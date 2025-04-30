https://ria.ru/20250430/kantsler-2014390067.html

Правительство ФРГ рассказало, за кого проголосует Шольц на выборах канцлера

Правительство ФРГ рассказало, за кого проголосует Шольц на выборах канцлера - РИА Новости, 30.04.2025

Правительство ФРГ рассказало, за кого проголосует Шольц на выборах канцлера

Уходящий канцлер ФРГ Олаф Шольц проголосует в бундестаге за избрание новым канцлером лидера блока Христианско-демократического и Христианско-социального союзов... РИА Новости, 30.04.2025

2025-04-30T15:30:00+03:00

2025-04-30T15:30:00+03:00

2025-04-30T15:30:00+03:00

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БЕРЛИН, 30 апр - РИА Новости. Уходящий канцлер ФРГ Олаф Шольц проголосует в бундестаге за избрание новым канцлером лидера блока Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) Фридриха Мерца, сообщил официальный представитель немецкого кабмина Штеффен Хебештрайт. "Ну конечно", - ответил на брифинге в среду Хебештрайт, отвечая на вопрос, поддержит ли Шольц кандидатуру Мерца. Ранее в среду Социал-демократическая партия Германии (СДПГ) официально объявила, что члены партии проголосовали за коалиционный договор с ХДС/ХСС, устранив тем самым последнее препятствие для формирования нового правительства страны. В первой половине апреля блоку ХДС/ХСС удалось договориться с СДПГ о заключении коалиционного соглашения для формирования нового правительства ФРГ. Заседание немецкого бундестага, на котором будет избран новый канцлер Германии, предварительно, назначено на 6 мая, сообщила ранее пресс-служба немецкого парламента. Двадцать третьего февраля в Германии прошли досрочные парламентские выборы, победу на которых одержал блок ХДС/ХСС с 28,5% голосов. Второе место на выборах заняла правая партия "Альтернатива для Германии" (АдГ) с рекордным для себя результатом в 20,8%. СДПГ заняла лишь третье место, набрав 16,4% голосов, что стало худшим результатом в истории партии. Кроме того, в парламент попали "Зеленые" (11,6%), "Левая партия" (8,8%), а также партия датско-фризского меньшинства "Союз южношлезвигских избирателей", получившая одно место в парламенте по одномандатному голосованию.

https://ria.ru/20250226/merts-2001708634.html

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в мире, германия, олаф шольц, фридрих мерц, хдс/хсс