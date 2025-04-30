Трамп рассчитывает на помощь Египта в операции против хуситов, пишет WSJ
WSJ: Трамп сообщил ас-Сиси о расчете на помощь Египта в операции против хуситов
© AP Photo / Alex BrandonПрезидент США Дональд Трамп
© AP Photo / Alex Brandon
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
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МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп сообщил египетскому президенту Абдель Фаттаху ас-Сиси, что Штаты рассчитывают на помощь Египта в своей операции против йеменского движения "Ансар Алла" (хуситов), пишет газета Wall Street Journal со ссылкой на информированные источники.
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"Трамп сказал египетскому лидеру, что США рассчитывают на его поддержку в операции против хуситов посредством военной помощи, обмена разведданными для помощи в наведении на цели или финансирования, учитывая, что это может улучшить движение судов по Суэцкому каналу", - говорится в материале газеты.
При этом, как сообщается, Трамп поднял вопрос о возможности сделать свободным проход через Суэцкий канал для американских судов. Также источники издания сообщают, что США ранее предупредили египетских чиновников о возможном значительном сокращении экономической помощи.
Ранее Трамп заявил, что военные корабли и коммерческие суда США должны быть освобождены от пошлин за проход через Панамский и Суэцкий каналы.
Президент США 15 марта отдал приказ военным предпринять "решительные и мощные" действия против хуситов в Йемене. Центральное командование ВС Соединенных Штатов отмечало, что страна начала крупномасштабную операцию для "защиты американских интересов".
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