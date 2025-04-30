https://ria.ru/20250430/kater-2014452063.html

В Дагестане арестовали водителя катера, при ЧП с которым погибла туристка

В Дагестане арестовали водителя катера, при ЧП с которым погибла туристка - РИА Новости, 30.04.2025

В Дагестане арестовали водителя катера, при ЧП с которым погибла туристка

Водитель катера, при ЧП с которым в Сулакском каньоне в Дагестане погибла туристка, отправлен под домашний арест, сообщила РИА Новости руководитель объединенной РИА Новости, 30.04.2025

2025-04-30T18:25:00+03:00

2025-04-30T18:25:00+03:00

2025-04-30T18:25:00+03:00

происшествия

махачкала

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МАХАЧКАЛА, 30 апр - РИА Новости. Водитель катера, при ЧП с которым в Сулакском каньоне в Дагестане погибла туристка, отправлен под домашний арест, сообщила РИА Новости руководитель объединенной пресс-службы судов общей юрисдикции республики Зарема Мамаева. В понедельник в Сулакском каньоне прогулочный катер, на борту которого находились восемь туристов, во время экскурсии столкнулся со скалой. В минздраве Дагестана сообщили, что погибла 32-летняя жительница Ярославской области, еще шесть человек доставлены в больницу. В Западном межрегиональном следственном управлении на транспорте СК сообщили РИА Новости, что в рамках уголовного дела о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации водного транспорта задержан водитель катера. "Советский районный суд Махачкалы, исходя из того, что уголовно-процессуальным кодексом по статье, инкриминируемой следствием задержанному, не предусмотрено избрание меры пресечения в виде заключения под стражу, постановил избрать в отношении водителя маломерного судна меру пресечения в виде домашнего ареста сроком на два месяца, то есть по 30 июня", – сообщила Мамаева.

https://ria.ru/20250428/dagestan-2013936383.html

махачкала

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происшествия, махачкала