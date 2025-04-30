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Трения США и Китая могут выйти за рамки торговых, считает эксперт - РИА Новости, 30.04.2025
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07:11 30.04.2025
https://ria.ru/20250430/kitay-2014239395.html
Трения США и Китая могут выйти за рамки торговых, считает эксперт
Трения США и Китая могут выйти за рамки торговых, считает эксперт - РИА Новости, 30.04.2025
Трения США и Китая могут выйти за рамки торговых, считает эксперт
Трения между США и Китаем могут выйти за рамки торговых, если вероятность перспективы сделки будет утрачена, в адрес Пекина будет продвигаться более агрессивная РИА Новости, 30.04.2025
2025-04-30T07:11:00+03:00
2025-04-30T07:11:00+03:00
китай
сша
тайвань
дональд трамп
нэнси пелоси
евросоюз
введение трампом пошлин на импорт
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ПЕКИН, 30 апр – РИА Новости. Трения между США и Китаем могут выйти за рамки торговых, если вероятность перспективы сделки будет утрачена, в адрес Пекина будет продвигаться более агрессивная политика, которая затронет более опасные вопросы, чем торговля, например, Тайвань, заявил РИА Новости руководитель программы США-ЕС в центре международной безопасности и стратегии университета Цинхуа Сунь Чэнхао. Китай и США находятся в состоянии торговой войны, которая разгорелась после того, как в феврале американский президент Дональд Трамп ввел пошлину в 10% на импорт всех товаров из Китая. В марте она была повышена до 20%, а Китай ответил тарифами на ввоз американской агропродукции. Новый виток эскалации произошел после введения США "взаимных" пошлин на импорт из других стран, в результате чего против Китая заработала ставка в 54%. Сейчас эта пошлина достигла 145%, а ставка для американских поставщиков в Китай - 125%. "Беспокоит то, что у торговой войны могут быть побочные эффекты. В настоящее время многие так называемые сторонники жёсткой линии в администрации Трампа сдерживают себя по ряду вопросов — например, в сфере безопасности, включая Тайвань, идеологии и гуманитарных обменов, поскольку верят, что у Трампа еще сохраняется определённая уверенность в возможности заключения торгового соглашения с Китаем. Поэтому они пока воздерживаются от резких шагов в этих областях", - сказал Сунь Чэнхао. Однако, считает эксперт, "если они придут к выводу, что Трамп утратил уверенность в перспективе сделки, то, скорее всего, сторонники жёсткой линии начнут продвигать гораздо более агрессивную политику в отношении Китая". "И это может оказаться даже опаснее, чем торговые вопросы — как это уже происходило в первую администрацию Трампа после начала пандемии. Тогда мы увидели резкое ужесточение риторики в адрес китайского правительства, Компартии Китая, а также введение ограничений в сфере гуманитарных и образовательных обменов", - сказал он. Отвечая на вопрос о том, может ли спор разрастись в военное противодействие между Китаем и США из-за тайваньского вопроса, эксперт отметил, что "это довольно сложно сказать". "Ведь это зависит не только от отношений Китая и США, но и от отношений по обе стороны Тайваньского пролива", - пояснил Сунь Чэнхао. По его мнению, Китай и США все еще стремятся управлять ситуацией в Тайваньском проливе так, чтобы она не вышла из-под контроля. "Но, если США попытаются использовать Тайвань как рычаг давления, чтобы склонить Китай к возможной сделке, это будет крайне рискованным шагом", - сказал Сунь Чэнхао. По словам эксперта, "США считают, что в их руках есть много разных козырей, и Тайвань - один из них". Ситуация вокруг Тайваня обострилась после визита на остров в начале августа 2022 года Нэнси Пелоси, занимавшей тогда пост спикера палаты представителей США. Китай, считающий остров частью своей территории, осудил визит Пелоси, расценив его как поддержку Соединенными Штатами тайваньского сепаратизма, и провел масштабные военные учения. Официальные отношения между центральным правительством КНР и его островной провинцией прервались в 1949 году после того, как потерпевшие поражение в гражданской войне с Компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х годов стороны стали контактировать через неправительственные организации - пекинскую Ассоциацию развития отношений через Тайваньский пролив и тайбэйский Фонд обменов через пролив.
https://ria.ru/20250430/vto-2014235711.html
https://ria.ru/20250429/kitay-2013965920.html
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китай
сша
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китай, сша, тайвань, дональд трамп, нэнси пелоси, евросоюз, введение трампом пошлин на импорт
Китай, США, Тайвань, Дональд Трамп, Нэнси Пелоси, Евросоюз, Введение Трампом пошлин на импорт
Трения США и Китая могут выйти за рамки торговых, считает эксперт

