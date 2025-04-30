https://ria.ru/20250430/istorik-2014233646.html

Историк рассказал, мог ли Гитлер бежать из осажденного Берлина

Историк рассказал, мог ли Гитлер бежать из осажденного Берлина - РИА Новости, 30.04.2025

Историк рассказал, мог ли Гитлер бежать из осажденного Берлина

Главарь нацистской Германии Адольф Гитлер теоретически мог бы бежать на самолете из осажденного Красной армией Берлина в конце апреля 1945 года, но физически и... РИА Новости, 30.04.2025

2025-04-30T04:27:00+03:00

2025-04-30T04:27:00+03:00

2025-04-30T04:27:00+03:00

берлин (город)

германия

ссср

адольф гитлер

дональд трамп

георгий жуков

центральное разведывательное управление (цру)

кпсс

https://cdnn21.img.ria.ru/images/153106/16/1531061643_0:0:3000:1688_1920x0_80_0_0_f1927d67516a6406c683f2184c416967.jpg

МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Главарь нацистской Германии Адольф Гитлер теоретически мог бы бежать на самолете из осажденного Красной армией Берлина в конце апреля 1945 года, но физически и как личность деградировал настолько, что предпочел покончить жизнь самоубийством, чтобы не попасть в советский плен, рассказал РИА Новости историк спецслужб, эксперт Национального центра исторической памяти при президенте РФ Олег Матвеев. Гитлер свел счеты с жизнью в своем подземном бункере в Берлине 80 лет назад, 30 апреля 1945 года. Несомненное самоубийство"Все прошедшие годы вокруг самоубийства Гитлера нагнеталась атмосфера таинственности, появлялись многочисленные "расследования", слухи и домыслы о возможности для главаря нацистов незаметно исчезнуть и спастись в далекой Южной Америке", - отметил Матвеев. "Так, в большом массиве документов ЦРУ, недавно рассекреченных президентом США Дональдом Трампом, оказалось спецсообщение резидентуры в столице Венесуэлы Каракасе от 3 октября 1955 года о поисках следов Адольфа Гитлера. Из документа следует, что один из информаторов американской разведки, судя по всему, укрывшийся в Южной Америке нацист, доложил о встрече с его бывшим сослуживцем, который, в свою очередь, рассказал о якобы имевших место личных контактах с Гитлером в Колумбии в 1954 году и даже передал их "совместную фотографию". Согласно этому же сообщению, в 1955 году Гитлер мог перебрался из Колумбии в Аргентину", - добавил эксперт. По словам Матвеева, это уже не первый и, скорее всего, не последний документ, касающийся возможного пребывания Гитлера в Южной Америке, извлеченный из архивов американской разведки и преданный гласности. Между тем, разведка Соединенных Штатов еще в конце 1945 года инициативно передала советским спецслужбам все собранные ею материалы об обстоятельствах смерти Гитлера, информация поступила от директора разведки Союзнического Контрольного совета в Германии бригадного генерала Джорджа Брайана Конрада на имя начальника оперсектора НКВД в Берлине генерал-майора Алексея Сиднева, сказал Матвеев. "Дорогой генерал, зная, что вы разделяете со мной большой интерес в вопросе смерти Гитлера, препровождаю вам недавно полученный материал, подробно описывающий последние предсмертные дни Гитлера в бомбоубежище. Хотя сведения, содержащиеся в сообщении, дают только описания, все же это сообщение придает лишний вес убедительной очевидности того, что Гитлер вне всяких сомнений мертв", – писал Конрад своему советскому визави. Одновременно результатами своего собственного расследования с точно такими же выводами поделилась с представителем НКВД СССР и разведка Великобритании. "Союзники логично ожидали от советской стороны ответного жеста. Но его не последовало! Отказавшись официально заявить в 1945 году об обнаружении и идентификации трупа Гитлера, а также предъявления его общественности руководство Советского Союза само дало повод для рождения различных фантастических слухов и домыслов о судьбе нацистского вождя, появляющихся на свет до настоящего времени, о чем свидетельствует рассекреченный Трампом документ ЦРУ", - сказал Матвеев. "Доподлинно установлено, что Гитлер свел счеты с жизнью 30 апреля 1945 года во временном интервале между 15.30 – 15.50", - подчеркнул историк. О самоубийстве фюрера Третьего рейха советское верховное командование узнало ровно через 12 часов, рано утром 1 мая, от немецкого генерала Ганса Кребса, доставленного в штаб 8-й гвардейской армии в качестве парламентера. Последний начальник Генерального штаба вермахта прибыл с просьбой о заключении перемирия и одновременно сообщил