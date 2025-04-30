Почему Филипп Киркоров скрывает свою настоящую фамилию?
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкПевец Филипп Киркоров на премьере мультфильма "Суворов. Великое путешествие" в кинотеатре "Октябрь"
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МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Филипп Киркоров — один из самых известных артистов российской эстрады. Однако в биографии певца есть немало загадок. Некоторые источники утверждают, что Киркоров — это сценический псевдоним, а его родовое имя звучит иначе. Так ли это на самом деле, и почему певец поменял фамилию?
Происхождение
Филипп Киркоров родился 30 апреля 1967 года в Варне в Болгарии в семье артистов. Отец Филиппа, Бедрос Киркоров, был армянским певцом, работал с Леонидом Утёсовым и Эдди Рознером.
Певец Бедрос Киркоров
Мать Филиппа, Виктория Лихачёва, была ведущей концертов. Принято считать, что она чистокровная еврейка. По другим версиям, у Виктории были цыганские, русские, французские и ирландские корни.
Болгарские и армянские корни
В 2021 году стало известно, что Филипп Киркоров долгие годы скрывал свою настоящую фамилию и национальность. Певец утверждал, что он, как и его отец, по национальности болгарин. Однако, по данным СМИ, семья Киркоровых имеет армянские корни.
Позже артист подтвердил эту информацию. В 2024 году артист опубликовал в соцсетях архивные документы и официально раскрыл свою настоящую фамилию и национальность. Выяснилось, что настоящая фамилия Филиппа Киркорова — Крикорян, а сам он армянин.
© Пресс-службы ГКД и Crocus City Hall | Перейти в медиабанкПевцы Бедрос и Филипп Киркоровы во время записи онлайн-концерта "Песни Великой Победы"
© Пресс-службы ГКД и Crocus City Hall
Певцы Бедрос и Филипп Киркоровы во время записи онлайн-концерта "Песни Великой Победы"
Отец певца, Бедрос Крикорян, был вынужден сменить фамилию на Киркоров, так как это было обязательным условием для поступления в болгарскую школу.
Рождение семьи
В прошлом году артист поделился в социальных сетях архивными документами, подтверждающие его настоящую фамилию и национальность.
"Ровно 60 лет назад, 1 ноября 1964 года, родилась моя семья", — написал певец, сопроводив пост фотографией родителей в день свадьбы. На снимке был запечатлен его отец, Бедрос Киркоров, и мать, Виктория Лихачёва, в московском Дворце бракосочетания №2.
"Спасибо родителям за этот красивый союз. За меня. За жизнь", — добавил артист.
Кроме того, Киркоров выложил справку о заключении брака. В ней указано, что его отец носил имя Бедрос Пилибос Крикорян, а мать — Виктория Марковна Лихачёва, которая после замужества взяла фамилию Крикорян.
Многие подписчики удивились, предположив, что певец впервые признался в своем армянском происхождении. Однако на самом деле он и раньше упоминал об этом, просто без документальных подтверждений.
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкПевец Филипп Киркоров с отцом Бедросом и с детьми Аллой-Викторией и Мартином на открытии ГУМ-Катка и ГУМ-Ярмарки на Красной площади в Москве
Певец Филипп Киркоров с отцом Бедросом и с детьми Аллой-Викторией и Мартином на открытии ГУМ-Катка и ГУМ-Ярмарки на Красной площади в Москве
Слухи о смене фамилии
Несмотря на это, в СМИ периодически появляются теории о том, что Филипп Киркоров мог скрывать свою настоящую фамилию. Некоторые предполагают, что это связано с желанием дистанцироваться от армянских корней или сделать имя более благозвучным для российской публики.
© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкПевец Филипп Киркоров выступает на музыкальном фестивале "Песня года 2014" в СК "Олимпийский"
Певец Филипп Киркоров выступает на музыкальном фестивале "Песня года 2014" в СК "Олимпийский"
Сам Филипп Киркоров утверждает, что не скрывает свою настоящую фамилию. Киркоров является законной и единственной фамилией, которую он использует. Хотя его предки носили фамилию "Киркорян", ее изменение произошло еще до рождения певца. Таким образом, разговоры о "тайной фамилии" — не более чем миф, подогреваемый интересом к личной жизни звезды.
Киркоров неоднократно заявлял, что гордится своими армянскими и болгарскими корнями.