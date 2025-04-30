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Задержанный гражданин Белоруссии собирал данные о военном в ХМАО - РИА Новости, 30.04.2025
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10:45 30.04.2025
https://ria.ru/20250430/khmao-2014278611.html
Задержанный гражданин Белоруссии собирал данные о военном в ХМАО
Задержанный гражданин Белоруссии собирал данные о военном в ХМАО - РИА Новости, 30.04.2025
Задержанный гражданин Белоруссии собирал данные о военном в ХМАО
Задержанный гражданин Белоруссии признал, что в Ханты-Мансийском автономном округе должен был собрать данные о военном, против которого готовили теракт, следует РИА Новости, 30.04.2025
2025-04-30T10:45:00+03:00
2025-04-30T10:45:00+03:00
россия
ханты-мансийский автономный округ
белоруссия
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
происшествия
безопасность
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МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Задержанный гражданин Белоруссии признал, что в Ханты-Мансийском автономном округе должен был собрать данные о военном, против которого готовили теракт, следует из видео ЦОС ФСБ РФ. Ранее сообщалось, что теракт против бойца добровольческого батальона Минобороны РФ, принимающего участие в специальной военной операции, предотвращен в Ханты-Мансийском автономном округе. "Гражданин Республики Беларусь. В мои обязанности входило получение и перевозка компонентов взрывного устройства по территории России, сборка компонентов взрывного устройства на съемной квартире, а также сбор информации в отношении высокопоставленного сотрудника силовых структур России", - сказал задержанный.
https://ria.ru/20250430/terakt-2014262250.html
россия
ханты-мансийский автономный округ
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Признательные показания украинских агентов, готовивших теракт в Югре
Украинские агенты, готовившие теракт в Югре, дали признательные показания, видео опубликовала ФСБ
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россия, ханты-мансийский автономный округ, белоруссия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), происшествия, безопасность
Россия, Ханты-Мансийский автономный округ, Белоруссия, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Происшествия, Безопасность
Задержанный гражданин Белоруссии собирал данные о военном в ХМАО

ФСБ: задержанный гражданин Белоруссии собирал данные о военном в ХМАО

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МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Задержанный гражданин Белоруссии признал, что в Ханты-Мансийском автономном округе должен был собрать данные о военном, против которого готовили теракт, следует из видео ЦОС ФСБ РФ.
Ранее сообщалось, что теракт против бойца добровольческого батальона Минобороны РФ, принимающего участие в специальной военной операции, предотвращен в Ханты-Мансийском автономном округе.
"Гражданин Республики Беларусь. В мои обязанности входило получение и перевозка компонентов взрывного устройства по территории России, сборка компонентов взрывного устройства на съемной квартире, а также сбор информации в отношении высокопоставленного сотрудника силовых структур России", - сказал задержанный.
Фигуранты дела о приготовлении к теракту в отношении бойца добровольческого батальона Минобороны РФ в Ханты-Мансийске заключены под стражу - РИА Новости, 1920, 30.04.2025
Подозреваемых в подготовке теракта в Югре заключили под стражу
10:09
 
РоссияХанты-Мансийский автономный округБелоруссияФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)ПроисшествияБезопасность
 
 
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