сенсационную новость о судьбе Гитлера. "Командующий армией, герой Сталинграда генерал-полковник Василий Чуйков моментально доложил о самоубийстве Гитлера командующему фронтом маршалу Георгию Жукову, а тот, в свою очередь, тут же позвонил в Москву и поднял с постели только что уснувшего Сталина. Согласно воспоминаниям Жукова, Сталин отреагировал словами: "Доигрался подлец! Жаль, что не удалось взять его живым. Где труп Гитлера?". "По сообщению генерала Кребса, труп Гитлера был сожжен на костре", – ответил маршал", - напомнил Матвеев. Информация Кребса, также покончившего с собой 2 мая, вскоре подтвердилась, добавил историк. "После интенсивных поисков в саду рейхсканцелярии бойцами взвода охраны отдела контрразведки "Смерш" 79-го стрелкового корпуса 3-й Ударной армии 5 мая в воронке от бомбы под слоем земли были найдены обгоревшие мужской и женский трупы, предположительно Адольфа Гитлера и Евы Браун. Перевезенные в расположение отдела, они подверглись исследованию специально созданной комиссии из патологоанатомов и судмедэкспертов, которые извлекли из тел важные анатомические находки в виде фрагментов челюстей с индивидуальными зубными протезами", - сказал Матвеев. Сопоставив свидетельские показания попавших в плен лиц из окружения фюрера в последние дни и часы его жизни в бункере, а также информацию от медиков-дантистов, имевших отношении к изготовлению зубных протезов, пришли к выводу, что найденные во дворе рейхсканцелярии трупы однозначно принадлежат именно Гитлеру и Браун. "Впоследствии их останки несколько раз перезахоранивались на территории Германии (города Бух, Финов, Ратенов и Магдебург) и были окончательно уничтожены только в 1970 году по инициативе председателя КГБ СССР Юрия Андропова и с санкции Политбюро ЦК КПСС. Во всех актах о перезахоронениях и уничтожении они четко обозначены как останки именно Гитлера, без всяких "предположительно" или "возможно", - отметил Матвеев. По его словам, союзники по состоянию на конец 1945 года, за исключением отдельных деталей, имели достаточно полную и в целом объективную картину всего происходившего в бункере Гитлера в конце апреля и обстоятельствах самоубийства фюрера. "Так, в своем письме в оперсектор НКВД СССР в Берлине, датированном ноябрем 1945 года, американский разведчик, бригадный генерал Джордж Брайан Конрад дал аналитическую оценку всем имеющимся свидетельским показаниям в отношении смерти Гитлера. "Вышеуказанные показания не полны, – говорится в документе, – но они положительны, обстоятельны, убедительны и независимы. Нет доказательств для поддержки циркулировавших теорий, предполагающих, что Гитлер еще жив. Все такие истории, о которых сообщалось, были расследованы, и найдено, что они не имеют оснований. Большинство из них распадалось при первом сопоставлении с фактами, некоторые оказались чистым вымыслом их авторов", - сказал Матвеев. Возможен ли был побег?"А мог ли вообще фюрер Третьего рейха, даже чисто теоретически, выбраться из Берлина после его полного окружения советскими войсками 24 апреля 1945 года? Да, мог. С большим риском для жизни, но мог", - отметил историк. "То, что это было вполне реально на практике доказала знаменитая немецкая летчица-испытатель Ханна Райч, совершив посадку на Шарлоттенбургерштрассе у Бранденбургских ворот, сейчас это "улица 17 июня", совсем недалеко от рейхсканцелярии, днем 26 апреля и вновь поднявшись в воздух с той же улицы рано утром 30 апреля уже во время уличных боев, буквально за несколько часов до смерти Гитлера", - сказал Матвеев. Вокруг ее полета также много инсинуаций и домыслов, добавил эксперт. "Существует расхожий миф, что отважная летчица, фанатично преданная своему фюреру, совершила его чуть ли не по собственной инициативе, дабы предпринять попытку уговорить любимого вождя покинуть Берлин и лично вывезти его из окруженного города. Однако, согласно имеющимся документам в Центральном архиве ФСБ России, это утверждение противоречит истине", - отметил Матвеев. Сдавшись американцам 9 мая 1945 года, Райч достаточно подробно и откровенно рассказала им о своем визите в бункер Гитлера, о последних часах жизни фюрера, существенно дополнив хронологию событий, происходивших в подземелье рейхсканцелярии. Показания Райч также стали одним из тех материалов, с которым разведка США инициативно поделилась с советскими коллегами. "По словам Ханны Райч, этот полет был совершен по личному приказу самого Гитлера с целью срочной доставки в бункер генерал-лейтенанта люфтваффе Роберта Риттера фон Грейма, которого фюрер