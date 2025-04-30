https://ria.ru/20250430/iran-2014333886.html

В Иране казнили агента израильской разведки "Моссада"

В Иране казнили агента израильской разведки "Моссада" - РИА Новости, 30.04.2025

В Иране казнили агента израильской разведки "Моссада"

Признанный виновным в работе на службу израильской внешней разведки "Моссад" казнен утром в среду в Иране, передает агентство Tasnim. РИА Новости, 30.04.2025

2025-04-30T13:21:00+03:00

2025-04-30T13:21:00+03:00

2025-04-30T13:21:00+03:00

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ТЕГЕРАН, 30 апр - РИА Новости. Признанный виновным в работе на службу израильской внешней разведки "Моссад" казнен утром в среду в Иране, передает агентство Tasnim. "(Один из - ред.) основных шпионов и активных сторонников ряда операций "Моссада" в Иране был повешен сегодня утром после прохождения юридических процедур и рассмотрения его дела в суде", - говорится в сообщении агентства. По информации агентства, казненный Мохсен Лангарнешин начал сотрудничать с израильской разведкой с осени 2020 года, работая с высокопоставленными офицерами "Моссада". Как утверждает Tasnim, он поддерживал террористические операции "Моссада" и присутствовал при теракте, в ходе которого в 2022 году был убит полковник Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитное подразделение ВС Ирана) Хасан Сайяд-Ходаи.

https://ria.ru/20250219/iran-2000302079.html

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в мире, иран, моссад