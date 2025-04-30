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Минобороны Украины рассказало о снятии брони от мобилизации с медиков

Минобороны Украины рассказало о снятии брони от мобилизации с медиков - РИА Новости, 30.04.2025

Минобороны Украины рассказало о снятии брони от мобилизации с медиков

В минобороны Украины заявили, что снятие "брони" от мобилизации с медиков будет точечным и коснется отдельных дефицитных специальностей. РИА Новости, 30.04.2025

2025-04-30T18:50:00+03:00

2025-04-30T18:50:00+03:00

2025-04-30T18:51:00+03:00

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МОСКВА, 30 апр – РИА Новости. В минобороны Украины заявили, что снятие "брони" от мобилизации с медиков будет точечным и коснется отдельных дефицитных специальностей. Минздрав Украины в феврале сообщил, что согласовал с медицинскими силами ВСУ механизм снятия с "брони" отдельных медработников для мобилизации в ряды ВСУ и другие военные формирования, контракт будет действовать один год. "Разбронирование будет точечным, согласованным с минздравом и областными департаментами. Его цель - не снять бронь со всех, а обеспечить на передовой оказание медицинской помощи раненым", - говорится в сообщении, опубликованном на странице минобороны в соцсети Facebook*.В ведомстве отметили, что речь идет только о специалистах дефицитных специальностей, прошедших подготовку по военно-учетным специальностям и необходимых для доукомплектования медицинских подразделений ВСУ. "Речь идет о должностях санитарных инструкторов (медицинских сестер и братьев), фельдшеров, военнообязанных лиц офицерского состава с подготовкой по специальности "Лечебное дело". Причина - дефицит кадров во фронтовых медицинских подразделениях", - добавили в минобороны. Минэкономики Украины 14 января сообщило, что кабмин разрешил бронировать от мобилизации 100% сотрудников государственных и муниципальных медицинских учреждений. Закон об усилении мобилизации на Украине вступил в силу 18 мая 2024 года. Документ предписывал всем военнообязанным обновить свои данные в военкомате. Для этого нужно прийти в военкомат лично или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника". Повестка будет считаться врученной, даже если призывник не видел ее лично: датой "вручения" повестки будет считаться число, когда в документе был проставлен штамп о невозможности личного вручения. В законе прописано, что военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата, полиции. Сроки демобилизации в документе не прописаны.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

https://ria.ru/20241113/bolezn-1983414656.html

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