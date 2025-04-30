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В Китае приняли закон о содействии развитию частного сектора экономики - РИА Новости, 30.04.2025
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06:09 30.04.2025
https://ria.ru/20250430/kitay-2014237376.html
В Китае приняли закон о содействии развитию частного сектора экономики
В Китае приняли закон о содействии развитию частного сектора экономики - РИА Новости, 30.04.2025
В Китае приняли закон о содействии развитию частного сектора экономики
Законодатели КНР приняли первый в стране фундаментальный закон, направленный на развитие негосударственного сектора экономики, передает в среду агентство... РИА Новости, 30.04.2025
2025-04-30T06:09:00+03:00
2025-04-30T06:09:00+03:00
китай
пекин
всекитайское собрание народных представителей
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ПЕКИН, 30 апр - РИА Новости. Законодатели КНР приняли первый в стране фундаментальный закон, направленный на развитие негосударственного сектора экономики, передает в среду агентство Синьхуа. "Китайские законодатели в среду проголосовали за принятие первого в стране фундаментального закона, посвященного развитию негосударственного сектора экономики", - говорится в сообщении. Закон был принят на 15-й сессии ПК ВСНП 14-го созыва, он вступит в силу 20 мая 2025 года. "Китай стремится лучше содействовать развитию негосударственного сектора экономики за счет введения более мощных поддерживающих мер и обеспечения справедливого правоприменения", - заявил ранее официальный представитель рабочей комиссии по вопросам законодательства ПК ВСНП Хуан Хайхуа, слова которого приводило Синьхуа. Пятнадцатая сессия ПК ВСНП 14-го созыва проходит в Пекине с 27 по 30 апреля. Всекитайское собрание народных представителей (ВСНП) - высший законодательный орган Китая. Сессии ВСНП проходят раз в год. Постоянно действующим органом ВСНП является Постоянный комитет, который работает в период между сессиями.
https://ria.ru/20250416/kitaj-2011498716.html
https://ria.ru/20250421/kitay-2012435751.html
китай
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китай, пекин, всекитайское собрание народных представителей
Китай, Пекин, Всекитайское собрание народных представителей
В Китае приняли закон о содействии развитию частного сектора экономики

Синьхуа: в Китае приняли закон о содействии развитию частного сектора экономики

© Flickr / Gene ZhangФлаг Китая
Флаг Китая - РИА Новости, 1920, 30.04.2025
© Flickr / Gene Zhang
Флаг Китая. Архивное фото
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ПЕКИН, 30 апр - РИА Новости. Законодатели КНР приняли первый в стране фундаментальный закон, направленный на развитие негосударственного сектора экономики, передает в среду агентство Синьхуа.
"Китайские законодатели в среду проголосовали за принятие первого в стране фундаментального закона, посвященного развитию негосударственного сектора экономики", - говорится в сообщении.
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Закон был принят на 15-й сессии ПК ВСНП 14-го созыва, он вступит в силу 20 мая 2025 года.
"Китай стремится лучше содействовать развитию негосударственного сектора экономики за счет введения более мощных поддерживающих мер и обеспечения справедливого правоприменения", - заявил ранее официальный представитель рабочей комиссии по вопросам законодательства ПК ВСНП Хуан Хайхуа, слова которого приводило Синьхуа.
Пятнадцатая сессия ПК ВСНП 14-го созыва проходит в Пекине с 27 по 30 апреля. Всекитайское собрание народных представителей (ВСНП) - высший законодательный орган Китая. Сессии ВСНП проходят раз в год. Постоянно действующим органом ВСНП является Постоянный комитет, который работает в период между сессиями.
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КитайПекинВсекитайское собрание народных представителей
 
 
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