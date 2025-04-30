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В Каспийске прошла реконструкция водружения Знамени Победы над Рейхстагом - РИА Новости, 30.04.2025
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80-летие Победы в Великой Отечественной войне - РИА Новости, 1920, 16.01.2025
80-летие Победы в Великой Отечественной войне
 
20:55 30.04.2025 (обновлено: 20:59 30.04.2025)
https://ria.ru/20250430/kaspijsk-2014496195.html
В Каспийске прошла реконструкция водружения Знамени Победы над Рейхстагом
В Каспийске прошла реконструкция водружения Знамени Победы над Рейхстагом - РИА Новости, 30.04.2025
В Каспийске прошла реконструкция водружения Знамени Победы над Рейхстагом
Историческая реконструкция водружения Знамени Победы над Рейхстагом состоялась в дагестанском Каспийске в рамках фестиваля, посвященного 80-летию Победы в... РИА Новости, 30.04.2025
2025-04-30T20:55:00+03:00
2025-04-30T20:59:00+03:00
80-летие победы в великой отечественной войне
общество
каспийск
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
80-летие победы в великой отечественной войне
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МАХАЧКАЛА, 30 апр - РИА Новости. Историческая реконструкция водружения Знамени Победы над Рейхстагом состоялась в дагестанском Каспийске в рамках фестиваля, посвященного 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, сообщил в своем Telegram-канале глава города Борис Гонцов. "Сегодня на набережной Каспийска прошел фестиваль "Знамя Победы", посвященный 80-летию Великой Победы. Это было не просто мероприятие - это была живая память, которую мы смогли прочувствовать всем городом. Реконструкция водружения Знамени Победы над Рейхстагом произвела сильное впечатление", - написал Гонцов. Он отметил, что в фестивале активно участвовали молодежь и школьники, а посмотреть на реконструкцию пришли с семьи с детьми. Пресс-служба министерства по делам молодежи Дагестана сообщает, что в реконструкции флаг поднял Абдулхаким Исмаилов – правнук Героя России Абдулхакима Исмаилова, запечатленного на знаменитой фотографии "Знамя Победы над Рейхстагом". Для гостей фестиваля также были подготовлены выставка народно-художественных промыслов, национальные подворья, экспозиции времен войны, показ техники МЧС и ретро-автомобилей, мастер-классы по беспилотным летательным аппаратам. Были организованы концертная программа и полевая кухня.
https://ria.ru/20250201/dagestan-1996780144.html
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общество, каспийск, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), 80-летие победы в великой отечественной войне
80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Общество, Каспийск, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), 80-летие Победы в Великой Отечественной войне
В Каспийске прошла реконструкция водружения Знамени Победы над Рейхстагом

В Каспийске прошёл фестиваль "Знамя Победы", посвященный 80-летию Великой Победы

© Фото : Борис Гонцов/Telegram Историческая реконструкция водружения Знамени Победы над Рейхстагом в дагестанском Каспийске
 Историческая реконструкция водружения Знамени Победы над Рейхстагом в дагестанском Каспийске - РИА Новости, 1920, 30.04.2025
© Фото : Борис Гонцов/Telegram
Историческая реконструкция водружения Знамени Победы над Рейхстагом в дагестанском Каспийске
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МАХАЧКАЛА, 30 апр - РИА Новости. Историческая реконструкция водружения Знамени Победы над Рейхстагом состоялась в дагестанском Каспийске в рамках фестиваля, посвященного 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, сообщил в своем Telegram-канале глава города Борис Гонцов.
«
"Сегодня на набережной Каспийска прошел фестиваль "Знамя Победы", посвященный 80-летию Великой Победы. Это было не просто мероприятие - это была живая память, которую мы смогли прочувствовать всем городом. Реконструкция водружения Знамени Победы над Рейхстагом произвела сильное впечатление", - написал Гонцов.
Он отметил, что в фестивале активно участвовали молодежь и школьники, а посмотреть на реконструкцию пришли с семьи с детьми.
Пресс-служба министерства по делам молодежи Дагестана сообщает, что в реконструкции флаг поднял Абдулхаким Исмаилов – правнук Героя России Абдулхакима Исмаилова, запечатленного на знаменитой фотографии "Знамя Победы над Рейхстагом".
Для гостей фестиваля также были подготовлены выставка народно-художественных промыслов, национальные подворья, экспозиции времен войны, показ техники МЧС и ретро-автомобилей, мастер-классы по беспилотным летательным аппаратам. Были организованы концертная программа и полевая кухня.
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80-летие Победы в Великой Отечественной войнеОбществоКаспийскРоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)80-летие Победы в Великой Отечественной войне
 
 
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