https://ria.ru/20250430/khmao-2014278611.html

Задержанный гражданин Белоруссии собирал данные о военном в ХМАО

Задержанный гражданин Белоруссии собирал данные о военном в ХМАО - РИА Новости, 30.04.2025

Задержанный гражданин Белоруссии собирал данные о военном в ХМАО

Задержанный гражданин Белоруссии признал, что в Ханты-Мансийском автономном округе должен был собрать данные о военном, против которого готовили теракт, следует РИА Новости, 30.04.2025

2025-04-30T10:45:00+03:00

2025-04-30T10:45:00+03:00

2025-04-30T10:45:00+03:00

россия

ханты-мансийский автономный округ

белоруссия

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

происшествия

безопасность

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МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Задержанный гражданин Белоруссии признал, что в Ханты-Мансийском автономном округе должен был собрать данные о военном, против которого готовили теракт, следует из видео ЦОС ФСБ РФ. Ранее сообщалось, что теракт против бойца добровольческого батальона Минобороны РФ, принимающего участие в специальной военной операции, предотвращен в Ханты-Мансийском автономном округе. "Гражданин Республики Беларусь. В мои обязанности входило получение и перевозка компонентов взрывного устройства по территории России, сборка компонентов взрывного устройства на съемной квартире, а также сбор информации в отношении высокопоставленного сотрудника силовых структур России", - сказал задержанный.

https://ria.ru/20250430/terakt-2014262250.html

россия

ханты-мансийский автономный округ

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Признательные показания украинских агентов, готовивших теракт в Югре Украинские агенты, готовившие теракт в Югре, дали признательные показания, видео опубликовала ФСБ 2025-04-30T10:45 true PT1M48S

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россия, ханты-мансийский автономный округ, белоруссия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), происшествия, безопасность