https://ria.ru/20250430/kaspijsk-2014496195.html

В Каспийске прошла реконструкция водружения Знамени Победы над Рейхстагом

В Каспийске прошла реконструкция водружения Знамени Победы над Рейхстагом - РИА Новости, 30.04.2025

В Каспийске прошла реконструкция водружения Знамени Победы над Рейхстагом

Историческая реконструкция водружения Знамени Победы над Рейхстагом состоялась в дагестанском Каспийске в рамках фестиваля, посвященного 80-летию Победы в... РИА Новости, 30.04.2025

2025-04-30T20:55:00+03:00

2025-04-30T20:55:00+03:00

2025-04-30T20:59:00+03:00

80-летие победы в великой отечественной войне

общество

каспийск

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

80-летие победы в великой отечественной войне

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МАХАЧКАЛА, 30 апр - РИА Новости. Историческая реконструкция водружения Знамени Победы над Рейхстагом состоялась в дагестанском Каспийске в рамках фестиваля, посвященного 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, сообщил в своем Telegram-канале глава города Борис Гонцов. "Сегодня на набережной Каспийска прошел фестиваль "Знамя Победы", посвященный 80-летию Великой Победы. Это было не просто мероприятие - это была живая память, которую мы смогли прочувствовать всем городом. Реконструкция водружения Знамени Победы над Рейхстагом произвела сильное впечатление", - написал Гонцов. Он отметил, что в фестивале активно участвовали молодежь и школьники, а посмотреть на реконструкцию пришли с семьи с детьми. Пресс-служба министерства по делам молодежи Дагестана сообщает, что в реконструкции флаг поднял Абдулхаким Исмаилов – правнук Героя России Абдулхакима Исмаилова, запечатленного на знаменитой фотографии "Знамя Победы над Рейхстагом". Для гостей фестиваля также были подготовлены выставка народно-художественных промыслов, национальные подворья, экспозиции времен войны, показ техники МЧС и ретро-автомобилей, мастер-классы по беспилотным летательным аппаратам. Были организованы концертная программа и полевая кухня.

https://ria.ru/20250201/dagestan-1996780144.html

каспийск

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

общество, каспийск, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), 80-летие победы в великой отечественной войне