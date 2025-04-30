https://ria.ru/20250430/jugra-2014261335.html

Задержанный за подготовку теракта в Югре признался в работе на Киев

Задержанный за подготовку теракта в Югре признался в работе на Киев - РИА Новости, 30.04.2025

Задержанный за подготовку теракта в Югре признался в работе на Киев

Задержанный за подготовку теракта против военного в Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО) гражданин Украины и РФ признал на видео от ФСБ, что был завербован РИА Новости, 30.04.2025

2025-04-30T10:06:00+03:00

2025-04-30T10:06:00+03:00

2025-04-30T10:06:00+03:00

украина

россия

киев

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

происшествия

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МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Задержанный за подготовку теракта против военного в Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО) гражданин Украины и РФ признал на видео от ФСБ, что был завербован Киевом в начале 2025 года. Ранее российская спецслужба сообщила о задержании и аресте граждан РФ, Белоруссии и Молдавии, причастных к подготовке теракта в ХМАО в отношении военнослужащего добровольческого батальона. "Прибыл на территорию России из Ивано-Франковской области Украины, гражданин России и Украины. В начале 2025 года был завербован спецслужбами Украины, получил задачу совершить теракт в отношении высокопоставленного сотрудника силовых структур", - сказал задержанный.

https://ria.ru/20250404/terakt-2009284053.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Признательные показания украинских агентов, готовивших теракт в Югре Украинские агенты, готовившие теракт в Югре, дали признательные показания, видео опубликовала ФСБ 2025-04-30T10:06 true PT1M48S

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Варвара Скокшина

украина, россия, киев, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), происшествия