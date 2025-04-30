https://ria.ru/20250430/ispaniya-2014400306.html

Союзники испанского премьера выступили за полный госконтроль электросети

Союзники испанского премьера выступили за полный госконтроль электросети - РИА Новости, 30.04.2025

Союзники испанского премьера выступили за полный госконтроль электросети

Левый политический блок Sumar, входящий в коалиционное правительство Испании, выступил за передачу национальной электросети под полный государственный контроль, РИА Новости, 30.04.2025

2025-04-30T15:55:00+03:00

2025-04-30T15:55:00+03:00

2025-04-30T15:55:00+03:00

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отключение электричества в европе

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МАДРИД, 30 апр - РИА Новости. Левый политический блок Sumar, входящий в коалиционное правительство Испании, выступил за передачу национальной электросети под полный государственный контроль, говорится в пресс-релизе политической силы, опубликованном после масштабного блэкаута, который произошел в стране 28 апреля. "Контроль государства над 100% инфраструктуры - необходимая мера для того, чтобы электроэнергия стала гарантированным правом", - говорится в документе, озаглавленном "Шесть пунктов для общественной, зеленой и устойчивой энергосистемы". Sumar подчеркивает, что энергетическая независимость и способность государства гарантировать бесперебойное снабжение являются вопросами национального суверенитета и социальной справедливости. Среди других инициатив блока - расширение системы хранения энергии и развитие возобновляемых источников с соблюдением экологических норм, стимулирование бытового и кооперативного автопроизводства энергии, а также защита прав потребителей. Во вторник компания Red Eléctrica, управляющая национальной электросетью Испании, сообщила, что электроснабжение на материковой части Испании восстановлено. Масштабное отключение электричества произошло в этот понедельник практически на всей территории Испании в 12.30 (13.30 мск). Сбой затронул также Португалию, Францию и Андорру. Из-за блэкаута пришлось прекратить все железнодорожные перевозки. Это также повлияло на работу общественного транспорта в городах, где не работали светофоры. В супермаркетах образовались очереди, а людей приходилось спасать из застрявших лифтов. Все атомные электростанции страны были безопасно остановлены. Причина блэкаута выясняется.

https://ria.ru/20250429/blekaut-2014055594.html

https://ria.ru/20250430/blekaut-2014338899.html

https://ria.ru/20250429/blekaut-2014200554.html

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в мире, испания, португалия, франция, отключение электричества в европе