Рейтинг@Mail.ru
Минобороны Украины рассказало о снятии брони от мобилизации с медиков - РИА Новости, 30.04.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:50 30.04.2025 (обновлено: 18:51 30.04.2025)
https://ria.ru/20250430/kiev-2014463295.html
Минобороны Украины рассказало о снятии брони от мобилизации с медиков
Минобороны Украины рассказало о снятии брони от мобилизации с медиков - РИА Новости, 30.04.2025
Минобороны Украины рассказало о снятии брони от мобилизации с медиков
В минобороны Украины заявили, что снятие "брони" от мобилизации с медиков будет точечным и коснется отдельных дефицитных специальностей. РИА Новости, 30.04.2025
2025-04-30T18:50:00+03:00
2025-04-30T18:51:00+03:00
в мире
украина
россия
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/132874/95/1328749560_0:181:2049:1333_1920x0_80_0_0_ced05fd478959d8755e18a9d8cfeccad.jpg
МОСКВА, 30 апр – РИА Новости. В минобороны Украины заявили, что снятие "брони" от мобилизации с медиков будет точечным и коснется отдельных дефицитных специальностей. Минздрав Украины в феврале сообщил, что согласовал с медицинскими силами ВСУ механизм снятия с "брони" отдельных медработников для мобилизации в ряды ВСУ и другие военные формирования, контракт будет действовать один год. "Разбронирование будет точечным, согласованным с минздравом и областными департаментами. Его цель - не снять бронь со всех, а обеспечить на передовой оказание медицинской помощи раненым", - говорится в сообщении, опубликованном на странице минобороны в соцсети Facebook*.В ведомстве отметили, что речь идет только о специалистах дефицитных специальностей, прошедших подготовку по военно-учетным специальностям и необходимых для доукомплектования медицинских подразделений ВСУ. "Речь идет о должностях санитарных инструкторов (медицинских сестер и братьев), фельдшеров, военнообязанных лиц офицерского состава с подготовкой по специальности "Лечебное дело". Причина - дефицит кадров во фронтовых медицинских подразделениях", - добавили в минобороны. Минэкономики Украины 14 января сообщило, что кабмин разрешил бронировать от мобилизации 100% сотрудников государственных и муниципальных медицинских учреждений. Закон об усилении мобилизации на Украине вступил в силу 18 мая 2024 года. Документ предписывал всем военнообязанным обновить свои данные в военкомате. Для этого нужно прийти в военкомат лично или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника". Повестка будет считаться врученной, даже если призывник не видел ее лично: датой "вручения" повестки будет считаться число, когда в документе был проставлен штамп о невозможности личного вручения. В законе прописано, что военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата, полиции. Сроки демобилизации в документе не прописаны.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
https://ria.ru/20241113/bolezn-1983414656.html
https://ria.ru/20250423/ukraina-2012871796.html
https://ria.ru/20250423/rada-2013029319.html
украина
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/132874/95/1328749560_15:0:2032:1513_1920x0_80_0_0_6c9601966d8b89d9602320d5994b8ec4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, россия, вооруженные силы украины
В мире, Украина, Россия, Вооруженные силы Украины
Минобороны Украины рассказало о снятии брони от мобилизации с медиков

Минобороны Украины: снятие брони от мобилизации с медиков будет точечным

© Flickr / U.S. Army Europe ImagesСолдаты ВСУ
Солдаты ВСУ - РИА Новости, 1920, 30.04.2025
© Flickr / U.S. Army Europe Images
Солдаты ВСУ. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 30 апр – РИА Новости. В минобороны Украины заявили, что снятие "брони" от мобилизации с медиков будет точечным и коснется отдельных дефицитных специальностей.
Минздрав Украины в феврале сообщил, что согласовал с медицинскими силами ВСУ механизм снятия с "брони" отдельных медработников для мобилизации в ряды ВСУ и другие военные формирования, контракт будет действовать один год.
Украинский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 13.11.2024
ВСУ бросят в бой солдат со смертельной болезнью
13 ноября 2024, 01:30
«
"Разбронирование будет точечным, согласованным с минздравом и областными департаментами. Его цель - не снять бронь со всех, а обеспечить на передовой оказание медицинской помощи раненым", - говорится в сообщении, опубликованном на странице минобороны в соцсети Facebook*.
В ведомстве отметили, что речь идет только о специалистах дефицитных специальностей, прошедших подготовку по военно-учетным специальностям и необходимых для доукомплектования медицинских подразделений ВСУ. "Речь идет о должностях санитарных инструкторов (медицинских сестер и братьев), фельдшеров, военнообязанных лиц офицерского состава с подготовкой по специальности "Лечебное дело". Причина - дефицит кадров во фронтовых медицинских подразделениях", - добавили в минобороны.
Сотрудники ТЦК в Луцке принудительно мобилизовали мужчину, провожавшего ребенка в школу. Кадр видео - РИА Новости, 1920, 23.04.2025
В подполье рассказали о новой схеме мобилизации на Украине
23 апреля, 05:37
Минэкономики Украины 14 января сообщило, что кабмин разрешил бронировать от мобилизации 100% сотрудников государственных и муниципальных медицинских учреждений.
Закон об усилении мобилизации на Украине вступил в силу 18 мая 2024 года. Документ предписывал всем военнообязанным обновить свои данные в военкомате. Для этого нужно прийти в военкомат лично или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника". Повестка будет считаться врученной, даже если призывник не видел ее лично: датой "вручения" повестки будет считаться число, когда в документе был проставлен штамп о невозможности личного вручения. В законе прописано, что военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата, полиции. Сроки демобилизации в документе не прописаны.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
Купол Верховной Рады Украины - РИА Новости, 1920, 23.04.2025
Рада не будет предлагать понизить мобилизационный возраст на Украине
23 апреля, 18:33
 
В миреУкраинаРоссияВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала