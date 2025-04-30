https://ria.ru/20250430/kadry-2014306365.html

ФСБ опубликовала кадры допроса украинских агентов, устроивших взрыв в ХМАО

ФСБ опубликовала кадры допроса украинских агентов, устроивших взрыв в ХМАО - РИА Новости, 30.04.2025

ФСБ опубликовала кадры допроса украинских агентов, устроивших взрыв в ХМАО

Федеральная служба безопасности России опубликовала видеозапись допроса устроивших взрыв в ХМАО украинских агентов. РИА Новости, 30.04.2025

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2025-04-30T12:10:00+03:00

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федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

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МОСКВА, 30 апр — РИА Новости. Федеральная служба безопасности России опубликовала видеозапись допроса устроивших взрыв в ХМАО украинских агентов.На кадрах трое задержанных мужчин раскрывают детали подготовки террористической операции.В среду центр общественных связей ФСБ сообщил, что уроженец Украины и гражданин Белоруссии по заданию из Киева готовили в Ханты-Мансийске теракт против российского военнослужащего и допустили детонацию самодельной бомбы.В среду ЦОС ФСБ сообщил о предотвращении теракта на территории Ханты-Мансийского автономного округа против бойца добровольческого батальона Минобороны России, принимающего участие в специальной военной операции.По сообщению ведомства, у агентов украинских спецслужб - вступившего в российское гражданство уроженца Украины и гражданина Белоруссии - при сборке самодельного взрывного устройства произошла непроизвольная детонация, в результате которой разрушены две квартиры многоэтажного жилого дома в Ханты-Мансийске.

https://ria.ru/20250430/fsb-2014290555.html

https://ria.ru/20250430/terakt-2014281105.html

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Признательные показания украинских агентов, готовивших теракт в Югре Украинские агенты, готовившие теракт в Югре, дали признательные показания, видео опубликовала ФСБ 2025-04-30T12:10 true PT1M48S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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россия, украина, белоруссия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), происшествия