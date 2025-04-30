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В Дагестане арестовали водителя катера, при ЧП с которым погибла туристка - РИА Новости, 30.04.2025
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18:25 30.04.2025
https://ria.ru/20250430/kater-2014452063.html
В Дагестане арестовали водителя катера, при ЧП с которым погибла туристка
В Дагестане арестовали водителя катера, при ЧП с которым погибла туристка - РИА Новости, 30.04.2025
В Дагестане арестовали водителя катера, при ЧП с которым погибла туристка
Водитель катера, при ЧП с которым в Сулакском каньоне в Дагестане погибла туристка, отправлен под домашний арест, сообщила РИА Новости руководитель объединенной РИА Новости, 30.04.2025
2025-04-30T18:25:00+03:00
2025-04-30T18:25:00+03:00
происшествия
махачкала
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МАХАЧКАЛА, 30 апр - РИА Новости. Водитель катера, при ЧП с которым в Сулакском каньоне в Дагестане погибла туристка, отправлен под домашний арест, сообщила РИА Новости руководитель объединенной пресс-службы судов общей юрисдикции республики Зарема Мамаева. В понедельник в Сулакском каньоне прогулочный катер, на борту которого находились восемь туристов, во время экскурсии столкнулся со скалой. В минздраве Дагестана сообщили, что погибла 32-летняя жительница Ярославской области, еще шесть человек доставлены в больницу. В Западном межрегиональном следственном управлении на транспорте СК сообщили РИА Новости, что в рамках уголовного дела о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации водного транспорта задержан водитель катера. "Советский районный суд Махачкалы, исходя из того, что уголовно-процессуальным кодексом по статье, инкриминируемой следствием задержанному, не предусмотрено избрание меры пресечения в виде заключения под стражу, постановил избрать в отношении водителя маломерного судна меру пресечения в виде домашнего ареста сроком на два месяца, то есть по 30 июня", – сообщила Мамаева.
https://ria.ru/20250428/dagestan-2013936383.html
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происшествия, махачкала
Происшествия, Махачкала
В Дагестане арестовали водителя катера, при ЧП с которым погибла туристка

Водителю катера, столкнувшегося со скалой в Дагестане, назначили домашний арест

© Фото : Западное МСУ на транспорте СК России/ВКонтактеМесто происшествия с прогулочным катером в Сулакском каньоне
Место происшествия с прогулочным катером в Сулакском каньоне - РИА Новости, 1920, 30.04.2025
© Фото : Западное МСУ на транспорте СК России/ВКонтакте
Место происшествия с прогулочным катером в Сулакском каньоне
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МАХАЧКАЛА, 30 апр - РИА Новости. Водитель катера, при ЧП с которым в Сулакском каньоне в Дагестане погибла туристка, отправлен под домашний арест, сообщила РИА Новости руководитель объединенной пресс-службы судов общей юрисдикции республики Зарема Мамаева.
В понедельник в Сулакском каньоне прогулочный катер, на борту которого находились восемь туристов, во время экскурсии столкнулся со скалой. В минздраве Дагестана сообщили, что погибла 32-летняя жительница Ярославской области, еще шесть человек доставлены в больницу. В Западном межрегиональном следственном управлении на транспорте СК сообщили РИА Новости, что в рамках уголовного дела о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации водного транспорта задержан водитель катера.
"Советский районный суд Махачкалы, исходя из того, что уголовно-процессуальным кодексом по статье, инкриминируемой следствием задержанному, не предусмотрено избрание меры пресечения в виде заключения под стражу, постановил избрать в отношении водителя маломерного судна меру пресечения в виде домашнего ареста сроком на два месяца, то есть по 30 июня", – сообщила Мамаева.
Большой Сулакский каньон в Дагестане - РИА Новости, 1920, 28.04.2025
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ПроисшествияМахачкала
 
 
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