Историк: Китай не забудет советских героев, павших за освобождение КНР
Историк Тан Сюэфэн: КНР не забудет советских героев, павших за ее освобождение
© AP Photo / Mark SchiefelbeinГосударственные флаги России и Китая
© AP Photo / Mark Schiefelbein
Государственные флаги России и Китая. Архивное фото
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ПЕКИН, 30 апр - РИА Новости. Китайский народ никогда не забудет советских героев, павших в борьбе за освобождение Китая, заявил историк военно-воздушных сил Китая, внештатный научный сотрудник музея Санься в городе Чунцине Тан Сюэфэн.
В среду в посольстве РФ в Пекине состоялась торжественная церемония награждения российских и китайских граждан медалями "За заслуги в увековечении памяти погибших защитников отечества" и "Памяти героев отечества". В ходе мероприятия атташе по вопросам обороны посольства РФ в Пекине генерал-майор Алексей Липилин вручил награды гражданам России и Китая, внесшим значительный вклад в сохранение исторической памяти, патриотическое воспитание молодежи, а также развитие международного сотрудничества в военно-мемориальной сфере.
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"В ходе оказания помощи Китаю 236 советских лётчиков отдали жизни на китайской земле. Китайский народ никогда не забудет героев, павших в борьбе за освобождение Китая", - заявил Тан Сюэфэн, выступая с речью на церемонии награждения. Историк был награжден медалью "Памяти героев отечества".
"В эпоху глобальных изменений Китай и Россия стоят перед исторической миссией: сохранить для потомков дружбу, скреплённую в огне Второй мировой войны, и совместно отстаивать мир во всём мире", - сказал Тан Сюэфэн.
Посол России в Китае Игорь Моргулов, выступая с речью на торжественной церемонии, отметил, что после распада СССР в ряде стран Европы начался процесс реабилитации нацизма и нацистского коллаборационизма, а также осуществляются попытки ревизии итогов Второй мировой войны.
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"В этих условиях Россия и Китай берут на себя особую ответственность по противодействию попыткам оправдания преступлений нацизма и милитаризма, защите исторической правды. Эта миссия приобретает особое значение в преддверии юбилейных торжеств - уже через несколько дней лидеры наших государств совместно почтят память павших воинов на Красной площади в Москве, демонстрируя всему миру нерушимое единство двух стран", - добавил Моргулов.
Ранее глава МИД КНР Ван И в интервью РИА Новости заявил, что нерушимая дружба властей в Москве и Пекине началась с совместного сопротивления фашизму и милитаризму во Второй мировой войне. Глава МИД Китая напомнил, что этот год проходит под знаком 80-летия победы китайского народа в Войне сопротивления японским захватчикам, победы в Великой Отечественной войне и мировой антифашистской войне.
Российские власти не раз заявляли, что некоторые западные страны пытаются переписать историю. Президент России Владимир Путин отмечал, что РФ обязана обеспечить сохранение правды о Великой Отечественной войне и противостоять попыткам фальсификации ее истории.