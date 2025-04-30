Рейтинг@Mail.ru
В Иваново недовольный клиент пытался поджечь офис заказа такси - РИА Новости, 30.04.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:54 30.04.2025
https://ria.ru/20250430/ivanovo-2014345963.html
В Иваново недовольный клиент пытался поджечь офис заказа такси
В Иваново недовольный клиент пытался поджечь офис заказа такси - РИА Новости, 30.04.2025
В Иваново недовольный клиент пытался поджечь офис заказа такси
Полиция в Иваново задержала подозреваемого в попытке поджога офиса службы заказа такси, мужчину, по версии следствия, отказались везти, так как он выглядел... РИА Новости, 30.04.2025
2025-04-30T13:54:00+03:00
2025-04-30T13:54:00+03:00
происшествия
иваново
россия
ленинский район
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/02/1757366945_0:354:3012:2048_1920x0_80_0_0_cbccaa348ba292703e2b7c40081f4033.jpg
РЯЗАНЬ, 30 апр - РИА Новости. Полиция в Иваново задержала подозреваемого в попытке поджога офиса службы заказа такси, мужчину, по версии следствия, отказались везти, так как он выглядел неопрятно и был пьян, сообщило в среду УМВД по региону. "Сотрудники отдела МВД России по Ленинскому району города Иваново задержали подозреваемого в попытке поджога офиса одной из служб заказа такси. Установлено, что подозреваемый некоторое время злоупотреблял алкоголем. В день криминального инцидента мужчина вызвал такси, но водитель отказался везти клиента, так как тот выглядел неопрятно и был пьян", - говорится в сообщении. По данным ведомства, ранее судимый 42-летний фигурант разозлился, купил канистру бензина, пришел в офис службы заказа такси, облил помещение и попытался поджечь. Его остановили сотрудники охраны, а затем вызвали полицию. Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 30, части 2 статьи 167 УК РФ (попытка умышленного уничтожения или повреждения имущества). В отношении мужчины избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий, уточняет УМВД.
https://ria.ru/20250418/podzhog-2012107398.html
https://ria.ru/20241224/ufa-1990935864.html
иваново
россия
ленинский район
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/02/1757366945_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_05accb95a2c38929d65dd60432825f44.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, иваново, россия, ленинский район
Происшествия, Иваново, Россия, Ленинский район
В Иваново недовольный клиент пытался поджечь офис заказа такси

МВД: в Иваново недовольный клиент пытался поджечь офис заказа такси

© РИА Новости / Алексей Мальгавко | Перейти в медиабанкФорма сотрудника полиции
Форма сотрудника полиции - РИА Новости, 1920, 30.04.2025
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
Перейти в медиабанк
Форма сотрудника полиции. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
РЯЗАНЬ, 30 апр - РИА Новости. Полиция в Иваново задержала подозреваемого в попытке поджога офиса службы заказа такси, мужчину, по версии следствия, отказались везти, так как он выглядел неопрятно и был пьян, сообщило в среду УМВД по региону.
"Сотрудники отдела МВД России по Ленинскому району города Иваново задержали подозреваемого в попытке поджога офиса одной из служб заказа такси. Установлено, что подозреваемый некоторое время злоупотреблял алкоголем. В день криминального инцидента мужчина вызвал такси, но водитель отказался везти клиента, так как тот выглядел неопрятно и был пьян", - говорится в сообщении.
Эмблема на форме сотрудника полиции - РИА Новости, 1920, 18.04.2025
В Москве школьник поджег дверь полицейского пункта по приему населения
18 апреля, 16:09
По данным ведомства, ранее судимый 42-летний фигурант разозлился, купил канистру бензина, пришел в офис службы заказа такси, облил помещение и попытался поджечь. Его остановили сотрудники охраны, а затем вызвали полицию.
Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 30, части 2 статьи 167 УК РФ (попытка умышленного уничтожения или повреждения имущества). В отношении мужчины избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий, уточняет УМВД.
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 24.12.2024
В Уфе мужчина поджег почтовое отделение по указанию мошенников
24 декабря 2024, 09:13
 
ПроисшествияИвановоРоссияЛенинский район
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала