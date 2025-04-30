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СМИ сообщили о планах Израиля возобновить поставки гумпомощи в Газу - РИА Новости, 30.04.2025
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17:18 30.04.2025
https://ria.ru/20250430/izrail-2014429717.html
СМИ сообщили о планах Израиля возобновить поставки гумпомощи в Газу
СМИ сообщили о планах Израиля возобновить поставки гумпомощи в Газу - РИА Новости, 30.04.2025
СМИ сообщили о планах Израиля возобновить поставки гумпомощи в Газу
Израиль может возобновить ввоз гуманитарных грузов на территорию сектора Газа, спустя практически полтора месяца блокады, сообщила в среду газета Jerusalem Post РИА Новости, 30.04.2025
2025-04-30T17:18:00+03:00
2025-04-30T17:18:00+03:00
в мире
израиль
биньямин нетаньяху
хамас
армия обороны израиля (цахал)
обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году
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МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Израиль может возобновить ввоз гуманитарных грузов на территорию сектора Газа, спустя практически полтора месяца блокады, сообщила в среду газета Jerusalem Post со ссылкой на неназванные источники. "Израиль собирается возобновить поставки гуманитарной помощи в сектор Газа в течение нескольких недель вне зависимости от того, удастся ли ему заключить новое соглашение с (палестинским движением – ред.) ХАМАС о заложниках и прекращении огня", - сообщает газета. Издание отмечает, что на данный момент нет решения о том, как именно будут поставляться грузы с гуманитарной помощью в сектор. Примечательно, что глава генштаба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Эяль Замир ранее заявил, что солдаты не будут принимать непосредственного участия в передаче гумпомощи населению Газы. Высокопоставленные израильские политики неоднократно заявляли о прекращении ввоза гуманитарной помощи в Газу, отмечая, что данные меры были приняты с целью подорвать контроль палестинского движения ХАМАС над населением сектора. В ночь на 18 марта Армия обороны Израиля возобновила удары по Газе. Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что атаки продолжились в связи с отказом ХАМАС принять американский план продления режима прекращения огня и освобождения заложников. Движение ХАМАС продолжает удерживать в секторе еще 59 заложников, больше половины из которых считаются погибшими. Официально перемирие между Израилем и палестинским движением ХАМАС закончилось 1 марта, однако боевые действия не возобновлялись из-за попыток посредников привлечь стороны к продолжению переговоров об урегулировании в секторе Газа. Тем не менее Израиль прекратил поставки электричества на опреснительную установку в секторе и закрыл въезд для грузовиков с гуманитарной помощью.
https://ria.ru/20250415/netanjahu-2011456833.html
https://ria.ru/20250420/izrail-2012403920.html
https://ria.ru/20250412/al-jazeera-2010889665.html
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в мире, израиль, биньямин нетаньяху, хамас, армия обороны израиля (цахал), обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году
В мире, Израиль, Биньямин Нетаньяху, ХАМАС, Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ), Обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году
СМИ сообщили о планах Израиля возобновить поставки гумпомощи в Газу

Израиль может возобновить поставки гуманитарной помощи в сектор Газа

© AP Photo / Abed KhaledМужчина сидит на обломках в секторе Газа
Мужчина сидит на обломках в секторе Газа - РИА Новости, 1920, 30.04.2025
© AP Photo / Abed Khaled
Мужчина сидит на обломках в секторе Газа. Архивное фото
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МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Израиль может возобновить ввоз гуманитарных грузов на территорию сектора Газа, спустя практически полтора месяца блокады, сообщила в среду газета Jerusalem Post со ссылкой на неназванные источники.
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"Израиль собирается возобновить поставки гуманитарной помощи в сектор Газа в течение нескольких недель вне зависимости от того, удастся ли ему заключить новое соглашение с (палестинским движением – ред.) ХАМАС о заложниках и прекращении огня", - сообщает газета.
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Издание отмечает, что на данный момент нет решения о том, как именно будут поставляться грузы с гуманитарной помощью в сектор. Примечательно, что глава генштаба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Эяль Замир ранее заявил, что солдаты не будут принимать непосредственного участия в передаче гумпомощи населению Газы.
Высокопоставленные израильские политики неоднократно заявляли о прекращении ввоза гуманитарной помощи в Газу, отмечая, что данные меры были приняты с целью подорвать контроль палестинского движения ХАМАС над населением сектора.
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В ночь на 18 марта Армия обороны Израиля возобновила удары по Газе. Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что атаки продолжились в связи с отказом ХАМАС принять американский план продления режима прекращения огня и освобождения заложников. Движение ХАМАС продолжает удерживать в секторе еще 59 заложников, больше половины из которых считаются погибшими.
Официально перемирие между Израилем и палестинским движением ХАМАС закончилось 1 марта, однако боевые действия не возобновлялись из-за попыток посредников привлечь стороны к продолжению переговоров об урегулировании в секторе Газа. Тем не менее Израиль прекратил поставки электричества на опреснительную установку в секторе и закрыл въезд для грузовиков с гуманитарной помощью.
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В миреИзраильБиньямин НетаньяхуХАМАСАрмия обороны Израиля (ЦАХАЛ)Обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году
 
 
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