в ставропольском Зеленокумске, сообщили корреспонденту РИА Новости в... РИА Новости, 30.04.2025

2025-04-30T14:52:00+03:00

2025-04-30T14:52:00+03:00

2025-04-30T14:52:00+03:00

происшествия

зеленокумск

россия

следственный комитет россии (ск рф)

ставропольский край

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/17/2006801719_0:66:1281:786_1920x0_80_0_0_adadcbd8ded84f92ca59e444ff30dfa2.jpg

ПЯТИГОРСК, 30 апр – РИА Новости. Прокуратура проводит проверку по факту нападения группы людей на полицейских на кладбище в ставропольском Зеленокумске, сообщили корреспонденту РИА Новости в краевой прокуратуре. В среду в ряде Telegram-каналов появилась информация о драке неизвестных с сотрудниками полиции в Зеленокумске. Источник РИА Новости в правоохранительных органах сообщил, что они пришли на кладбище в день Радоницы, чтобы посетить могилы родственников. Однако в ходе распития спиртных напитков стали вести себя шумно, из-за чего были привлечены сотрудники полиции. Отмечается, что "о межнациональном подтексте в конфликте не может быть и речи". "Прокуратурой края организована проверка по факту нарушения общественного порядка на кладбище в Советском округе. В ходе сбора административного материала пятью гражданами оказано противодействие, сотрудникам правоохранительных органов причинены телесные повреждения", – сообщили в ведомстве. Следственными органами возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти, опасного для жизни или здоровья). В пресс-службе СК сообщили, что четверо установленных фигурантов задержаны. Нахождение пятого подозреваемого устанавливается.

https://ria.ru/20250424/sk-2013177756.html

https://ria.ru/20250421/khabarovsk-2012437346.html

зеленокумск

россия

ставропольский край

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, зеленокумск, россия, следственный комитет россии (ск рф), ставропольский край