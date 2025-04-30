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Почему Филипп Киркоров скрывает свою настоящую фамилию?

Почему Филипп Киркоров скрывает свою настоящую фамилию? - РИА Новости, 30.04.2025

Почему Филипп Киркоров скрывает свою настоящую фамилию?

Филипп Киркоров — один из самых известных артистов российской эстрады. Однако в биографии певца есть немало загадок. Некоторые источники утверждают, что... РИА Новости, 30.04.2025

2025-04-30T17:54:00+03:00

2025-04-30T17:54:00+03:00

2025-04-30T17:54:00+03:00

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МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Филипп Киркоров — один из самых известных артистов российской эстрады. Однако в биографии певца есть немало загадок. Некоторые источники утверждают, что Киркоров — это сценический псевдоним, а его родовое имя звучит иначе. Так ли это на самом деле, и почему певец поменял фамилию?ПроисхождениеФилипп Киркоров родился 30 апреля 1967 года в Варне в Болгарии в семье артистов. Отец Филиппа, Бедрос Киркоров, был армянским певцом, работал с Леонидом Утёсовым и Эдди Рознером. Мать Филиппа, Виктория Лихачёва, была ведущей концертов. Принято считать, что она чистокровная еврейка. По другим версиям, у Виктории были цыганские, русские, французские и ирландские корни.Болгарские и армянские корниВ 2021 году стало известно, что Филипп Киркоров долгие годы скрывал свою настоящую фамилию и национальность. Певец утверждал, что он, как и его отец, по национальности болгарин. Однако, по данным СМИ, семья Киркоровых имеет армянские корни.Позже артист подтвердил эту информацию. В 2024 году артист опубликовал в соцсетях архивные документы и официально раскрыл свою настоящую фамилию и национальность. Выяснилось, что настоящая фамилия Филиппа Киркорова — Крикорян, а сам он армянин.Отец певца, Бедрос Крикорян, был вынужден сменить фамилию на Киркоров, так как это было обязательным условием для поступления в болгарскую школу.Рождение семьиВ прошлом году артист поделился в социальных сетях архивными документами, подтверждающие его настоящую фамилию и национальность."Ровно 60 лет назад, 1 ноября 1964 года, родилась моя семья", — написал певец, сопроводив пост фотографией родителей в день свадьбы. На снимке был запечатлен его отец, Бедрос Киркоров, и мать, Виктория Лихачёва, в московском Дворце бракосочетания №2."Спасибо родителям за этот красивый союз. За меня. За жизнь", — добавил артист.Кроме того, Киркоров выложил справку о заключении брака. В ней указано, что его отец носил имя Бедрос Пилибос Крикорян, а мать — Виктория Марковна Лихачёва, которая после замужества взяла фамилию Крикорян.Многие подписчики удивились, предположив, что певец впервые признался в своем армянском происхождении. Однако на самом деле он и раньше упоминал об этом, просто без документальных подтверждений.Слухи о смене фамилииНесмотря на это, в СМИ периодически появляются теории о том, что Филипп Киркоров мог скрывать свою настоящую фамилию. Некоторые предполагают, что это связано с желанием дистанцироваться от армянских корней или сделать имя более благозвучным для российской публики.Сам Филипп Киркоров утверждает, что не скрывает свою настоящую фамилию. Киркоров является законной и единственной фамилией, которую он использует. Хотя его предки носили фамилию "Киркорян", ее изменение произошло еще до рождения певца. Таким образом, разговоры о "тайной фамилии" — не более чем миф, подогреваемый интересом к личной жизни звезды.Киркоров неоднократно заявлял, что гордится своими армянскими и болгарскими корнями.

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справки, варна, болгария, филипп киркоров, бедрос киркоров