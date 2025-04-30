Минобороны Украины рассказало о снятии брони от мобилизации с медиков
Минобороны Украины: снятие брони от мобилизации с медиков будет точечным
Солдаты ВСУ. Архивное фото
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МОСКВА, 30 апр – РИА Новости. В минобороны Украины заявили, что снятие "брони" от мобилизации с медиков будет точечным и коснется отдельных дефицитных специальностей.
Минздрав Украины в феврале сообщил, что согласовал с медицинскими силами ВСУ механизм снятия с "брони" отдельных медработников для мобилизации в ряды ВСУ и другие военные формирования, контракт будет действовать один год.
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"Разбронирование будет точечным, согласованным с минздравом и областными департаментами. Его цель - не снять бронь со всех, а обеспечить на передовой оказание медицинской помощи раненым", - говорится в сообщении, опубликованном на странице минобороны в соцсети Facebook*.
В ведомстве отметили, что речь идет только о специалистах дефицитных специальностей, прошедших подготовку по военно-учетным специальностям и необходимых для доукомплектования медицинских подразделений ВСУ. "Речь идет о должностях санитарных инструкторов (медицинских сестер и братьев), фельдшеров, военнообязанных лиц офицерского состава с подготовкой по специальности "Лечебное дело". Причина - дефицит кадров во фронтовых медицинских подразделениях", - добавили в минобороны.
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Закон об усилении мобилизации на Украине вступил в силу 18 мая 2024 года. Документ предписывал всем военнообязанным обновить свои данные в военкомате. Для этого нужно прийти в военкомат лично или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника". Повестка будет считаться врученной, даже если призывник не видел ее лично: датой "вручения" повестки будет считаться число, когда в документе был проставлен штамп о невозможности личного вручения. В законе прописано, что военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата, полиции. Сроки демобилизации в документе не прописаны.