Правительство ФРГ рассказало, за кого проголосует Шольц на выборах канцлера
Шольц проголосует в бундестаге за избрание Мерца новым канцлером Германии
© AP Photo / Markus SchreiberКанцлер Германии Олаф Шольц
© AP Photo / Markus Schreiber
Канцлер Германии Олаф Шольц. Архивное фото
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БЕРЛИН, 30 апр - РИА Новости. Уходящий канцлер ФРГ Олаф Шольц проголосует в бундестаге за избрание новым канцлером лидера блока Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) Фридриха Мерца, сообщил официальный представитель немецкого кабмина Штеффен Хебештрайт.
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"Ну конечно", - ответил на брифинге в среду Хебештрайт, отвечая на вопрос, поддержит ли Шольц кандидатуру Мерца.
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Ранее в среду Социал-демократическая партия Германии (СДПГ) официально объявила, что члены партии проголосовали за коалиционный договор с ХДС/ХСС, устранив тем самым последнее препятствие для формирования нового правительства страны.
В первой половине апреля блоку ХДС/ХСС удалось договориться с СДПГ о заключении коалиционного соглашения для формирования нового правительства ФРГ. Заседание немецкого бундестага, на котором будет избран новый канцлер Германии, предварительно, назначено на 6 мая, сообщила ранее пресс-служба немецкого парламента.
Двадцать третьего февраля в Германии прошли досрочные парламентские выборы, победу на которых одержал блок ХДС/ХСС с 28,5% голосов. Второе место на выборах заняла правая партия "Альтернатива для Германии" (АдГ) с рекордным для себя результатом в 20,8%. СДПГ заняла лишь третье место, набрав 16,4% голосов, что стало худшим результатом в истории партии. Кроме того, в парламент попали "Зеленые" (11,6%), "Левая партия" (8,8%), а также партия датско-фризского меньшинства "Союз южношлезвигских избирателей", получившая одно место в парламенте по одномандатному голосованию.
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