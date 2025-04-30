https://ria.ru/20250430/kiev-2014299934.html

Киев противоречит позиции Путина по урегулированию конфликта, заявил Песков

Киев противоречит позиции Путина по урегулированию конфликта, заявил Песков - РИА Новости, 30.04.2025

Киев противоречит позиции Путина по урегулированию конфликта, заявил Песков

Киев говорит о предварительных условиях для урегулирования, это противоречит позиции президента России Владимира Путина, заявил пресс-секретарь президента РФ... РИА Новости, 30.04.2025

2025-04-30T11:45:00+03:00

2025-04-30T11:45:00+03:00

2025-04-30T11:45:00+03:00

киев

россия

владимир путин

дмитрий песков

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МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Киев говорит о предварительных условиях для урегулирования, это противоречит позиции президента России Владимира Путина, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Они (Киев - ред.) пытаются выдвинуть предварительные условия для любого процесса, такого, как прекращение огня. Это противоречит позиции президента Путина", - сказал Песков журналистам на просветительском марафоне "Знание". РИА Новости выступает информационным партнером марафона.

https://ria.ru/20250429/medvedev-2014062540.html

киев

россия

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2025

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киев, россия, владимир путин, дмитрий песков