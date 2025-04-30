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Конкурс "Интервидение" пройдет 20 сентября - РИА Новости, 30.04.2025
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20:39 30.04.2025 (обновлено: 20:48 30.04.2025)
https://ria.ru/20250430/intervidenie-2014492495.html
Конкурс "Интервидение" пройдет 20 сентября
Конкурс "Интервидение" пройдет 20 сентября - РИА Новости, 30.04.2025
Конкурс "Интервидение" пройдет 20 сентября
Музыкальный конкурс "Интервидение" пройдет 20 сентября на Live Арене, сообщила РИА Новости директор департамента маркетинга и коммуникаций "Интервидения"... РИА Новости, 30.04.2025
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интервидение
москва
россия
московская область (подмосковье)
владимир путин
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МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Музыкальный конкурс "Интервидение" пройдет 20 сентября на Live Арене, сообщила РИА Новости директор департамента маркетинга и коммуникаций "Интервидения" Анастасия Григорьева."Да, 20 сентября на Live Арене", - подтвердила собеседница агентства, отвечая на вопрос о дате и месте проведения конкурса.Ранее президент России Владимир Путин подписал указ о проведении в Москве и Московской области международного музыкального конкурса "Интервидение" в 2025 году. Участие в нем уже подтвердили более 20 стран как ближнего, так и дальнего зарубежья.Директор департамента по многостороннему гуманитарному сотрудничеству и культурным связям МИД России Александр Алимов сообщил ранее, что конкурс пройдет на Live Арене в Подмосковье.
https://ria.ru/20250423/shvydkoy-2012870624.html
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интервидение, москва, россия, московская область (подмосковье), владимир путин
ИнтерВидение, Москва, Россия, Московская область (Подмосковье), Владимир Путин
Конкурс "Интервидение" пройдет 20 сентября

Конкурс "Интервидение" пройдет 20 сентября на Live Арене

© Pixabay / SimonephМикрофон
Микрофон - РИА Новости, 1920, 30.04.2025
© Pixabay / Simoneph
Микрофон. Архивное фото
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МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Музыкальный конкурс "Интервидение" пройдет 20 сентября на Live Арене, сообщила РИА Новости директор департамента маркетинга и коммуникаций "Интервидения" Анастасия Григорьева.
"Да, 20 сентября на Live Арене", - подтвердила собеседница агентства, отвечая на вопрос о дате и месте проведения конкурса.
Михаил Швыдкой - РИА Новости, 1920, 23.04.2025
Швыдкой рассказал, когда объявят представителя России на "Интервидении"
23 апреля, 05:20
Ранее президент России Владимир Путин подписал указ о проведении в Москве и Московской области международного музыкального конкурса "Интервидение" в 2025 году. Участие в нем уже подтвердили более 20 стран как ближнего, так и дальнего зарубежья.
Директор департамента по многостороннему гуманитарному сотрудничеству и культурным связям МИД России Александр Алимов сообщил ранее, что конкурс пройдет на Live Арене в Подмосковье.
Михаил Швыдкой - РИА Новости, 1920, 23.04.2025
В "Интервидении" хотят принять участие 25 стран, сообщил Швыдкой
23 апреля, 05:16
 
ИнтерВидениеМоскваРоссияМосковская область (Подмосковье)Владимир Путин
 
 
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