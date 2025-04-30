https://ria.ru/20250430/isk-2014386283.html

В США десятки штатов подали иск против сокращения персонала AmeriCorps

В США десятки штатов подали иск против сокращения персонала AmeriCorps - РИА Новости, 30.04.2025

В США десятки штатов подали иск против сокращения персонала AmeriCorps

Несколько десятков штатов подали иск против сокращений финансирования и персонала американского государственного агентства по волонтерству AmeriCorps,... РИА Новости, 30.04.2025

2025-04-30T15:24:00+03:00

2025-04-30T15:24:00+03:00

2025-04-30T15:24:00+03:00

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МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Несколько десятков штатов подали иск против сокращений финансирования и персонала американского государственного агентства по волонтерству AmeriCorps, инициированных администрацией президента США Дональда Трампа, сообщает телеканал CBS со ссылкой на иск. "Два десятка штатов подали иск в связи с масштабными сокращениями в AmeriCorps, утверждая, что администрация Трампа пытается "ликвидировать" волонтерскую организацию в рамках своей масштабной кампании по сокращению федеральных расходов", - говорится в сообщении телеканала. Согласно иску, 85% сотрудников агентства уже были отправлены в административный отпуск на фоне запланированных сокращений, при этом был якобы сокращен общественный корпус, организующий отправку волонтеров на ряд проектов. Как утверждают истцы, сокращения, проводимые Белым домом, якобы нарушают федеральный закон и конституционное разделение властей в США, так как агентство AmeriCorps было изначально создано и финансировалось конгрессом страны. "AmeriCorps провалила восемь аудиторских проверок подряд, и в одном только 2024 году было выявлено более 45 миллионов долларов в виде неправомерных выплат. Президент Трамп имеет законное право восстановить подотчетность всей исполнительной власти", - приводит телеканал слова представителя Белого дома Анны Келли. Ранее демократы из комитета по ассигнованиям палаты представителей США заявили, что администрация Трампа сократила финансирование федеральных программ уже на 430 миллиардов долларов. На сайте комитета проводится список из 114 сокращенных программ, в числе которых программа поддержки для государственного агентства по волонтерству AmeriCorps (объем финансирования 400 миллионов долларов).

https://ria.ru/20250207/ssha-1997870629.html

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в мире, сша, дональд трамп