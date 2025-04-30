В Дагестане арестовали водителя катера, при ЧП с которым погибла туристка
Водителю катера, столкнувшегося со скалой в Дагестане, назначили домашний арест
© Фото : Западное МСУ на транспорте СК России/ВКонтактеМесто происшествия с прогулочным катером в Сулакском каньоне
Место происшествия с прогулочным катером в Сулакском каньоне
Читать ria.ru в
МАХАЧКАЛА, 30 апр - РИА Новости. Водитель катера, при ЧП с которым в Сулакском каньоне в Дагестане погибла туристка, отправлен под домашний арест, сообщила РИА Новости руководитель объединенной пресс-службы судов общей юрисдикции республики Зарема Мамаева.
В понедельник в Сулакском каньоне прогулочный катер, на борту которого находились восемь туристов, во время экскурсии столкнулся со скалой. В минздраве Дагестана сообщили, что погибла 32-летняя жительница Ярославской области, еще шесть человек доставлены в больницу. В Западном межрегиональном следственном управлении на транспорте СК сообщили РИА Новости, что в рамках уголовного дела о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации водного транспорта задержан водитель катера.
"Советский районный суд Махачкалы, исходя из того, что уголовно-процессуальным кодексом по статье, инкриминируемой следствием задержанному, не предусмотрено избрание меры пресечения в виде заключения под стражу, постановил избрать в отношении водителя маломерного судна меру пресечения в виде домашнего ареста сроком на два месяца, то есть по 30 июня", – сообщила Мамаева.
Катер, столкнувшийся со скалой в Дагестане, работал легально
28 апреля, 20:52