Рейтинг@Mail.ru
В США десятки штатов подали иск против сокращения персонала AmeriCorps - РИА Новости, 30.04.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:24 30.04.2025
https://ria.ru/20250430/isk-2014386283.html
В США десятки штатов подали иск против сокращения персонала AmeriCorps
В США десятки штатов подали иск против сокращения персонала AmeriCorps - РИА Новости, 30.04.2025
В США десятки штатов подали иск против сокращения персонала AmeriCorps
Несколько десятков штатов подали иск против сокращений финансирования и персонала американского государственного агентства по волонтерству AmeriCorps,... РИА Новости, 30.04.2025
2025-04-30T15:24:00+03:00
2025-04-30T15:24:00+03:00
в мире
сша
дональд трамп
https://cdnn21.img.ria.ru/images/7e4/2/6/1564340905_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_9012e7baf2b05419f0ff9e0d17c3043b.jpg
МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Несколько десятков штатов подали иск против сокращений финансирования и персонала американского государственного агентства по волонтерству AmeriCorps, инициированных администрацией президента США Дональда Трампа, сообщает телеканал CBS со ссылкой на иск. "Два десятка штатов подали иск в связи с масштабными сокращениями в AmeriCorps, утверждая, что администрация Трампа пытается "ликвидировать" волонтерскую организацию в рамках своей масштабной кампании по сокращению федеральных расходов", - говорится в сообщении телеканала. Согласно иску, 85% сотрудников агентства уже были отправлены в административный отпуск на фоне запланированных сокращений, при этом был якобы сокращен общественный корпус, организующий отправку волонтеров на ряд проектов. Как утверждают истцы, сокращения, проводимые Белым домом, якобы нарушают федеральный закон и конституционное разделение властей в США, так как агентство AmeriCorps было изначально создано и финансировалось конгрессом страны. "AmeriCorps провалила восемь аудиторских проверок подряд, и в одном только 2024 году было выявлено более 45 миллионов долларов в виде неправомерных выплат. Президент Трамп имеет законное право восстановить подотчетность всей исполнительной власти", - приводит телеканал слова представителя Белого дома Анны Келли. Ранее демократы из комитета по ассигнованиям палаты представителей США заявили, что администрация Трампа сократила финансирование федеральных программ уже на 430 миллиардов долларов. На сайте комитета проводится список из 114 сокращенных программ, в числе которых программа поддержки для государственного агентства по волонтерству AmeriCorps (объем финансирования 400 миллионов долларов).
https://ria.ru/20250207/ssha-1997870629.html
https://ria.ru/20250220/usaid-2000573188.html
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/7e4/2/6/1564340905_150:0:2881:2048_1920x0_80_0_0_e8ac8371fc1785e64447b8c471514e34.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, дональд трамп
В мире, США, Дональд Трамп
В США десятки штатов подали иск против сокращения персонала AmeriCorps

CBS: несколько штатов подали иск против сокращения финансирования AmeriCorps

© AP Photo / Jacquelyn MartinСтатуя Фемиды у здания федерального суда в США
Статуя Фемиды у здания федерального суда в США - РИА Новости, 1920, 30.04.2025
© AP Photo / Jacquelyn Martin
Статуя Фемиды у здания федерального суда в США. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Несколько десятков штатов подали иск против сокращений финансирования и персонала американского государственного агентства по волонтерству AmeriCorps, инициированных администрацией президента США Дональда Трампа, сообщает телеканал CBS со ссылкой на иск.
«
"Два десятка штатов подали иск в связи с масштабными сокращениями в AmeriCorps, утверждая, что администрация Трампа пытается "ликвидировать" волонтерскую организацию в рамках своей масштабной кампании по сокращению федеральных расходов", - говорится в сообщении телеканала.
Штаб-квартира USAID - РИА Новости, 1920, 07.02.2025
В суд США поступил иск с требованием возобновить работу USAID
7 февраля, 05:26
Согласно иску, 85% сотрудников агентства уже были отправлены в административный отпуск на фоне запланированных сокращений, при этом был якобы сокращен общественный корпус, организующий отправку волонтеров на ряд проектов.
Как утверждают истцы, сокращения, проводимые Белым домом, якобы нарушают федеральный закон и конституционное разделение властей в США, так как агентство AmeriCorps было изначально создано и финансировалось конгрессом страны.
«
"AmeriCorps провалила восемь аудиторских проверок подряд, и в одном только 2024 году было выявлено более 45 миллионов долларов в виде неправомерных выплат. Президент Трамп имеет законное право восстановить подотчетность всей исполнительной власти", - приводит телеканал слова представителя Белого дома Анны Келли.
Ранее демократы из комитета по ассигнованиям палаты представителей США заявили, что администрация Трампа сократила финансирование федеральных программ уже на 430 миллиардов долларов. На сайте комитета проводится список из 114 сокращенных программ, в числе которых программа поддержки для государственного агентства по волонтерству AmeriCorps (объем финансирования 400 миллионов долларов).
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 20.02.2025
Подрядчики USAID обвинили администрацию Трампа в нарушении решения суда
20 февраля, 15:40
 
В миреСШАДональд Трамп
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала