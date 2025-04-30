https://ria.ru/20250430/khusity-2014411051.html

Трамп рассчитывает на помощь Египта в операции против хуситов, пишет WSJ

Трамп рассчитывает на помощь Египта в операции против хуситов, пишет WSJ - РИА Новости, 30.04.2025

Трамп рассчитывает на помощь Египта в операции против хуситов, пишет WSJ

Президент США Дональд Трамп сообщил египетскому президенту Абдель Фаттаху ас-Сиси, что Штаты рассчитывают на помощь Египта в своей операции против йеменского... РИА Новости, 30.04.2025

2025-04-30T16:18:00+03:00

2025-04-30T16:18:00+03:00

2025-04-30T16:18:00+03:00

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МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп сообщил египетскому президенту Абдель Фаттаху ас-Сиси, что Штаты рассчитывают на помощь Египта в своей операции против йеменского движения "Ансар Алла" (хуситов), пишет газета Wall Street Journal со ссылкой на информированные источники. Как отмечает издание, Трамп сообщил об этом ас-Сиси во время телефонного звонка в апреле. "Трамп сказал египетскому лидеру, что США рассчитывают на его поддержку в операции против хуситов посредством военной помощи, обмена разведданными для помощи в наведении на цели или финансирования, учитывая, что это может улучшить движение судов по Суэцкому каналу", - говорится в материале газеты. При этом, как сообщается, Трамп поднял вопрос о возможности сделать свободным проход через Суэцкий канал для американских судов. Также источники издания сообщают, что США ранее предупредили египетских чиновников о возможном значительном сокращении экономической помощи. Ранее Трамп заявил, что военные корабли и коммерческие суда США должны быть освобождены от пошлин за проход через Панамский и Суэцкий каналы. Президент США 15 марта отдал приказ военным предпринять "решительные и мощные" действия против хуситов в Йемене. Центральное командование ВС Соединенных Штатов отмечало, что страна начала крупномасштабную операцию для "защиты американских интересов".

https://ria.ru/20250418/tramp-2012191558.html

https://ria.ru/20250316/ssha-2005267105.html

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в мире, сша, суэцкий канал, египет, дональд трамп, абдель фаттах ас-сиси, ансар алла