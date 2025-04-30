Советник Трампа объяснил падение ВВП США ростом импорта
Советник Трампа Наварро: падение ВВП вызвано резким повышением импорта в США
© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкГосударственный флаг США на здании министерства торговли в Вашингтоне
Государственный флаг США на здании министерства торговли в Вашингтоне. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 30 апр - РИА Новости. Падение американского ВВП обусловлено резким повышением импорта в Соединенные Штаты на фоне введения новых пошлин, но в следующем квартале такой ситуации уже не будет, сказал старший советник президента США по торговле и производству Питер Наварро в интервью CNBC.
В январе-марте американская экономика сократилась на 0,3%, это первое снижение ВВП за три года, следует из данных американской статслужбы.
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"Когда происходит резкое повышение импорта, которое было у нас, чтобы попытаться опередить тарифы, то это снижает рост нашего ВВП примерно на 5%... но в следующем квартале этого не будет", - сказал Наварро.
Президент США Дональд Трамп после возвращения в Белый дом стал ужесточать торговую политику страны: ввел пошлины на импорт из Мексики и Канады, поднял их для Китая, затем объявил о тарифах на сталь, алюминий и автомобили. Кульминацией стало объявление 2 апреля о введении базовой ставки на импорт в 10% и повышенных "взаимных" пошлин для отдельных стран. При этом для Мексики и Канады почти сразу после объявления пошлин они были поставлены на паузу, затем видоизменены. То же случилось и с остальными "взаимными" пошлинами- сейчас они приостановлены для всех стран за исключением Китая, для которого суммарная пошлина составляет 145%.