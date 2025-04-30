https://ria.ru/20250430/husity-2014510318.html

Хуситы заявили о сбитом истребителе США F-18

Хуситы заявили о сбитом истребителе США F-18 - РИА Новости, 30.04.2025

Хуситы заявили о сбитом истребителе США F-18

Правящее на севере Йемена шиитское военно-политическое движение "Ансар Алла" (хуситы) заявило, что несет ответственность за падение в Красное море истребителя... РИА Новости, 30.04.2025

2025-04-30T22:44:00+03:00

2025-04-30T22:44:00+03:00

2025-04-30T22:45:00+03:00

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ДОХА, 30 апр - РИА Новости. Правящее на севере Йемена шиитское военно-политическое движение "Ансар Алла" (хуситы) заявило, что несет ответственность за падение в Красное море истребителя ВМС США F-18 во время операции против авианосца Harry Truman, а также за атаку беспилотниками по военным и важным целям в израильских Тель-Авиве и Ашкелоне. "Одним из результатов операции против авианосца Harry Truman стало то, что удалось сбить самолет F-18 и предотвратить тем самым воздушную атаку, которую противник начал в отношении нашей страны", - говорится в сообщении вооруженных сил хуситов в их Telegram-канале. Они также заявили об атаке на жизненно важные и военные объекты на израильской территории. "Мы провели двойную военную операцию против жизненно важных и военных объектов в оккупированном регионе Яффо (Тель-Авиве - ред.), использовав три беспилотника "Яффо"... ещё один беспилотник атаковал жизненно важную цель в Ашкелоне", - отмечается в сообщении.

https://ria.ru/20250430/khusity-2014417949.html

https://ria.ru/20250426/udar-2013616350.html

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в мире, тель-авив, йемен, красное море, ансар алла, военно-морские силы сша, израиль, сша