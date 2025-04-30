Индия и Пакистан обсудили нарушения перемирия на границе, сообщает ANI
ANI: представители МО Индии и Пакистана обсудили нарушения перемирия на границе
© AP Photo / Mohammad SajjadПакистанские военные
© AP Photo / Mohammad Sajjad
Пакистанские военные. Архивное фото
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НЬЮ-ДЕЛИ, 30 апр – РИА Новости. Представители минобороны Индии и Пакистана во вторник обсудили нарушения режима прекращения огня на границе двух стран, сообщило агентство АНИ со ссылкой на источники.
"Генеральные директора военных операций Индии и Пакистана вчера провели беседу по горячей линии, чтобы обсудить неспровоцированные нарушения режима прекращения огня Пакистаном. Индия предупредила Пакистан о неспровоцированных нарушениях пакистанской армией вдоль линии контроля", - сообщили в среду источники агентства.
Генеральный директор военных операций является одной из самых влиятельных должностей в индийской армии. Он напрямую подчиняется начальнику штаба армии и играет ключевую роль в планировании и проведении всех военных операций внутри и за пределами страны.
Напряженность между Индией и Пакистаном обострилась после нападения террористов рядом с городом Пахалгам в индийском регионе Джамму и Кашмир, которое произошло 22 апреля. Несколько вооруженных людей открыли стрельбу по туристам в долине Байсаран, являющейся популярным туристическим местом. Ответственность за нападение взяла на себя группировка под названием "Фронт сопротивления", связанная с запрещенной в России террористической организацией "Лашкар-и-Тайба"*. В результате теракта погибли 25 индийцев и один гражданин Непала.
* Запрещенная в России террористическая организация.
* Запрещенная в России террористическая организация.