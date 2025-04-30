Рейтинг@Mail.ru
В Госдуме предложили закрепить за гражданами выбор между ИИ и людьми - РИА Новости, 30.04.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:06 30.04.2025
https://ria.ru/20250430/ii-2014445287.html
В Госдуме предложили закрепить за гражданами выбор между ИИ и людьми
В Госдуме предложили закрепить за гражданами выбор между ИИ и людьми - РИА Новости, 30.04.2025
В Госдуме предложили закрепить за гражданами выбор между ИИ и людьми
Руководитель фракции "Новые люди" в ГД Алексей Нечаев и депутат от этой фракции Антон Ткачев предложили закрепить за гражданами РФ выбор - получать услуги в... РИА Новости, 30.04.2025
2025-04-30T18:06:00+03:00
2025-04-30T18:06:00+03:00
общество
россия
алексей нечаев (лидер партии "новые люди")
госдума рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/08/1f/1576525675_0:0:1749:983_1920x0_80_0_0_e7182958cf565894495e78923b227ad6.jpg
МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Руководитель фракции "Новые люди" в ГД Алексей Нечаев и депутат от этой фракции Антон Ткачев предложили закрепить за гражданами РФ выбор - получать услуги в сферах медицины и образования с использованием искусственного интеллекта или общаться за помощью к человеку, документ есть в распоряжении РИА Новости. Обращение парламентарии направили в правительство РФ. Они отмечают, что сейчас в Госдуме ведется разработка основ законодательства о развитии технологий ИИ. В ходе этой работы будут учтены как необходимость развития современных инструментов, так и требования к безопасности и спокойствию граждан при их применении. "Граждане должны получить реальный выбор, основанный на их личных предпочтениях - принимать помощь ИИ или полагаться на опыт человека. Такой выбор особенно важен, когда речь идёт о здоровье и образовании, напрямую затрагивающих основные права граждан. Прошу Вас, уважаемый Дмитрий Юрьевич (Григоренко - вице-премьер РФ), предусмотреть для каждого гражданина возможность альтернативного получения услуг, исключающего применение технологий искусственного интеллекта в сферах медицины и образования, в подготавливаемых проектах нормативно-правовых актов, регулирующих использование искусственного интеллекта", - сказано в документе. В нем подчеркивается, что граждане опасаются, что внедрение ИИ в образование снизит роль живого общения между учителями и учениками и ухудшит возможность индивидуального подхода к обучению. Поскольку сфера образования затрагивает воспитание, формирование и развитие личности детей, любые новшества здесь воспринимаются с особой осторожностью. "Необходимо закрепить право пациента требовать, чтобы диагностика заболевания, выбор метода лечения и обработка его персональных медицинских данных осуществлялись исключительно врачом-человеком, без участия искусственного интеллекта. Медицинская организация должна быть обязана предоставить альтернативу без использования алгоритмов, если пациент изъявит такое желание. Аналогично, в сфере образования необходимо гарантировать право ученика или его родителей требовать, чтобы процесс обучения, проверка знаний и сбор данных об успеваемости проводились исключительно педагогическими работниками без применения систем ИИ", - отмечается в обращении.
https://ria.ru/20250426/ai-2013152011.html
https://ria.ru/20241225/ii-1991269523.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/08/1f/1576525675_205:0:1516:983_1920x0_80_0_0_0776d452c9591c20c3681652cb6596a1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, россия, алексей нечаев (лидер партии "новые люди"), госдума рф
Общество, Россия, Алексей Нечаев (Лидер партии "Новые люди"), Госдума РФ
В Госдуме предложили закрепить за гражданами выбор между ИИ и людьми

Нечаев и Ткачев предложили закрепить за гражданами выбор между ИИ и человеком

© Depositphotos.com / WavebreakmediaМужская и искусственная руки
Мужская и искусственная руки - РИА Новости, 1920, 30.04.2025
© Depositphotos.com / Wavebreakmedia
Мужская и искусственная руки. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Руководитель фракции "Новые люди" в ГД Алексей Нечаев и депутат от этой фракции Антон Ткачев предложили закрепить за гражданами РФ выбор - получать услуги в сферах медицины и образования с использованием искусственного интеллекта или общаться за помощью к человеку, документ есть в распоряжении РИА Новости.
Обращение парламентарии направили в правительство РФ. Они отмечают, что сейчас в Госдуме ведется разработка основ законодательства о развитии технологий ИИ. В ходе этой работы будут учтены как необходимость развития современных инструментов, так и требования к безопасности и спокойствию граждан при их применении.
Искусственный интеллект выходит из-под контроля - РИА Новости, 1920, 26.04.2025
"Люди больше не нужны". Искусственный разум выводят на новый уровень
26 апреля, 08:00
«
"Граждане должны получить реальный выбор, основанный на их личных предпочтениях - принимать помощь ИИ или полагаться на опыт человека. Такой выбор особенно важен, когда речь идёт о здоровье и образовании, напрямую затрагивающих основные права граждан. Прошу Вас, уважаемый Дмитрий Юрьевич (Григоренко - вице-премьер РФ), предусмотреть для каждого гражданина возможность альтернативного получения услуг, исключающего применение технологий искусственного интеллекта в сферах медицины и образования, в подготавливаемых проектах нормативно-правовых актов, регулирующих использование искусственного интеллекта", - сказано в документе.
В нем подчеркивается, что граждане опасаются, что внедрение ИИ в образование снизит роль живого общения между учителями и учениками и ухудшит возможность индивидуального подхода к обучению. Поскольку сфера образования затрагивает воспитание, формирование и развитие личности детей, любые новшества здесь воспринимаются с особой осторожностью.
"Необходимо закрепить право пациента требовать, чтобы диагностика заболевания, выбор метода лечения и обработка его персональных медицинских данных осуществлялись исключительно врачом-человеком, без участия искусственного интеллекта. Медицинская организация должна быть обязана предоставить альтернативу без использования алгоритмов, если пациент изъявит такое желание. Аналогично, в сфере образования необходимо гарантировать право ученика или его родителей требовать, чтобы процесс обучения, проверка знаний и сбор данных об успеваемости проводились исключительно педагогическими работниками без применения систем ИИ", - отмечается в обращении.
Руководитель лаборатории научных исследований ИИ, T-Bank AI Research Даниил Гаврилов - РИА Новости, 1920, 25.12.2024
Даниил Гаврилов: ИИ может все то, что способен делать человек
25 декабря 2024, 17:13
 
ОбществоРоссияАлексей Нечаев (Лидер партии "Новые люди")Госдума РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала