https://ria.ru/20250430/innoprom-2014339972.html

Москва представила свой потенциал на выставке "Иннопром. Центральная Азия"

Москва представила свой потенциал на выставке "Иннопром. Центральная Азия" - РИА Новости, 30.04.2025

Москва представила свой потенциал на выставке "Иннопром. Центральная Азия"

Столица представила свой промышленный потенциал на выставке "Иннопром. Центральная Азия", сообщил министр правительства Москвы, глава городского департамента... РИА Новости, 30.04.2025

2025-04-30T14:00:00+03:00

2025-04-30T14:00:00+03:00

2025-04-30T14:00:00+03:00

департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы

москва

анатолий гарбузов

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МОСКВА, 30 апр – РИА Новости. Столица представила свой промышленный потенциал на выставке "Иннопром. Центральная Азия", сообщил министр правительства Москвы, глава городского департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП) Анатолий Гарбузов.На стенде столичного правительства были представлены 15 предприятий. Среди них были также резиденты ОЭЗ "Технополис Москва". Участники показали широкий спектр разработок — от кабины лифта до передовых решений в области микроэлектроники и зарядной инфраструктуры для электромобилей.В пресс-службе городского ДИПП уточнили, что московский стенд посетил президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиеев. Столичная делегация рассказала президенту о перспективах технологического сотрудничества, создании совместных производств и развитии инвестиционных инициатив."Москва системно развивает торгово-экономическое сотрудничество со странами Центральной Азии. Только за прошлый год поставки столичной промышленной продукции в регион выросли почти на 20%. Участие московских предприятий в крупнейшей индустриальной выставке “Иннопром. Центральная Азия” – важный шаг для заключения взаимовыгодных партнерств с зарубежными контрагентами и укрепления позиции столицы на внешних рынках", – подчеркнул Гарбузов.Он добавил, что деловая программа делегации столицы включала встречи с представителями узбекского бизнеса и органов власти. Во время переговоров с хокимом Ташкента Шавкатом Умурзаковым, руководством Торгово-промышленной палаты Узбекистана и министерства инвестиций, промышленности и торговли страны были подробно продемонстрированы инвествозможности столицы России и условия для локализации высокотехнологичных производств.Зампредседателя ТПП Узбекистана Дильшод Расулов оценил механизм заключения офсетных контрактов, которым пользуются в Москве. Он предложил перенести такой опыт в Узбекистан. Еще он оценил перспективы сотрудничества с московскими компаниями. Речь шла о предприятиях по выпуску лабораторного оборудования, фармацевтической продукции, а также о лифтостроении.Еще на совместном заседании Российско-Узбекского и Узбекско-Российского деловых советов с докладом выступила заместитель руководителя ДИПП Москвы Ольга Виданова. Она рассказала о главных показателях промразвития города, программе поддержки инвесторов, отметив о готовности столицы к расширению кооперации с узбекскими партнерами.На сессии "Открытая промышленность – инструменты продвижения кадрового и технологического потенциала производителей" советник министра, руководитель пресс-службы столичного ДИПП Полина Павлова продемонстрировала проект "Открой#Моспром" — одну из крупнейших в РФ инициатив в сфере промышленного туризма. Проект был запущен шесть лет назад. С тех пор его участниками стали более 140 предприятий. Также за это время провели свыше 3,5 тысячи экскурсий и примерно 1,5 тысячи мастер-классов. В прошлом году "Открой#Моспром" привлек аудиторию более 17 миллионов человек. Также в рамках сессии опытом проведения экскурсий на столичные предприятия поделился гендиректор Карачаровского механического завода Дмитрий Сидельковский и коммерческий директор НПП Спецкабель Сергей Лобанов.Гендиректор центра поддержки экспорта "Моспром" Ольга Старикова на сессии "Made in Uzbekistan: экспорт без границ" рассказала об эффективных инструментах поддержки столичных экспортеров, включая организацию участия промышленных предприятий в международных выставках и бизнес-миссиях за рубежом, аналитику перспективных рынков сбыта и создание индивидуальных экспортных стратегий.Большое внимание в программе визита в Ташкент уделили вопросам технологического обмена и развитию промышленных партнерств. Представители столицы побывали в опытно-промышленном предприятии "Янги Авлод", инновационном научно-производственном фармацевтическом кластере Tashkent Pharma Park, а также посетили крупнейшие индустриальные площадки Узбекистана — технопарк ООО TEXNOPARK и совместный российско-узбекский технопарк "Чирчик". В ходе встреч стороны обсудили перспективы кооперации, обмен опытом в сфере промышленной инфраструктуры, развитие совместных проектов в фармацевтике, приборостроении и машиностроении.

https://ria.ru/20250430/lifty-2014268243.html

https://ria.ru/20250430/liksutov-2014181337.html

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москва, анатолий гарбузов