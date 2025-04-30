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В Киото образовались провалы и затопления на дороге, сообщили СМИ - РИА Новости, 30.04.2025
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06:26 30.04.2025
https://ria.ru/20250430/kioto-2014238358.html
В Киото образовались провалы и затопления на дороге, сообщили СМИ
В Киото образовались провалы и затопления на дороге, сообщили СМИ - РИА Новости, 30.04.2025
В Киото образовались провалы и затопления на дороге, сообщили СМИ
Провалы, подъем грунта и затопление дороги возникли на перекрестке, расположенном всего в одном километре от центральной железнодорожной станции популярного у... РИА Новости, 30.04.2025
2025-04-30T06:26:00+03:00
2025-04-30T06:26:00+03:00
в мире
киото (префектура)
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ТОКИО, 30 апр – РИА Новости. Провалы, подъем грунта и затопление дороги возникли на перекрестке, расположенном всего в одном километре от центральной железнодорожной станции популярного у туристов японского города Киото, что привело к ограничению движение в районе, а также подтоплению ближайших парковок, сообщают японские СМИ. Так, на кадрах, снятых с вертолета телеканала NHK, видно, как на перекрёстке четырехполосной национальной дороги образовались провал и выступы, а из них в большом объеме вытекает вода. По данным полиции, с 04.30 утра по местному времени (22.30 вторника мск) в районе были введены ограничения на движение транспорта. В свою очередь, агентство Киодо сообщает, что в результате инцидента были затоплены некоторые автомобильные парковки, которые частично расположены под землей. Также, как отмечается, вода зашла в некоторые дома. О жертвах не сообщалось. По данным городского бюро водоснабжения, предположительно, в районе инцидента был поврежден подземный водопровод. Диаметр трубы составляет около 30 сантиметров, а ее возраст – более 60 лет. При этом на прилегающей территории проводились работы в связи со старением водопровода, добавляет агентство. Ведется дальнейшее расследование обстоятельств.
https://ria.ru/20250429/japonija-2014092391.html
https://ria.ru/20250412/japonija-2010844083.html
киото (префектура)
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в мире, киото (префектура)
В мире, Киото (префектура)
В Киото образовались провалы и затопления на дороге, сообщили СМИ

NHK: в Киото образовались провалы и затопления на дороге

CC BY-SA 4.0 / Kakidai / Вид на храмовый комплекс То-дзи (Киото)
Вид на храмовый комплекс То-дзи (Киото) - РИА Новости, 1920, 30.04.2025
CC BY-SA 4.0 / Kakidai /
Вид на храмовый комплекс То-дзи (Киото). Архивное фото
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ТОКИО, 30 апр – РИА Новости. Провалы, подъем грунта и затопление дороги возникли на перекрестке, расположенном всего в одном километре от центральной железнодорожной станции популярного у туристов японского города Киото, что привело к ограничению движение в районе, а также подтоплению ближайших парковок, сообщают японские СМИ.
Так, на кадрах, снятых с вертолета телеканала NHK, видно, как на перекрёстке четырехполосной национальной дороги образовались провал и выступы, а из них в большом объеме вытекает вода.
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Вчера, 15:45
По данным полиции, с 04.30 утра по местному времени (22.30 вторника мск) в районе были введены ограничения на движение транспорта.
В свою очередь, агентство Киодо сообщает, что в результате инцидента были затоплены некоторые автомобильные парковки, которые частично расположены под землей. Также, как отмечается, вода зашла в некоторые дома.
О жертвах не сообщалось.
По данным городского бюро водоснабжения, предположительно, в районе инцидента был поврежден подземный водопровод. Диаметр трубы составляет около 30 сантиметров, а ее возраст – более 60 лет. При этом на прилегающей территории проводились работы в связи со старением водопровода, добавляет агентство.
Ведется дальнейшее расследование обстоятельств.
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