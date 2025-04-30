https://ria.ru/20250430/jugra-2014261335.html
Задержанный за подготовку теракта в Югре признался в работе на Киев
Задержанный за подготовку теракта в Югре признался в работе на Киев - РИА Новости, 30.04.2025
Задержанный за подготовку теракта в Югре признался в работе на Киев
Задержанный за подготовку теракта против военного в Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО) гражданин Украины и РФ признал на видео от ФСБ, что был завербован РИА Новости, 30.04.2025
2025-04-30T10:06:00+03:00
2025-04-30T10:06:00+03:00
2025-04-30T10:06:00+03:00
украина
россия
киев
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
происшествия
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МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Задержанный за подготовку теракта против военного в Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО) гражданин Украины и РФ признал на видео от ФСБ, что был завербован Киевом в начале 2025 года. Ранее российская спецслужба сообщила о задержании и аресте граждан РФ, Белоруссии и Молдавии, причастных к подготовке теракта в ХМАО в отношении военнослужащего добровольческого батальона. "Прибыл на территорию России из Ивано-Франковской области Украины, гражданин России и Украины. В начале 2025 года был завербован спецслужбами Украины, получил задачу совершить теракт в отношении высокопоставленного сотрудника силовых структур", - сказал задержанный.
https://ria.ru/20250404/terakt-2009284053.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Признательные показания украинских агентов, готовивших теракт в Югре
Украинские агенты, готовившие теракт в Югре, дали признательные показания, видео опубликовала ФСБ
2025-04-30T10:06
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PT1M48S
РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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украина, россия, киев, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), происшествия
Украина, Россия, Киев, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Происшествия
Задержанный за подготовку теракта в Югре признался в работе на Киев
Задержанный за подготовку теракта в ХМАО признал, что был завербован Киевом