собирался назначить командующим имперскими ВВС вместо обвиненного им в предательстве "наци №2" Германа Геринга", - сказал Матвеев. "С аэродрома Рехлин, что северо-западнее Берлина, на самолете "Фокке Вульф-190" они перелетели на берлинский аэродром Гатов. Причем за штурвалом была вовсе не Ханна, а обычный летчик в звании фельдфебеля. Генерал же расположился на заднем сидении. Райч в тот день вообще не должна была никуда лететь, но уговорила Грейма взять ее с собой как "личного пилота и друга". При отсутствии мест она залезла внутрь фюзеляжа в хвостовой отсек и провела там весь полет", - добавил собеседник агентства. По словам Матвеева, в Гатове Райч и Грейм уже вдвоем пересели на более легкий "Физелер-Шторх" и на сверхнизкой высоте полетели в сторону рейхсканцелярии. За штурвалом был генерал люфтваффе. Перед самой посадкой самолет попал под сильный обстрел, и Грейм получил тяжелое ранение в ногу. "Спасая ситуацию, сидя сзади, Ханна через плечи генерала взяла штурвал в свои руки и мастерски посадила самолет у Бранденбургских ворот, где их обоих подобрала машина охраны рейхсканцелярии", - сказал Матвеев. При личной встрече с Гитлером никаких уговоров о том, чтобы вместе выбраться из Берлина по воздуху Рейч не предпринимала, отметил Матвеев. "Наоборот! Райч и Грейм, получивший от фюрера вместе с новой должностью и звание генерал-фельдмаршала авиации, попросили дать им возможность остаться с Гитлером до самого конца и разделить его незавидную участь, на что они получили "высочайшее соизволение"", - добавил историк. Матвеев напомнил показания Райч, заявившей, что Гитлер не хотел, чтобы кто-нибудь из них попал в руки русских, а также не хотел, чтобы они нашли их тела, каждый должен был отвечать за уничтожение своего тела так, чтобы не осталось ничего для опознания. "Надо сказать, что в тот момент в бункере находились еще два высококлассных летчика: личный пилот Гитлера и одновременно командир правительственной эскадрильи Ганс Баур, и второй пилот Георг Бетц. Именно Бетц руководил строительством взлетно-посадочной полосы для экстренной посадки самолетов возле Бранденбургских ворот для персонала фюрербункера, которым дважды и воспользовалась Ханна Райч", - отметил Матвеев. Согласно показаниям Баура, оказавшегося в советском плену, по указанию Гитлера 27 апреля все самолеты его эскадрильи с берлинского аэродрома Гатов были перебазированы в Рехлин. "Фюрер приказал и мне улететь, – рассказывал на следствии Баур, – но я категорически отказался". Матвеев напомнил, что начальник личной охраны Гитлера Ганс Раттенхубер, также находясь в советском плену, в своих собственноручных показаниях написал: "Подтверждением того, что Гитлер покончил самоубийством и был похоронен в саду может служить следующее: Многократные просьбы со стороны всех офицеров покинуть Берлин 22 и 23 апреля (до окончательного окружения города – ред.) Гитлер отверг. Прорыв вооруженными силами 29.04.1945 г. им был также отвергнут. Просьба доктора Геббельса и его жены, заключавшаяся в том, чтобы он один вылетел из Берлина на небольшом самолете, была также отвергнута". Маньяк-развалинаПо словам Матвеева, на глазах Ханны Райч за те четверо суток, что она находилась в бункере, Гитлер деградировал как личность все больше и больше. И на вопрос американского следователя, мог ли Гитлер уйти из бункера живым, летчица ответила: "Если бы для него была расчищена дорога от бункера к свободе, то и тогда у него не было бы сил ею воспользоваться". "По поводу слухов, что Гитлер, якобы может быть, еще жив и находится где-то в Тироле, Райч на допросе 8 октября 1945 года констатировала: "Гитлер мертв! Человек, которого я видела в убежище, не может жить. У него не было цели жить, и трагедия была в том, что он это хорошо знал, знал может быть лучше, чем кто-либо другой", - сказал историк. По словам Матвеева, похожую характеристику общего состояния фюрера давал и генерал-лейтенант Раттенхубер: "Физическое и моральное состояние Гитлера в те дни было потрясающим. Он представлял собою в буквальном смысле развалину. На лице застывшая маска страха и растерянности. Блуждающие глаза маньяка. Еле слышный голос, трясущаяся голова, заплетающаяся походка и дрожащие руки. Человек, окончательно потерявший самообладание. Но он пытался еще руководить и командовать. Однако его противоречивые, нервозные приказания окончательно дезориентировали и без того запутавшееся германское командование". По иронии судьбы, пришедшая в бункер 29 апреля телеграмма об измене вслед за Герингом еще и рейхсфюрера