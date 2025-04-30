https://ria.ru/20250430/kiev-2014490963.html

Бессент: Киев предложил правки по ресурсной сделке в последнюю минуту

Бессент: Киев предложил правки по ресурсной сделке в последнюю минуту - РИА Новости, 30.04.2025

Бессент: Киев предложил правки по ресурсной сделке в последнюю минуту

Соединенные Штаты готовы подписать сделку с Украиной по минералам в среду, но Киев предложил правки в последнюю минуту, заявил министр финансов США Скотт... РИА Новости, 30.04.2025

2025-04-30T20:31:00+03:00

2025-04-30T20:31:00+03:00

2025-04-30T20:59:00+03:00

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ВАШИНГТОН, 30 апр — РИА Новости. Соединенные Штаты готовы подписать сделку с Украиной по минералам в среду, но Киев предложил правки в последнюю минуту, заявил министр финансов США Скотт Бессент на заседании администрации президента США Дональда Трампа."Наша сторона готова подписать. Украинцы вчера вечером решили внести некоторые изменения в последнюю минуту. Мы уверены, что они пересмотрят это, и мы готовы подписать сегодня днем", — отметил он. Британская газета Financial Times со ссылкой на осведомленный источник, в свою очередь, сообщила, что обсуждения ресурсной сделки Украины и США пока не завершены, поскольку Киев пытался пересмотреть условия.Как отмечает издание, подписание сделки по ресурсам оказалось в последний момент под угрозой, при этом команда министра финансов США Скотта Бессента призвала украинскую делегацию во главе с вице-премьером Юлией Свириденко подписать все согласованные договоренности или "возвращаться домой".В прошлый раз подписание сделки сорвалось в конце февраля, когда Владимир Зеленский приехал в Вашингтон и устроил перепалку в Овальном кабинете Белого дома. Президент Дональд Трамп отчитал главу киевского режима за неуважение, вице-президент Джей Ди Вэнс назвал его неблагодарным агитатором за демократов. В результате Зеленского фактически выгнали из Белого дома.

https://ria.ru/20250430/ukraina-2014081539.html

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