https://ria.ru/20250430/kellog-2014509535.html
США допустили частичное согласие на территориальные требования России
США допустили частичное согласие на территориальные требования России - РИА Новости, 30.04.2025
США допустили частичное согласие на территориальные требования России
США готовы частично согласиться на территориальные требования России в рамках урегулирования украинского конфликта, заявил спецпосланник американского... РИА Новости, 30.04.2025
2025-04-30T22:37:00+03:00
2025-04-30T22:37:00+03:00
2025-04-30T23:24:00+03:00
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ВАШИНГТОН, 30 апр — РИА Новости. США готовы частично согласиться на территориальные требования России в рамках урегулирования украинского конфликта, заявил спецпосланник американского президента Кит Келлог в эфире телеканала Fox News."Частично — да. Поскольку то, что вы делаете, — это (ведете. — Прим. ред.) переговоры", — отметил он.Келлог также отверг предположение о том, что США сейчас выходят из переговоров по урегулированию конфликта на Украине, заявив, что он так не считает.По его словам, Вашингтон после переговоров в Лондоне получил 22 конкретных условия, на которые согласились представители Киева и европейские союзники в рамках урегулирования конфликта.Келлог добавил, что представители Украины и ЕС в первую очередь заинтересованы в полноценном прекращении огня, которое могло бы привести к мирному соглашению и длилось по меньшей мере 30 дней.На прошлой неделе президент Дональд Трамп обрушился с критикой на Владимира Зеленского, указав, что его заявления об отказе признать Крым российским вредят переговорам с Москвой. По словам американского лидера, ситуация на Украине плачевна, Зеленскому необходимо заключить мир, либо он потеряет всю страну уже через три года.В субботу пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что Владимир Путин на встрече со спецпосланником главы Белого дома Стивом Уиткоффом подтвердил готовность к переговорам с Киевом без предварительных условий.При этом, как напоминал пресс-секретарь, Украина до сих пор не предпринимала действий, чтобы снять запрет на ведение контактов с Россией.Москва неоднократно указывала на недоговороспособность Киева. Как подчеркивала официальный представитель МИД России Мария Захарова, Зеленский сорвал встречу по Украине в Лондоне, пасхальное перемирие и мораторий на удары по энергообъектам.
https://ria.ru/20250430/putin-2014463497.html
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сша, в мире, россия, украина, кит келлог
Специальная военная операция на Украине, США, В мире, Россия, Украина, Кит Келлог
США допустили частичное согласие на территориальные требования России
Келлог: США готовы частично согласиться на территориальные требования России
ВАШИНГТОН, 30 апр — РИА Новости. США готовы частично согласиться на территориальные требования России в рамках урегулирования украинского конфликта, заявил спецпосланник американского президента Кит Келлог в эфире телеканала Fox News.
"Частично — да. Поскольку то, что вы делаете, — это (ведете. — Прим. ред.) переговоры", — отметил он.
Келлог
также отверг предположение о том, что США сейчас выходят из переговоров по урегулированию конфликта на Украине, заявив, что он так не считает.
По его словам, Вашингтон после переговоров в Лондоне получил 22 конкретных условия, на которые согласились представители Киева и европейские союзники в рамках урегулирования конфликта.
Келлог добавил, что представители Украины и ЕС в первую очередь заинтересованы в полноценном прекращении огня, которое могло бы привести к мирному соглашению и длилось по меньшей мере 30 дней.
На прошлой неделе президент Дональд Трамп обрушился с критикой на Владимира Зеленского, указав, что его заявления об отказе признать Крым российским вредят переговорам с Москвой. По словам американского лидера, ситуация на Украине плачевна, Зеленскому необходимо заключить мир, либо он потеряет всю страну уже через три года.
В субботу пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что Владимир Путин на встрече со спецпосланником главы Белого дома Стивом Уиткоффом подтвердил готовность к переговорам с Киевом без предварительных условий.
При этом, как напоминал пресс-секретарь, Украина до сих пор не предпринимала действий, чтобы снять запрет на ведение контактов с Россией.
Москва неоднократно указывала на недоговороспособность Киева. Как подчеркивала официальный представитель МИД России Мария Захарова
, Зеленский сорвал встречу по Украине в Лондоне, пасхальное перемирие и мораторий на удары по энергообъектам.