https://ria.ru/20250430/kafe-2014344337.html

Владельца кафе в Братске ограничили в свободе после массового отравления

Владельца кафе в Братске ограничили в свободе после массового отравления - РИА Новости, 30.04.2025

Владельца кафе в Братске ограничили в свободе после массового отравления

Владельца кафе в Братске, где произошло массовое отравление шаурмой, приговорили к ограничению свободы и штрафу 550 тысяч рублей, сообщает Иркутская областная... РИА Новости, 30.04.2025

2025-04-30T13:49:00+03:00

2025-04-30T13:49:00+03:00

2025-04-30T13:49:00+03:00

происшествия

братск

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

следственный комитет россии (ск рф)

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ИРКУТСК, 30 апр - РИА Новости. Владельца кафе в Братске, где произошло массовое отравление шаурмой, приговорили к ограничению свободы и штрафу 550 тысяч рублей, сообщает Иркутская областная прокуратура. В июне 2023 года в Братске после посещения кафе быстрого питания "Шаурму хочу" за медицинской помощью с признаками пищевого отравления обратились 80 местных жителей, в том числе 21 ребенок. Специалисты Роспотребнадзора установили, что в кафе были нарушены технологический процесс приготовления блюд, условия хранения продуктов и личная гигиены сотрудников. Владельцу кафе СК предъявил обвинение по двум статья - нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее по неосторожности массовое пищевое отравление людей и приобретение, хранение, использование поддельных медицинских книжек. Аналогичный случай массового отравления в точке быстрого питания, расположенной по такому же адресу, что "Шаурму хочу", произошел в 2019 году. Роспотребнадзор тогда приостановил работу торговой точки. Она была открыта вновь после регистрации предприятия на другое лицо. "С учетом мнения государственного обвинителя суд признал подсудимого виновным в преступлениях и приговорил его к 8 месяцам ограничения свободы со штрафом в размере 550 тысяч рублей", - говорится в сообщении. Отмечается, что ранее с предпринимателя взыскали компенсацию морального вреда в размере 295 тысяч рублей в пользу восьми несовершеннолетних.

https://ria.ru/20250331/deti-2008429495.html

https://ria.ru/20250424/omsk-2013201156.html

братск

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, братск, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), следственный комитет россии (ск рф)