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Советник Трампа объяснил падение ВВП США ростом импорта

Советник Трампа объяснил падение ВВП США ростом импорта - РИА Новости, 30.04.2025

Советник Трампа объяснил падение ВВП США ростом импорта

Падение американского ВВП обусловлено резким повышением импорта в Соединенные Штаты на фоне введения новых пошлин, но в следующем квартале такой ситуации уже не РИА Новости, 30.04.2025

2025-04-30T17:58:00+03:00

2025-04-30T17:58:00+03:00

2025-04-30T17:58:00+03:00

сша

мексика

канада

дональд трамп

введение трампом пошлин на импорт

в мире

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ВАШИНГТОН, 30 апр - РИА Новости. Падение американского ВВП обусловлено резким повышением импорта в Соединенные Штаты на фоне введения новых пошлин, но в следующем квартале такой ситуации уже не будет, сказал старший советник президента США по торговле и производству Питер Наварро в интервью CNBC. В январе-марте американская экономика сократилась на 0,3%, это первое снижение ВВП за три года, следует из данных американской статслужбы. "Когда происходит резкое повышение импорта, которое было у нас, чтобы попытаться опередить тарифы, то это снижает рост нашего ВВП примерно на 5%... но в следующем квартале этого не будет", - сказал Наварро.Президент США Дональд Трамп после возвращения в Белый дом стал ужесточать торговую политику страны: ввел пошлины на импорт из Мексики и Канады, поднял их для Китая, затем объявил о тарифах на сталь, алюминий и автомобили. Кульминацией стало объявление 2 апреля о введении базовой ставки на импорт в 10% и повышенных "взаимных" пошлин для отдельных стран. При этом для Мексики и Канады почти сразу после объявления пошлин они были поставлены на паузу, затем видоизменены. То же случилось и с остальными "взаимными" пошлинами- сейчас они приостановлены для всех стран за исключением Китая, для которого суммарная пошлина составляет 145%.

https://ria.ru/20250429/poshliny-2014101506.html

https://ria.ru/20250404/poshliny-2009451494.html

сша

мексика

канада

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сша, мексика, канада, дональд трамп, введение трампом пошлин на импорт, в мире