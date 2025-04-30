Из Индонезии депортируют россиянина, обвиняемого в хищении миллионов рублей
Россиянина, обвиняемого в хищении 318 миллионов рублей, депортируют из Индонезии
Сотрудник полиции в Индонезии. Архивное фото
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МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Россиянина, обвиняемого в хищении свыше 318 миллионов рублей и легализации свыше 96 миллионов рублей, депортируют из Индонезии, сообщает Генеральная прокуратура РФ,
"По инициативе Генеральной прокуратуры Российской Федерации из Индонезии депортируют Алексея Федорова. Он обвиняется по части 4 статьи 160 УК РФ (присвоение, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, организованной группой в особо крупном размере), пунктам "а", "б" части 4 статьи 174.1 УК РФ (легализация денежных средств, приобретенных лицом в результате совершения им преступления, с использованием своего служебного положения, организованной группой в особо крупном размере)", - говорится в сообщении на сайте ведомства.
По версии следствия, Федоров в период с мая 2011 по декабрь 2019 года под видом оплаты работ, в том числе по благоустройству территорий, относящихся к СНП "Северная Жемчужина", похитил денежные средства партнерства на сумму свыше 318 миллионов рублей.
В период с апреля 2012 по июнь 2023 года он принял участие в выполнении финансовых операций с частью похищенных денежных средств путем перечисления их по фиктивным основаниям на счета подконтрольных физических и юридических лиц и последующего обналичивания, легализовав таким образом доход от противоправной деятельности на общую сумму свыше 96 миллионов рублей, уточняет ведомство.
"Обвиняемый скрылся от уголовного преследования, на основании поручения Генпрокуратуры России был организован его международный розыск. В апреле текущего года Федорова задержали на территории Индонезии", - добавило ведомство.
Благодаря взаимодействию по каналам Интерпола с индонезийскими компетентными органами было принято решение о депортации обвиняемого в связи с нарушением им миграционного законодательства страны.