Ученый Сунь Чэнхао: трения США и Китая могут выйти за рамки торговых

© AP Photo / Jacquelyn Martin, PoolФлаги Китая и США
Флаги Китая и США - РИА Новости, 1920, 30.04.2025
© AP Photo / Jacquelyn Martin, Pool
Флаги Китая и США. Архивное фото
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ПЕКИН, 30 апр – РИА Новости. Трения между США и Китаем могут выйти за рамки торговых, если вероятность перспективы сделки будет утрачена, в адрес Пекина будет продвигаться более агрессивная политика, которая затронет более опасные вопросы, чем торговля, например, Тайвань, заявил РИА Новости руководитель программы США-ЕС в центре международной безопасности и стратегии университета Цинхуа Сунь Чэнхао.
Китай и США находятся в состоянии торговой войны, которая разгорелась после того, как в феврале американский президент Дональд Трамп ввел пошлину в 10% на импорт всех товаров из Китая. В марте она была повышена до 20%, а Китай ответил тарифами на ввоз американской агропродукции. Новый виток эскалации произошел после введения США "взаимных" пошлин на импорт из других стран, в результате чего против Китая заработала ставка в 54%. Сейчас эта пошлина достигла 145%, а ставка для американских поставщиков в Китай - 125%.
Эмблема Всемирной торговой организации (ВТО) возле здания штаб-квартиры организации в Женеве - РИА Новости, 1920, 30.04.2025
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05:13
"Беспокоит то, что у торговой войны могут быть побочные эффекты. В настоящее время многие так называемые сторонники жёсткой линии в администрации Трампа сдерживают себя по ряду вопросов — например, в сфере безопасности, включая Тайвань, идеологии и гуманитарных обменов, поскольку верят, что у Трампа еще сохраняется определённая уверенность в возможности заключения торгового соглашения с Китаем. Поэтому они пока воздерживаются от резких шагов в этих областях", - сказал Сунь Чэнхао.
Однако, считает эксперт, "если они придут к выводу, что Трамп утратил уверенность в перспективе сделки, то, скорее всего, сторонники жёсткой линии начнут продвигать гораздо более агрессивную политику в отношении Китая".
"И это может оказаться даже опаснее, чем торговые вопросы — как это уже происходило в первую администрацию Трампа после начала пандемии. Тогда мы увидели резкое ужесточение риторики в адрес китайского правительства, Компартии Китая, а также введение ограничений в сфере гуманитарных и образовательных обменов", - сказал он.
Флаг Китая - РИА Новости, 1920, 29.04.2025
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Вчера, 06:46
Отвечая на вопрос о том, может ли спор разрастись в военное противодействие между Китаем и США из-за тайваньского вопроса, эксперт отметил, что "это довольно сложно сказать". "Ведь это зависит не только от отношений Китая и США, но и от отношений по обе стороны Тайваньского пролива", - пояснил Сунь Чэнхао.
По его мнению, Китай и США все еще стремятся управлять ситуацией в Тайваньском проливе так, чтобы она не вышла из-под контроля. "Но, если США попытаются использовать Тайвань как рычаг давления, чтобы склонить Китай к возможной сделке, это будет крайне рискованным шагом", - сказал Сунь Чэнхао.
По словам эксперта, "США считают, что в их руках есть много разных козырей, и Тайвань - один из них".
Ситуация вокруг Тайваня обострилась после визита на остров в начале августа 2022 года Нэнси Пелоси, занимавшей тогда пост спикера палаты представителей США. Китай, считающий остров частью своей территории, осудил визит Пелоси, расценив его как поддержку Соединенными Штатами тайваньского сепаратизма, и провел масштабные военные учения.
Официальные отношения между центральным правительством КНР и его островной провинцией прервались в 1949 году после того, как потерпевшие поражение в гражданской войне с Компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х годов стороны стали контактировать через неправительственные организации - пекинскую Ассоциацию развития отношений через Тайваньский пролив и тайбэйский Фонд обменов через пролив.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 29.04.2025
Пошлины Трампа стали подарком для КНР, пишет WSJ
Вчера, 03:07
 
КитайСШАТайваньДональд ТрампНэнси ПелосиЕвросоюзВведение Трампом пошлин на импорт
 
 
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