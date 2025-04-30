https://ria.ru/20250430/jugra-2014281501.html
Более тысячи человек проголосовали в Сургутском районе Югры
Более тысячи человек проголосовали в Сургутском районе Югры - РИА Новости, 30.04.2025
Более тысячи человек проголосовали в Сургутском районе Югры
Более тысячи человек приняли участие в голосовании за объекты благоустройства в Сургутском районе Ханты-Мансийского автономного округа, сообщил глава... РИА Новости, 30.04.2025
2025-04-30T10:50:00+03:00
2025-04-30T10:50:00+03:00
2025-04-30T11:06:00+03:00
ханты-мансийский автономный округ
сургутский район
лянтор
благоустройство
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 30 апр - РИА Новости. Более тысячи человек приняли участие в голосовании за объекты благоустройства в Сургутском районе Ханты-Мансийского автономного округа, сообщил глава муниципалитета Андрей Трубецкой. Трубецкой уточнил, что жители Югры до 12 июня могут проголосовать за объекты, которые будут благоустроены в следующем году по федеральному проекту "Формирование комфортной городской среды". Всего участвует 52 общественных территории в 15 муниципалитетах округа. От Сургутского района на голосование вынесены семь проектов, все они расположены в городе Лянтор, добавил глава муниципалитета. "В настоящий момент за проекты Лянтора проголосовали без малого 1,1 тысячи человек. Время, чтобы поддержать наши инициативы, еще есть… С большим отрывом лидирует проект благоустройства сквера, расположенного между третьим и четвертым микрорайонами. Здесь планируется заменить ограждения, пешеходную зону, установить малые архитектурные формы: скамейки, урны и вазоны", - написал во вторник в своем Telegram-канале глава муниципалитета. Трубецкой отметил, что остальные шесть инициатив активистов посвящены детям: это игровые комплексы. Три из них предлагается установить в четвертом микрорайоне, еще два - на улицах Магистральной и Назаргалеева, а научный парк "Порт" предлагается построить в шестом микрорайоне.
https://ria.ru/20250423/doklad-2012898735.html
сургутский район
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сургутский район, лянтор, благоустройство
Ханты-Мансийский Автономный Округ, Сургутский район, Лянтор, Благоустройство
Более тысячи человек проголосовали в Сургутском районе Югры
Более тысячи человек проголосовали за благоустройство в Сургутском районе Югры
ЕКАТЕРИНБУРГ, 30 апр - РИА Новости. Более тысячи человек приняли участие в голосовании за объекты благоустройства в Сургутском районе Ханты-Мансийского автономного округа, сообщил глава муниципалитета Андрей Трубецкой.
Трубецкой уточнил, что жители Югры до 12 июня могут проголосовать за объекты, которые будут благоустроены в следующем году по федеральному проекту "Формирование комфортной городской среды". Всего участвует 52 общественных территории в 15 муниципалитетах округа. От Сургутского района
на голосование вынесены семь проектов, все они расположены в городе Лянтор
, добавил глава муниципалитета.
"В настоящий момент за проекты Лянтора проголосовали без малого 1,1 тысячи человек. Время, чтобы поддержать наши инициативы, еще есть… С большим отрывом лидирует проект благоустройства сквера, расположенного между третьим и четвертым микрорайонами. Здесь планируется заменить ограждения, пешеходную зону, установить малые архитектурные формы: скамейки, урны и вазоны", - написал во вторник в своем Telegram-канале глава муниципалитета.
Трубецкой отметил, что остальные шесть инициатив активистов посвящены детям: это игровые комплексы. Три из них предлагается установить в четвертом микрорайоне, еще два - на улицах Магистральной и Назаргалеева, а научный парк "Порт" предлагается построить в шестом микрорайоне.