https://ria.ru/20250430/kashmir-2014385515.html
Россия рассмотрит идею об участии в расследовании теракта в Кашмире
Россия рассмотрит идею об участии в расследовании теракта в Кашмире - РИА Новости, 30.04.2025
Россия рассмотрит идею об участии в расследовании теракта в Кашмире
Россия готова рассмотреть идею Пакистана о помощи в расследовании теракта в Кашмире, если получит соответствующее официальное обращение, заявили РИА Новости в... РИА Новости, 30.04.2025
2025-04-30T15:21:00+03:00
2025-04-30T15:21:00+03:00
2025-04-30T15:21:00+03:00
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НЬЮ-ДЕЛИ, 30 апр – РИА Новости. Россия готова рассмотреть идею Пакистана о помощи в расследовании теракта в Кашмире, если получит соответствующее официальное обращение, заявили РИА Новости в посольстве России в Исламабаде. Ранее глава минобороны Пакистана Хаваджа Асиф заявил, что Россия и Китай могли бы участвовать в международном расследовании теракта в Кашмире. "Отнеслись с вниманием, будем готовы рассмотреть этот вопрос по получении официального обращения", - заявили в посольстве в ответ на вопрос о заявлении пакистанского министра. Нападение террористов рядом с городом Пахалгам в индийском регионе Джамму и Кашмир произошло 22 апреля. Несколько вооруженных людей открыли беспорядочную стрельбу по туристам в долине Байсаран, являющейся популярным туристическим местом. Ответственность за нападение взяла на себя группировка под названием "Фронт сопротивления"*, связанная с запрещенной в России террористической организацией "Лашкар-и-Тайба"*. В результате теракта погибли 25 индийцев и один гражданин Непала.* Запрещенные в России террористические организации
https://ria.ru/20250430/pakistan-2014224244.html
https://ria.ru/20250427/terakt-2013657772.html
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в мире, россия, кашмир, пакистан, индия
В мире, Россия, Кашмир, Пакистан, Индия
Россия рассмотрит идею об участии в расследовании теракта в Кашмире
Россия рассмотрит идею Пакистана о помощи в расследовании теракта в Кашмире