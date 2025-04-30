https://ria.ru/20250430/ivanovo-2014345963.html

В Иваново недовольный клиент пытался поджечь офис заказа такси

В Иваново недовольный клиент пытался поджечь офис заказа такси - РИА Новости, 30.04.2025

В Иваново недовольный клиент пытался поджечь офис заказа такси

Полиция в Иваново задержала подозреваемого в попытке поджога офиса службы заказа такси, мужчину, по версии следствия, отказались везти, так как он выглядел... РИА Новости, 30.04.2025

2025-04-30T13:54:00+03:00

2025-04-30T13:54:00+03:00

2025-04-30T13:54:00+03:00

происшествия

иваново

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РЯЗАНЬ, 30 апр - РИА Новости. Полиция в Иваново задержала подозреваемого в попытке поджога офиса службы заказа такси, мужчину, по версии следствия, отказались везти, так как он выглядел неопрятно и был пьян, сообщило в среду УМВД по региону. "Сотрудники отдела МВД России по Ленинскому району города Иваново задержали подозреваемого в попытке поджога офиса одной из служб заказа такси. Установлено, что подозреваемый некоторое время злоупотреблял алкоголем. В день криминального инцидента мужчина вызвал такси, но водитель отказался везти клиента, так как тот выглядел неопрятно и был пьян", - говорится в сообщении. По данным ведомства, ранее судимый 42-летний фигурант разозлился, купил канистру бензина, пришел в офис службы заказа такси, облил помещение и попытался поджечь. Его остановили сотрудники охраны, а затем вызвали полицию. Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 30, части 2 статьи 167 УК РФ (попытка умышленного уничтожения или повреждения имущества). В отношении мужчины избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий, уточняет УМВД.

https://ria.ru/20250418/podzhog-2012107398.html

https://ria.ru/20241224/ufa-1990935864.html

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происшествия, иваново, россия, ленинский район