СС Гиммлера способствовала сохранению жизни Ханне Райч, отметил Матвеев. "Новость повергла в шок обитателей подземелья. "Это было для всех как смертельный удар, – вспоминала Райч, – все, и мужчины, и женщины, плакали и кричали от бешенства, страха и отчаяния, все смешалось в одной безумной судороге. Гиммлер, протектор рейха – изменник! Это было невозможно. В телеграмме говорилось, что Гиммлер связался с английскими и американскими властями через Швецию, предлагая капитуляцию. Гитлер бесновался как сумасшедший. Лицо его было красным и буквально неузнаваемым". "После продолжительного припадка ярости Гитлер впал в отупение, и некоторое время в бункере все молчали", - показала Райч. Она рассказала, как смогла неожиданно спастись. "В 1 ч. 30 м. утра 30-го апреля Гитлер вошел с белым как мел лицом в комнату Грейма и тяжело сел на край кровати. Он сказал: "Наша единственная надежда – Венк, и чтобы дать ему возможность прийти, мы должны вызвать все имеющиеся воздушные силы для прикрытия его подхода… Поэтому я приказываю вам вернуться в Рехлин и отправить ваши самолеты оттуда. Это первая причина, по которой вы должны оставить бункер. Вторая – нужно остановить Гиммлера", - говорила Райч. 12-я армия генерала Вальтера Венка стала последней иллюзией Гитлера по сохранению Берлина, но к 30 апреля 1945-го она была уже не способна наступать, о чем Гитлер еще не знал, отметил Матвеев. Гитлер приказал Грейму расследовать предательство Гиммлера и, если тот действительно вошел в контакт с противником, немедленно его арестовать при обнаружении: "Никогда изменник не должен быть моим наследником как фюрер! Вы должны выйти отсюда, чтобы этого не случилось". "Уверенная в бессмысленности попытки бегства летчица начала протестовать, но, к ее удивлению, новоявленный генерал-фельдмаршал люфтваффе поддержал фюрера: "Ганна, мы единственная надежда остающихся здесь, сказал он, – если даже шанс самый маленький, то мы обязаны использовать его. Если мы не пойдем, мы лишим их единственного луча надежды, какой еще остается", - сказал Матвеев. "Как видно из документа, вопрос о возможности бегства Гитлера из бункера, что называется, "на флажке", не поднимался ни авиаторами, ни самим фюрером", - подчеркнул историк. По словам Матвеева, за несколько часов до того разговора с Греймом и Райч Гитлер своем "Политическом завещании" написал: "я решил остаться в Берлине и здесь по собственной воле избрать смерть в тот момент, когда увижу, что резиденция фюрера и рейхсканцлера удержана больше быть не может". "Грейма и Райч доставили на броневике к Бранденбургским воротам, где был спрятан маленький учебно-тренировочный "Арадо-96", последний самолет из имевшихся. Ганне удалось сделать короткий разбег, подняться в воздух и через час быть в Рехлине, чтобы начать исполнять последние поручения своего фюрера, которые к тому времени были уже просто невыполнимы", - добавил историк. "Из Рехлина они вскоре перелетели в ставку преемника Гитлера гросс-адмирала Дёница в Плёне возле Киля. А через неделю 9 мая Райч, опять же на пару с Греймом, сдалась американским военным властям. После 18 месяцев, проведенных в лагерях военнопленных и интернированных, она была освобождена. Быстрому выходу на свободу могло способствовать то, что при всей ее близости к вождям Третьего рейха, членом нацистской партии она так и не стала", - сказал Матвеев, добавив, что последний командующий люфтваффе Грейм при этом покончил с собой. Из показаний Райч, данным ею американцам, видно, что за время пребывания в лагере в ее сознании произошли определенные положительные подвижки, о чем свидетельствует заявление летчицы с итоговой оценкой жизни германского фюрера: "Гитлер кончил жизнь как преступник перед всем миром", подытожил Матвеев.

https://ria.ru/20250430/fsb-2014227183.html

https://ria.ru/20250412/poisk-2010891758.html

https://ria.ru/20250408/osvobozhdenie-2009868185.html

https://ria.ru/20250408/osvobozhdenie-2008646764.html

https://ria.ru/20250227/kapitulyatsiya-2001909284.html

https://ria.ru/20250128/istoriki-1995969448.html

https://ria.ru/20250117/gitler-1994292488.html

https://ria.ru/20241209/gitlerovtsy-1988204867.html

https://ria.ru/20241204/gitler-1987328950.html

https://ria.ru/20241028/gitler-1980420002.html

https://ria.ru/20240807/gitler-1964575283.html

берлин (город)

германия

ссср

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

берлин (город), германия, ссср, адольф гитлер, дональд трамп, георгий жуков, центральное разведывательное управление (цру), кпсс