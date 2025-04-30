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Владельца кафе в Братске ограничили в свободе после массового отравления - РИА Новости, 30.04.2025
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13:49 30.04.2025
https://ria.ru/20250430/kafe-2014344337.html
Владельца кафе в Братске ограничили в свободе после массового отравления
Владельца кафе в Братске ограничили в свободе после массового отравления - РИА Новости, 30.04.2025
Владельца кафе в Братске ограничили в свободе после массового отравления
Владельца кафе в Братске, где произошло массовое отравление шаурмой, приговорили к ограничению свободы и штрафу 550 тысяч рублей, сообщает Иркутская областная... РИА Новости, 30.04.2025
2025-04-30T13:49:00+03:00
2025-04-30T13:49:00+03:00
происшествия
братск
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
следственный комитет россии (ск рф)
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ИРКУТСК, 30 апр - РИА Новости. Владельца кафе в Братске, где произошло массовое отравление шаурмой, приговорили к ограничению свободы и штрафу 550 тысяч рублей, сообщает Иркутская областная прокуратура. В июне 2023 года в Братске после посещения кафе быстрого питания "Шаурму хочу" за медицинской помощью с признаками пищевого отравления обратились 80 местных жителей, в том числе 21 ребенок. Специалисты Роспотребнадзора установили, что в кафе были нарушены технологический процесс приготовления блюд, условия хранения продуктов и личная гигиены сотрудников. Владельцу кафе СК предъявил обвинение по двум статья - нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее по неосторожности массовое пищевое отравление людей и приобретение, хранение, использование поддельных медицинских книжек. Аналогичный случай массового отравления в точке быстрого питания, расположенной по такому же адресу, что "Шаурму хочу", произошел в 2019 году. Роспотребнадзор тогда приостановил работу торговой точки. Она была открыта вновь после регистрации предприятия на другое лицо. "С учетом мнения государственного обвинителя суд признал подсудимого виновным в преступлениях и приговорил его к 8 месяцам ограничения свободы со штрафом в размере 550 тысяч рублей", - говорится в сообщении. Отмечается, что ранее с предпринимателя взыскали компенсацию морального вреда в размере 295 тысяч рублей в пользу восьми несовершеннолетних.
https://ria.ru/20250331/deti-2008429495.html
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происшествия, братск, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Братск, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор), Следственный комитет России (СК РФ)
Владельца кафе в Братске ограничили в свободе после массового отравления

Владельца кафе в Братске, где люди отравились шаурмой, ограничили в свободе

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкСкульптура богини Фемиды
Скульптура богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 30.04.2025
© РИА Новости / Илья Питалев
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ИРКУТСК, 30 апр - РИА Новости. Владельца кафе в Братске, где произошло массовое отравление шаурмой, приговорили к ограничению свободы и штрафу 550 тысяч рублей, сообщает Иркутская областная прокуратура.
В июне 2023 года в Братске после посещения кафе быстрого питания "Шаурму хочу" за медицинской помощью с признаками пищевого отравления обратились 80 местных жителей, в том числе 21 ребенок. Специалисты Роспотребнадзора установили, что в кафе были нарушены технологический процесс приготовления блюд, условия хранения продуктов и личная гигиены сотрудников. Владельцу кафе СК предъявил обвинение по двум статья - нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее по неосторожности массовое пищевое отравление людей и приобретение, хранение, использование поддельных медицинских книжек.
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Аналогичный случай массового отравления в точке быстрого питания, расположенной по такому же адресу, что "Шаурму хочу", произошел в 2019 году. Роспотребнадзор тогда приостановил работу торговой точки. Она была открыта вновь после регистрации предприятия на другое лицо.
"С учетом мнения государственного обвинителя суд признал подсудимого виновным в преступлениях и приговорил его к 8 месяцам ограничения свободы со штрафом в размере 550 тысяч рублей", - говорится в сообщении.
Отмечается, что ранее с предпринимателя взыскали компенсацию морального вреда в размере 295 тысяч рублей в пользу восьми несовершеннолетних.
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