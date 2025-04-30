https://ria.ru/20250430/kladbische-2014370436.html
На Ставрополье проверят информацию о нападении на полицейских на кладбище
На Ставрополье проверят информацию о нападении на полицейских на кладбище - РИА Новости, 30.04.2025
На Ставрополье проверят информацию о нападении на полицейских на кладбище
Прокуратура проводит проверку по факту нападения группы людей на полицейских на кладбище в ставропольском Зеленокумске, сообщили корреспонденту РИА Новости в... РИА Новости, 30.04.2025
2025-04-30T14:52:00+03:00
2025-04-30T14:52:00+03:00
2025-04-30T14:52:00+03:00
происшествия
зеленокумск
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ПЯТИГОРСК, 30 апр – РИА Новости. Прокуратура проводит проверку по факту нападения группы людей на полицейских на кладбище в ставропольском Зеленокумске, сообщили корреспонденту РИА Новости в краевой прокуратуре. В среду в ряде Telegram-каналов появилась информация о драке неизвестных с сотрудниками полиции в Зеленокумске. Источник РИА Новости в правоохранительных органах сообщил, что они пришли на кладбище в день Радоницы, чтобы посетить могилы родственников. Однако в ходе распития спиртных напитков стали вести себя шумно, из-за чего были привлечены сотрудники полиции. Отмечается, что "о межнациональном подтексте в конфликте не может быть и речи". "Прокуратурой края организована проверка по факту нарушения общественного порядка на кладбище в Советском округе. В ходе сбора административного материала пятью гражданами оказано противодействие, сотрудникам правоохранительных органов причинены телесные повреждения", – сообщили в ведомстве. Следственными органами возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти, опасного для жизни или здоровья). В пресс-службе СК сообщили, что четверо установленных фигурантов задержаны. Нахождение пятого подозреваемого устанавливается.
https://ria.ru/20250424/sk-2013177756.html
https://ria.ru/20250421/khabarovsk-2012437346.html
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происшествия, зеленокумск, россия, следственный комитет россии (ск рф), ставропольский край
Происшествия, Зеленокумск, Россия, Следственный комитет России (СК РФ), Ставропольский край
На Ставрополье проверят информацию о нападении на полицейских на кладбище
В Зеленокумске проверят информацию о нападении на полицейских на кладбище