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В Индии заявили об очередном нарушении режима прекращения огня Пакистаном - РИА Новости, 30.04.2025
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07:33 30.04.2025
https://ria.ru/20250430/indiya-2014240264.html
В Индии заявили об очередном нарушении режима прекращения огня Пакистаном
В Индии заявили об очередном нарушении режима прекращения огня Пакистаном - РИА Новости, 30.04.2025
В Индии заявили об очередном нарушении режима прекращения огня Пакистаном
Пакистанские войска открыли неспровоцированную стрельбу вдоль линии контроля и международной границы в приграничных округах Джамму и Кашмира, что побудило... РИА Новости, 30.04.2025
2025-04-30T07:33:00+03:00
2025-04-30T07:33:00+03:00
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НЬЮ-ДЕЛИ, 30 апр - РИА Новости. Пакистанские войска открыли неспровоцированную стрельбу вдоль линии контроля и международной границы в приграничных округах Джамму и Кашмира, что побудило индийские силы "отреагировать эффективно", заявили в армии Индии. "В ночь с 29 на 30 апреля посты пакистанской армии открыли неспровоцированную стрельбу из стрелкового оружия через линию контроля напротив секторов Наушера, Сундербани и Ахнур на союзной территории Джамму и Кашмир", - сказал представитель министерства обороны Индии. Представитель МО отметил, что индийские войска "отреагировали быстро и пропорционально". Индия имеет общую границу протяженностью 3323 километра с Пакистаном, включающую международную границу протяженностью около 2,4 тысячи километров от Гуджарата до Ахнура в Джамму, 740-километровую линию контроля от Джамму до Леха и 110-километровую линию фактической наземной позиции в регионе Сиачен. Напряженность между Индией и Пакистаном обострилась после нападения террористов рядом с городом Пахалгам в индийском регионе Джамму и Кашмир, которое произошло 22 апреля. Несколько вооруженных людей открыли стрельбу по туристам в долине Байсаран, являющейся популярным туристическим местом. Ответственность за нападение взяла на себя группировка под названием "Фронт сопротивления", связанная с запрещенной в России террористической организацией "Лашкар-и-Тайба"*. В результате теракта погибли 25 индийцев и один гражданин Непала.* Запрещенная в России террористическая организация
https://ria.ru/20250430/pakistan-2014224244.html
https://ria.ru/20250429/ind-2014217098.html
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в мире, индия, джамму, пакистан
В мире, Индия, Джамму, Пакистан
В Индии заявили об очередном нарушении режима прекращения огня Пакистаном

Армия Индии заявила об очередном нарушении режима прекращения огня Пакистаном

© AP Photo / Dar YasinИндийский военный в Шринагаре
Индийский военный в Шринагаре - РИА Новости, 1920, 30.04.2025
© AP Photo / Dar Yasin
Индийский военный в Шринагаре. Архивное фото
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НЬЮ-ДЕЛИ, 30 апр - РИА Новости. Пакистанские войска открыли неспровоцированную стрельбу вдоль линии контроля и международной границы в приграничных округах Джамму и Кашмира, что побудило индийские силы "отреагировать эффективно", заявили в армии Индии.
"В ночь с 29 на 30 апреля посты пакистанской армии открыли неспровоцированную стрельбу из стрелкового оружия через линию контроля напротив секторов Наушера, Сундербани и Ахнур на союзной территории Джамму и Кашмир", - сказал представитель министерства обороны Индии.
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Представитель МО отметил, что индийские войска "отреагировали быстро и пропорционально".
Индия имеет общую границу протяженностью 3323 километра с Пакистаном, включающую международную границу протяженностью около 2,4 тысячи километров от Гуджарата до Ахнура в Джамму, 740-километровую линию контроля от Джамму до Леха и 110-километровую линию фактической наземной позиции в регионе Сиачен.
Напряженность между Индией и Пакистаном обострилась после нападения террористов рядом с городом Пахалгам в индийском регионе Джамму и Кашмир, которое произошло 22 апреля. Несколько вооруженных людей открыли стрельбу по туристам в долине Байсаран, являющейся популярным туристическим местом. Ответственность за нападение взяла на себя группировка под названием "Фронт сопротивления", связанная с запрещенной в России террористической организацией "Лашкар-и-Тайба"*. В результате теракта погибли 25 индийцев и один гражданин Непала.
* Запрещенная в России террористическая организация
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