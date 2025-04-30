https://ria.ru/20250430/indiya-2014488706.html

Индия закрывает воздушное пространство для судов, связанных с Пакистаном

Индия закрывает воздушное пространство для судов, связанных с Пакистаном - РИА Новости, 30.04.2025

Индия закрывает воздушное пространство для судов, связанных с Пакистаном

Индия закрывает воздушное пространство для связанных с Пакистаном самолетов, в том числе военных, с 30 апреля до 23 мая из-за обострения отношений между двумя... РИА Новости, 30.04.2025

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МОСКВА, 30 апр — РИА Новости. Индия закрывает воздушное пространство для связанных с Пакистаном самолетов, в том числе военных, с 30 апреля до 23 мая из-за обострения отношений между двумя странами, говорится в авиационном уведомлении NOTAM."Воздушное пространство Индии закрыто для всех зарегистрированных в Пакистане самолетов, а также для самолетов, эксплуатируемых, принадлежащих и арендованных пакистанскими авиакомпаниями или операторами, включая военные рейсы. Ограничение действует от уровня земли до неограниченной высоты с 30 апреля 2025 года <...> до 23 мая 2025 года, <...> дата окончания является предполагаемой", — говорится в материале.Напряженность вдоль линии контроля между странами обострилась после нападения террористов рядом с городом Пахалгам в индийском регионе Джамму и Кашмир во вторник днем. Несколько вооруженных людей открыли стрельбу по туристам, погибли 25 индийцев и один гражданин Непала. Ответственность за нападение взяла на себя группировка "Фронт сопротивления", связанная с террористической организацией "Лашкар-и-Тайба"*.В ответ на атаку комитет кабинета министров по безопасности под председательством премьера решил сократить численность штата посольств Индии и Пакистана с 55 до 30 человек, приостановить действие договора о водах Инда, а также закрыть единственный функционирующий сухопутный пограничный переход Вагах — Аттари.Нью-Дели потребовал от пакистанцев, въехавших через этот пропускной пункт, покинуть страну до 1 мая. Кроме того, индийские власти запретили гражданам соседнего государства въезд по системе освобождения от виз Ассоциации регионального сотрудничества Южной Азии (СААРК). Тем, кто уже это сделал, дали 48 часов, чтобы покинуть Индию. Также страна немедленно приостановила выдачу виз гражданам Пакистана, действующие документы аннулировали 27 апреля.В свою очередь, власти Пакистана заявили, что приостанавливают торговлю с Нью-Дели, в том числе через третьи страны, объявили индийских советников по вопросам обороны, ВМС и ВВС в Исламабаде персонами нон грата, закрыли свое воздушное пространство для авиакомпаний страны и приостановили выдачу виз ее гражданам в рамках системы освобождения от виз СААРК.Исламабад подчеркнул, что попытку остановить или отвести поток воды, принадлежащей Пакистану в соответствии с Договором о водах Инда, а также узурпацию прав нижних прибрежных государств будут рассматривать как акт войны.Накануне премьер Индии Нарендра Моди провел встречу с министром обороны страны, советником премьера по национальной безопасности и главами всех трех видов войск Индии. Как сообщают источники агентства ПТИ, он сообщил, что вооруженные силы республики имеют "полную оперативную свободу" в принятии решений о способе и сроках ответа на теракт, и подтвердил национальную решимость нанести сокрушительный удар по терроризму.Вскоре после этой публикации министр информации Пакистана Аттаулла Тарар заявил, что Индия якобы планирует нанести военный удар по стране в течение ближайших 24-36 часов.* Террористическая организация, запрещенная в России.

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индия, в мире, пакистан, нарендра моди, джамму