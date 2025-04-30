https://ria.ru/20250430/kiev-2014353228.html

В Киеве прошел митинг за четкие сроки службы в ВСУ, пишут СМИ

В Киеве прошел митинг за четкие сроки службы в ВСУ, пишут СМИ - РИА Новости, 30.04.2025

В Киеве прошел митинг за четкие сроки службы в ВСУ, пишут СМИ

Митинг с требованием обеспечить процесс демобилизации украинских военнослужащих прошел в среду в Киеве у здания Верховной рады, участники требовали установить... РИА Новости, 30.04.2025

2025-04-30T14:14:00+03:00

2025-04-30T14:14:00+03:00

2025-04-30T14:14:00+03:00

в мире

украина

киев

владимир зеленский

верховная рада украины

вооруженные силы украины

https://cdnn21.img.ria.ru/images/154902/73/1549027399_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_6b57b5b7955a04343e80ddcad86c64da.jpg

МОСКВА, 30 апр – РИА Новости. Митинг с требованием обеспечить процесс демобилизации украинских военнослужащих прошел в среду в Киеве у здания Верховной рады, участники требовали установить четкие сроки службы в ВСУ, сообщает украинский телеканал "Общественное". "В центре Киева митинговали за четкие сроки службы и в поддержку пленных военных. Утром возле Верховной рады прошел всеукраинский пикет за установление четких сроков службы", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте телеканала. По данным "Общественного", в мероприятии приняли участие несколько сотен человек. Закон об усилении мобилизации на Украине вступил в силу 18 мая прошлого года. Документ предписывал всем военнообязанным обновить свои данные в военкомате. Для этого нужно прийти в военкомат лично или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника". Повестка будет считаться врученной, даже если призывник не видел ее лично: датой "вручения" повестки будет считаться число, когда в документе был проставлен штамп о невозможности личного вручения. В законе прописано, что военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата, полиции. Сроки демобилизации в документе не прописаны. В сентябре прошлого года юрист украинского центра оказания поддержки ветеранам и их семьям Роман Лихачев сообщал, что с 2022 года на Украине зафиксировано свыше 100 тысяч случаев самовольного оставления воинской части. Издание "Украинская правда" 16 октября 2024 года писало, что офис генпрокурора Украины зарегистрировал около 60 тысяч уголовных дел по факту самовольного оставления части и около 30 тысяч - по дезертирству с начала 2022 года в рядах ВСУ. На Украине с 24 февраля 2022 года ввели режим военного положения, а на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. В частности, ограничили выезд из страны мужчин в возрасте от 18 до 60 лет.

https://ria.ru/20250423/ukraina-2012871796.html

https://ria.ru/20250423/rada-2013029319.html

https://ria.ru/20250328/mobilizatsiya-2008024868.html

украина

киев

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, украина, киев, владимир зеленский, верховная рада украины, вооруженные силы украины