Рейтинг@Mail.ru
Правительство ФРГ рассказало, за кого проголосует Шольц на выборах канцлера - РИА Новости, 30.04.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:30 30.04.2025
https://ria.ru/20250430/kantsler-2014390067.html
Правительство ФРГ рассказало, за кого проголосует Шольц на выборах канцлера
Правительство ФРГ рассказало, за кого проголосует Шольц на выборах канцлера - РИА Новости, 30.04.2025
Правительство ФРГ рассказало, за кого проголосует Шольц на выборах канцлера
Уходящий канцлер ФРГ Олаф Шольц проголосует в бундестаге за избрание новым канцлером лидера блока Христианско-демократического и Христианско-социального союзов... РИА Новости, 30.04.2025
2025-04-30T15:30:00+03:00
2025-04-30T15:30:00+03:00
в мире
германия
олаф шольц
фридрих мерц
хдс/хсс
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/0b/1988645780_239:0:2808:1445_1920x0_80_0_0_bb54b85106cc0468ff0ba6b2f76b94cb.jpg
БЕРЛИН, 30 апр - РИА Новости. Уходящий канцлер ФРГ Олаф Шольц проголосует в бундестаге за избрание новым канцлером лидера блока Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) Фридриха Мерца, сообщил официальный представитель немецкого кабмина Штеффен Хебештрайт. "Ну конечно", - ответил на брифинге в среду Хебештрайт, отвечая на вопрос, поддержит ли Шольц кандидатуру Мерца. Ранее в среду Социал-демократическая партия Германии (СДПГ) официально объявила, что члены партии проголосовали за коалиционный договор с ХДС/ХСС, устранив тем самым последнее препятствие для формирования нового правительства страны. В первой половине апреля блоку ХДС/ХСС удалось договориться с СДПГ о заключении коалиционного соглашения для формирования нового правительства ФРГ. Заседание немецкого бундестага, на котором будет избран новый канцлер Германии, предварительно, назначено на 6 мая, сообщила ранее пресс-служба немецкого парламента. Двадцать третьего февраля в Германии прошли досрочные парламентские выборы, победу на которых одержал блок ХДС/ХСС с 28,5% голосов. Второе место на выборах заняла правая партия "Альтернатива для Германии" (АдГ) с рекордным для себя результатом в 20,8%. СДПГ заняла лишь третье место, набрав 16,4% голосов, что стало худшим результатом в истории партии. Кроме того, в парламент попали "Зеленые" (11,6%), "Левая партия" (8,8%), а также партия датско-фризского меньшинства "Союз южношлезвигских избирателей", получившая одно место в парламенте по одномандатному голосованию.
https://ria.ru/20250226/merts-2001708634.html
https://ria.ru/20250408/merts-2010077887.html
германия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/0b/1988645780_119:0:2850:2048_1920x0_80_0_0_8ca6eb518ef5f6eb1d2fc055006950da.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, германия, олаф шольц, фридрих мерц, хдс/хсс
В мире, Германия, Олаф Шольц, Фридрих Мерц, ХДС/ХСС
Правительство ФРГ рассказало, за кого проголосует Шольц на выборах канцлера

Шольц проголосует в бундестаге за избрание Мерца новым канцлером Германии

© AP Photo / Markus SchreiberКанцлер Германии Олаф Шольц
Канцлер Германии Олаф Шольц - РИА Новости, 1920, 30.04.2025
© AP Photo / Markus Schreiber
Канцлер Германии Олаф Шольц. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
БЕРЛИН, 30 апр - РИА Новости. Уходящий канцлер ФРГ Олаф Шольц проголосует в бундестаге за избрание новым канцлером лидера блока Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) Фридриха Мерца, сообщил официальный представитель немецкого кабмина Штеффен Хебештрайт.
«
"Ну конечно", - ответил на брифинге в среду Хебештрайт, отвечая на вопрос, поддержит ли Шольц кандидатуру Мерца.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 26.02.2025
Лавров прокомментировал итоги выборов в Германии
26 февраля, 13:34
Ранее в среду Социал-демократическая партия Германии (СДПГ) официально объявила, что члены партии проголосовали за коалиционный договор с ХДС/ХСС, устранив тем самым последнее препятствие для формирования нового правительства страны.
В первой половине апреля блоку ХДС/ХСС удалось договориться с СДПГ о заключении коалиционного соглашения для формирования нового правительства ФРГ. Заседание немецкого бундестага, на котором будет избран новый канцлер Германии, предварительно, назначено на 6 мая, сообщила ранее пресс-служба немецкого парламента.
Двадцать третьего февраля в Германии прошли досрочные парламентские выборы, победу на которых одержал блок ХДС/ХСС с 28,5% голосов. Второе место на выборах заняла правая партия "Альтернатива для Германии" (АдГ) с рекордным для себя результатом в 20,8%. СДПГ заняла лишь третье место, набрав 16,4% голосов, что стало худшим результатом в истории партии. Кроме того, в парламент попали "Зеленые" (11,6%), "Левая партия" (8,8%), а также партия датско-фризского меньшинства "Союз южношлезвигских избирателей", получившая одно место в парламенте по одномандатному голосованию.
Фридих Мерц - РИА Новости, 1920, 08.04.2025
Опрос показал отношение немцев к Мерцу в роли канцлера ФРГ
8 апреля, 17:22
 
В миреГерманияОлаф ШольцФридрих МерцХДС/ХСС
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала