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Кравцов поддержал идею ввести звание "Заслуженный просветитель" - РИА Новости, 30.04.2025
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22:15 30.04.2025 (обновлено: 23:36 30.04.2025)
https://ria.ru/20250430/ideya-2014507714.html
Кравцов поддержал идею ввести звание "Заслуженный просветитель"
Кравцов поддержал идею ввести звание "Заслуженный просветитель" - РИА Новости, 30.04.2025
Кравцов поддержал идею ввести звание "Заслуженный просветитель"
Глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов поддержал идею введения звания "Заслуженный просветитель", сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства. РИА Новости, 30.04.2025
2025-04-30T22:15:00+03:00
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общество
россия
сергей кравцов
владимир путин
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МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов поддержал идею введения звания "Заслуженный просветитель", сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства."Министр просвещения РФ Сергей Кравцов считает, что введение звания "Заслуженный просветитель" станет важным шагом в укреплении статуса профессии педагога-лектора. Об этом он заявил, комментируя предложение учредить такое звание в России", - говорится в сообщении ведомства.По словам Кравцова, награда станет еще одним свидетельством уважения к самоотверженному труду лекторов."Уверен, что звание "Заслуженный просветитель" будет востребовано в профессиональном сообществе и подчеркнет вклад лучших лекторов в развитие образования России", - сказал министр.Ранее в ходе общения с участниками марафона "Знание. Первые" данную инициативу поддержал президент РФ Владимир Путин.РИА Новости выступает информационным партнером марафона.
https://ria.ru/20250430/putin-2014480811.html
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общество, россия, сергей кравцов, владимир путин
Общество, Россия, Сергей Кравцов, Владимир Путин
Кравцов поддержал идею ввести звание "Заслуженный просветитель"

Кравцов поддержал идею введения в России звания "Заслуженный просветитель"

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкМинистр просвещения РФ Сергей Кравцов
Министр просвещения РФ Сергей Кравцов - РИА Новости, 1920, 30.04.2025
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Министр просвещения РФ Сергей Кравцов. Архивное фото
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МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов поддержал идею введения звания "Заслуженный просветитель", сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства.
"Министр просвещения РФ Сергей Кравцов считает, что введение звания "Заслуженный просветитель" станет важным шагом в укреплении статуса профессии педагога-лектора. Об этом он заявил, комментируя предложение учредить такое звание в России", - говорится в сообщении ведомства.
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По словам Кравцова, награда станет еще одним свидетельством уважения к самоотверженному труду лекторов.
"Уверен, что звание "Заслуженный просветитель" будет востребовано в профессиональном сообществе и подчеркнет вклад лучших лекторов в развитие образования России", - сказал министр.
Ранее в ходе общения с участниками марафона "Знание. Первые" данную инициативу поддержал президент РФ Владимир Путин.
РИА Новости выступает информационным партнером марафона.
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ОбществоРоссияСергей КравцовВладимир Путин
 
 
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