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В Иране казнили агента израильской разведки "Моссада"
В Иране казнили агента израильской разведки "Моссада" - РИА Новости, 30.04.2025
В Иране казнили агента израильской разведки "Моссада"
Признанный виновным в работе на службу израильской внешней разведки "Моссад" казнен утром в среду в Иране, передает агентство Tasnim. РИА Новости, 30.04.2025
2025-04-30T13:21:00+03:00
2025-04-30T13:21:00+03:00
2025-04-30T13:21:00+03:00
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ТЕГЕРАН, 30 апр - РИА Новости. Признанный виновным в работе на службу израильской внешней разведки "Моссад" казнен утром в среду в Иране, передает агентство Tasnim. "(Один из - ред.) основных шпионов и активных сторонников ряда операций "Моссада" в Иране был повешен сегодня утром после прохождения юридических процедур и рассмотрения его дела в суде", - говорится в сообщении агентства. По информации агентства, казненный Мохсен Лангарнешин начал сотрудничать с израильской разведкой с осени 2020 года, работая с высокопоставленными офицерами "Моссада". Как утверждает Tasnim, он поддерживал террористические операции "Моссада" и присутствовал при теракте, в ходе которого в 2022 году был убит полковник Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитное подразделение ВС Ирана) Хасан Сайяд-Ходаи.
https://ria.ru/20250219/iran-2000302079.html
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в мире, иран, моссад
В Иране казнили агента израильской разведки "Моссада"
В Иране казнили подозреваемого в работе на израильскую службу "Моссада"