https://ria.ru/20250430/kishinev-2014382615.html

В Кишиневе начался митинг в поддержку Гуцул

В Кишиневе начался митинг в поддержку Гуцул - РИА Новости, 30.04.2025

В Кишиневе начался митинг в поддержку Гуцул

Сторонники главы Гагаузской автономии Евгении Гуцул проводят митинг у здания районного суда Кишинева, где рассматривается дело о финансировании партии "Шор",... РИА Новости, 30.04.2025

2025-04-30T15:10:00+03:00

2025-04-30T15:10:00+03:00

2025-04-30T15:37:00+03:00

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КИШИНЕВ, 30 апр - РИА Новости. Сторонники главы Гагаузской автономии Евгении Гуцул проводят митинг у здания районного суда Кишинева, где рассматривается дело о финансировании партии "Шор", передает корреспондент РИА Новости. Участники акции держат плакаты с лозунгами в поддержку Гуцул и требуют справедливого рассмотрения дела. По данным правоохранительных органов, на митинг собрались около 200 человек. "Мы требуем справедливого суда и прекращения политического преследования законно избранной главы нашей автономии", - заявил один из организаторов акции. В среду в столице Молдавии проходит очередное судебное заседание по делу главы Гагаузии. Прокуратура обвиняет Гуцул в финансировании партии "Шор", которая в 2022 году была признана в республике неконституционной. Ранее сама Гуцул неоднократно заявляла о политическом характере преследования и отвергала все обвинения. Гуцул была задержана 25 марта в аэропорту Кишинева и арестована на 20 суток. Первоначально суд постановил, что она должна была находиться под стражей до 14 апреля, однако 9 апреля мера пресечения была изменена на домашний арест сроком на 30 дней. Отношения между властями Молдавии и Гагаузской автономией обострились после избрания Гуцул главой региона весной 2023 года. На выборах она представляла партию "Шор", которую власти Молдавии позднее признали антиконституционной и обвинили в незаконном финансировании. Официальный представитель МИД России Мария Захарова ранее выразила обеспокоенность действиями молдавских властей в отношении Гагаузии и призвала международные организации обратить внимание на ситуацию для защиты прав гагаузского народа. Гагаузия, автономное территориальное образование на юге Молдавии, традиционно поддерживает сближение с Россией, в то время как официальный Кишинев проводит курс на интеграцию с Европейским союзом.️ За последние годы в Молдавии неоднократно предпринимались попытки ограничить празднование Дня Победы и запретить использование георгиевской ленты. Несмотря на это, тысячи граждан ежегодно принимают участие в праздничных мероприятиях, посвященных этой дате. По данным полиции, за последние два года в республике было выписано более 500 штрафов за ношение георгиевской ленты. После прихода в Молдавии к власти партии "Действие и солидарность" (ПДС), негласным лидером которой является президент республики Майя Санду, в Молдавии проводится политика "беспамятства", направленная на переписывание истории. Парламентское большинство ПДС принимает спорные законы, среди них запрет на использование георгиевской ленты и установка памятников румынским солдатам, воевавшим на стороне гитлеровской Германии. Памятники румынским военным появляются в разных регионах, включая Кишинев, нередко с участием официальных лиц и представителей румынского посольства. Такие инициативы сопровождаются почетными церемониями, вызывая критику со стороны общественности, которая напоминает о преступлениях румынских войск против мирного населения Молдавии во время Второй мировой войны. Власти Молдавии перешли к репрессивным мерам против любого инакомыслия в стране – под надуманным предлогом арестована глава Гагаузии Евгения Гуцул, в аэропорту Кишинева задерживают депутатов за посещение России, против ряда оппозиционных политиков заведены уголовные дела. Кроме того, Кишинев пытается запретить протесты за 30 дней и в течение 30 дней после выборов. Чтобы отказывать кандидатам в регистрации без объяснения причин и таким образом не допустить их до выборов, правящая партия предложила расширить полномочия службы информации и безопасности якобы "для борьбы с избирательной коррупцией". Давление идет и на молдавскую церковь, являющуюся самоуправляемой часть Русской православной церкви, кишиневские власти не позволили представителю Молдавской православной церкви архиепископу Маркеллу отправиться в Израиль за Благодатным огнем. С неугодными СМИ, предоставляющими отличную от правящей власти точку зрения на политические события в стране, власти Молдавии разобрались еще в 2023 году - закрыты 13 телеканалов и десятки сайтов. В список запрещенных ресурсов попали сайты радио Sputnik, "Комсомольской правды", "Аргументов и фактов", "Московского комсомольца", "Российской газеты", агентства "Регнум", "Ленты.ру", "Правды.ру", а также сайты молдавских телеканалов Orizont TV, Prime TV, "Примул", Publika TV, Canal 2, Canal 3 и других. Также осенью прошлого года перед выборами в Молдавии было заблокировано более 100 Telegram-каналов.

https://ria.ru/20250423/gutsul-2013024106.html

https://ria.ru/20250422/gagauziya-2012825775.html

https://ria.ru/20250423/gutsul-2012861170.html

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Сторонники Гуцул вышли на митинг в ее поддержку перед зданием суда Сторонники Главы Гагаузии Евгении Гуцул вышли на митинг в ее поддержку перед зданием районного суда Кишинева. В среду в Кишиневе проходит очередное судебное заседание по делу Гуцул. 2025-04-30T15:10 true PT0M08S

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Варвара Скокшина

в мире, молдавия, евгения гуцул, мария захарова, майя санду, московский комсомолец, задержание главы гагаузии гуцул