https://ria.ru/20250430/ii-2014445287.html
В Госдуме предложили закрепить за гражданами выбор между ИИ и людьми
В Госдуме предложили закрепить за гражданами выбор между ИИ и людьми - РИА Новости, 30.04.2025
В Госдуме предложили закрепить за гражданами выбор между ИИ и людьми
Руководитель фракции "Новые люди" в ГД Алексей Нечаев и депутат от этой фракции Антон Ткачев предложили закрепить за гражданами РФ выбор - получать услуги в... РИА Новости, 30.04.2025
2025-04-30T18:06:00+03:00
2025-04-30T18:06:00+03:00
2025-04-30T18:06:00+03:00
общество
россия
алексей нечаев (лидер партии "новые люди")
госдума рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/08/1f/1576525675_0:0:1749:983_1920x0_80_0_0_e7182958cf565894495e78923b227ad6.jpg
МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Руководитель фракции "Новые люди" в ГД Алексей Нечаев и депутат от этой фракции Антон Ткачев предложили закрепить за гражданами РФ выбор - получать услуги в сферах медицины и образования с использованием искусственного интеллекта или общаться за помощью к человеку, документ есть в распоряжении РИА Новости. Обращение парламентарии направили в правительство РФ. Они отмечают, что сейчас в Госдуме ведется разработка основ законодательства о развитии технологий ИИ. В ходе этой работы будут учтены как необходимость развития современных инструментов, так и требования к безопасности и спокойствию граждан при их применении. "Граждане должны получить реальный выбор, основанный на их личных предпочтениях - принимать помощь ИИ или полагаться на опыт человека. Такой выбор особенно важен, когда речь идёт о здоровье и образовании, напрямую затрагивающих основные права граждан. Прошу Вас, уважаемый Дмитрий Юрьевич (Григоренко - вице-премьер РФ), предусмотреть для каждого гражданина возможность альтернативного получения услуг, исключающего применение технологий искусственного интеллекта в сферах медицины и образования, в подготавливаемых проектах нормативно-правовых актов, регулирующих использование искусственного интеллекта", - сказано в документе. В нем подчеркивается, что граждане опасаются, что внедрение ИИ в образование снизит роль живого общения между учителями и учениками и ухудшит возможность индивидуального подхода к обучению. Поскольку сфера образования затрагивает воспитание, формирование и развитие личности детей, любые новшества здесь воспринимаются с особой осторожностью. "Необходимо закрепить право пациента требовать, чтобы диагностика заболевания, выбор метода лечения и обработка его персональных медицинских данных осуществлялись исключительно врачом-человеком, без участия искусственного интеллекта. Медицинская организация должна быть обязана предоставить альтернативу без использования алгоритмов, если пациент изъявит такое желание. Аналогично, в сфере образования необходимо гарантировать право ученика или его родителей требовать, чтобы процесс обучения, проверка знаний и сбор данных об успеваемости проводились исключительно педагогическими работниками без применения систем ИИ", - отмечается в обращении.
https://ria.ru/20250426/ai-2013152011.html
https://ria.ru/20241225/ii-1991269523.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/08/1f/1576525675_205:0:1516:983_1920x0_80_0_0_0776d452c9591c20c3681652cb6596a1.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, алексей нечаев (лидер партии "новые люди"), госдума рф
Общество, Россия, Алексей Нечаев (Лидер партии "Новые люди"), Госдума РФ
В Госдуме предложили закрепить за гражданами выбор между ИИ и людьми
Нечаев и Ткачев предложили закрепить за гражданами выбор между ИИ и человеком
МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Руководитель фракции "Новые люди" в ГД Алексей Нечаев и депутат от этой фракции Антон Ткачев предложили закрепить за гражданами РФ выбор - получать услуги в сферах медицины и образования с использованием искусственного интеллекта или общаться за помощью к человеку, документ есть в распоряжении РИА Новости.
Обращение парламентарии направили в правительство РФ
. Они отмечают, что сейчас в Госдуме
ведется разработка основ законодательства о развитии технологий ИИ. В ходе этой работы будут учтены как необходимость развития современных инструментов, так и требования к безопасности и спокойствию граждан при их применении.
«
"Граждане должны получить реальный выбор, основанный на их личных предпочтениях - принимать помощь ИИ или полагаться на опыт человека. Такой выбор особенно важен, когда речь идёт о здоровье и образовании, напрямую затрагивающих основные права граждан. Прошу Вас, уважаемый Дмитрий Юрьевич (Григоренко - вице-премьер РФ), предусмотреть для каждого гражданина возможность альтернативного получения услуг, исключающего применение технологий искусственного интеллекта в сферах медицины и образования, в подготавливаемых проектах нормативно-правовых актов, регулирующих использование искусственного интеллекта", - сказано в документе.
В нем подчеркивается, что граждане опасаются, что внедрение ИИ в образование снизит роль живого общения между учителями и учениками и ухудшит возможность индивидуального подхода к обучению. Поскольку сфера образования затрагивает воспитание, формирование и развитие личности детей, любые новшества здесь воспринимаются с особой осторожностью.
"Необходимо закрепить право пациента требовать, чтобы диагностика заболевания, выбор метода лечения и обработка его персональных медицинских данных осуществлялись исключительно врачом-человеком, без участия искусственного интеллекта. Медицинская организация должна быть обязана предоставить альтернативу без использования алгоритмов, если пациент изъявит такое желание. Аналогично, в сфере образования необходимо гарантировать право ученика или его родителей требовать, чтобы процесс обучения, проверка знаний и сбор данных об успеваемости проводились исключительно педагогическими работниками без применения систем ИИ", - отмечается в обращении.