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ФСБ опубликовала кадры допроса украинских агентов, устроивших взрыв в ХМАО - РИА Новости, 30.04.2025
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12:10 30.04.2025
https://ria.ru/20250430/kadry-2014306365.html
ФСБ опубликовала кадры допроса украинских агентов, устроивших взрыв в ХМАО
ФСБ опубликовала кадры допроса украинских агентов, устроивших взрыв в ХМАО - РИА Новости, 30.04.2025
ФСБ опубликовала кадры допроса украинских агентов, устроивших взрыв в ХМАО
Федеральная служба безопасности России опубликовала видеозапись допроса устроивших взрыв в ХМАО украинских агентов. РИА Новости, 30.04.2025
2025-04-30T12:10:00+03:00
2025-04-30T12:10:00+03:00
россия
украина
белоруссия
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
происшествия
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МОСКВА, 30 апр — РИА Новости. Федеральная служба безопасности России опубликовала видеозапись допроса устроивших взрыв в ХМАО украинских агентов.На кадрах трое задержанных мужчин раскрывают детали подготовки террористической операции.В среду центр общественных связей ФСБ сообщил, что уроженец Украины и гражданин Белоруссии по заданию из Киева готовили в Ханты-Мансийске теракт против российского военнослужащего и допустили детонацию самодельной бомбы.В среду ЦОС ФСБ сообщил о предотвращении теракта на территории Ханты-Мансийского автономного округа против бойца добровольческого батальона Минобороны России, принимающего участие в специальной военной операции.По сообщению ведомства, у агентов украинских спецслужб - вступившего в российское гражданство уроженца Украины и гражданина Белоруссии - при сборке самодельного взрывного устройства произошла непроизвольная детонация, в результате которой разрушены две квартиры многоэтажного жилого дома в Ханты-Мансийске.
https://ria.ru/20250430/fsb-2014290555.html
https://ria.ru/20250430/terakt-2014281105.html
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Признательные показания украинских агентов, готовивших теракт в Югре
Украинские агенты, готовившие теракт в Югре, дали признательные показания, видео опубликовала ФСБ
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россия, украина, белоруссия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), происшествия
Россия, Украина, Белоруссия, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Происшествия
ФСБ опубликовала кадры допроса украинских агентов, устроивших взрыв в ХМАО

ФСБ опубликовала кадры допроса устроивших взрыв в ХМАО украинских агентов

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МОСКВА, 30 апр — РИА Новости. Федеральная служба безопасности России опубликовала видеозапись допроса устроивших взрыв в ХМАО украинских агентов.
На кадрах трое задержанных мужчин раскрывают детали подготовки террористической операции.
Агент украинских спецслужб Валентин Павлюк - РИА Новости, 1920, 30.04.2025
Появилось фото украинского агента, готовившего теракт в ХМАО
11:24
В среду центр общественных связей ФСБ сообщил, что уроженец Украины и гражданин Белоруссии по заданию из Киева готовили в Ханты-Мансийске теракт против российского военнослужащего и допустили детонацию самодельной бомбы.
В среду ЦОС ФСБ сообщил о предотвращении теракта на территории Ханты-Мансийского автономного округа против бойца добровольческого батальона Минобороны России, принимающего участие в специальной военной операции.
По сообщению ведомства, у агентов украинских спецслужб - вступившего в российское гражданство уроженца Украины и гражданина Белоруссии - при сборке самодельного взрывного устройства произошла непроизвольная детонация, в результате которой разрушены две квартиры многоэтажного жилого дома в Ханты-Мансийске.
Видео из Ханты-Мансийска, где у готовивших теракт украинских агентов взорвалась бомба - РИА Новости, 1920, 30.04.2025
При детонации СВУ в Ханты-Мансийске пострадали пять человек
10:49
 
РоссияУкраинаБелоруссияФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Происшествия
 
 
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