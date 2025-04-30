https://ria.ru/20250430/intervidenie-2014492495.html

Конкурс "Интервидение" пройдет 20 сентября

Конкурс "Интервидение" пройдет 20 сентября - РИА Новости, 30.04.2025

Конкурс "Интервидение" пройдет 20 сентября

Музыкальный конкурс "Интервидение" пройдет 20 сентября на Live Арене, сообщила РИА Новости директор департамента маркетинга и коммуникаций "Интервидения"... РИА Новости, 30.04.2025

2025-04-30T20:39:00+03:00

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интервидение

москва

россия

московская область (подмосковье)

владимир путин

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МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Музыкальный конкурс "Интервидение" пройдет 20 сентября на Live Арене, сообщила РИА Новости директор департамента маркетинга и коммуникаций "Интервидения" Анастасия Григорьева."Да, 20 сентября на Live Арене", - подтвердила собеседница агентства, отвечая на вопрос о дате и месте проведения конкурса.Ранее президент России Владимир Путин подписал указ о проведении в Москве и Московской области международного музыкального конкурса "Интервидение" в 2025 году. Участие в нем уже подтвердили более 20 стран как ближнего, так и дальнего зарубежья.Директор департамента по многостороннему гуманитарному сотрудничеству и культурным связям МИД России Александр Алимов сообщил ранее, что конкурс пройдет на Live Арене в Подмосковье.

https://ria.ru/20250423/shvydkoy-2012870624.html

https://ria.ru/20250423/shvydkoy-2012870479.html

москва

россия

московская область (подмосковье)

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интервидение, москва, россия, московская область (подмосковье), владимир путин