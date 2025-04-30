https://ria.ru/20250430/kadry-2014306365.html
ФСБ опубликовала кадры допроса украинских агентов, устроивших взрыв в ХМАО
ФСБ опубликовала кадры допроса украинских агентов, устроивших взрыв в ХМАО - РИА Новости, 30.04.2025
ФСБ опубликовала кадры допроса украинских агентов, устроивших взрыв в ХМАО
Федеральная служба безопасности России опубликовала видеозапись допроса устроивших взрыв в ХМАО украинских агентов. РИА Новости, 30.04.2025
2025-04-30T12:10:00+03:00
2025-04-30T12:10:00+03:00
2025-04-30T12:10:00+03:00
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МОСКВА, 30 апр — РИА Новости. Федеральная служба безопасности России опубликовала видеозапись допроса устроивших взрыв в ХМАО украинских агентов.На кадрах трое задержанных мужчин раскрывают детали подготовки террористической операции.В среду центр общественных связей ФСБ сообщил, что уроженец Украины и гражданин Белоруссии по заданию из Киева готовили в Ханты-Мансийске теракт против российского военнослужащего и допустили детонацию самодельной бомбы.В среду ЦОС ФСБ сообщил о предотвращении теракта на территории Ханты-Мансийского автономного округа против бойца добровольческого батальона Минобороны России, принимающего участие в специальной военной операции.По сообщению ведомства, у агентов украинских спецслужб - вступившего в российское гражданство уроженца Украины и гражданина Белоруссии - при сборке самодельного взрывного устройства произошла непроизвольная детонация, в результате которой разрушены две квартиры многоэтажного жилого дома в Ханты-Мансийске.
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Признательные показания украинских агентов, готовивших теракт в Югре
Украинские агенты, готовившие теракт в Югре, дали признательные показания, видео опубликовала ФСБ
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россия, украина, белоруссия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), происшествия
Россия, Украина, Белоруссия, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Происшествия
ФСБ опубликовала кадры допроса украинских агентов, устроивших взрыв в ХМАО
ФСБ опубликовала кадры допроса устроивших взрыв в ХМАО украинских агентов