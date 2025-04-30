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Хуситы заявили о сбитом истребителе США F-18
Хуситы заявили о сбитом истребителе США F-18 - РИА Новости, 30.04.2025
Хуситы заявили о сбитом истребителе США F-18
Правящее на севере Йемена шиитское военно-политическое движение "Ансар Алла" (хуситы) заявило, что несет ответственность за падение в Красное море истребителя... РИА Новости, 30.04.2025
2025-04-30T22:44:00+03:00
2025-04-30T22:44:00+03:00
2025-04-30T22:45:00+03:00
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ДОХА, 30 апр - РИА Новости. Правящее на севере Йемена шиитское военно-политическое движение "Ансар Алла" (хуситы) заявило, что несет ответственность за падение в Красное море истребителя ВМС США F-18 во время операции против авианосца Harry Truman, а также за атаку беспилотниками по военным и важным целям в израильских Тель-Авиве и Ашкелоне. "Одним из результатов операции против авианосца Harry Truman стало то, что удалось сбить самолет F-18 и предотвратить тем самым воздушную атаку, которую противник начал в отношении нашей страны", - говорится в сообщении вооруженных сил хуситов в их Telegram-канале. Они также заявили об атаке на жизненно важные и военные объекты на израильской территории. "Мы провели двойную военную операцию против жизненно важных и военных объектов в оккупированном регионе Яффо (Тель-Авиве - ред.), использовав три беспилотника "Яффо"... ещё один беспилотник атаковал жизненно важную цель в Ашкелоне", - отмечается в сообщении.
https://ria.ru/20250430/khusity-2014417949.html
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в мире, тель-авив, йемен, красное море, ансар алла, военно-морские силы сша, израиль, сша
В мире, Тель-Авив, Йемен, Красное море, Ансар Алла, Военно-морские силы США, Израиль, США
Хуситы заявили о сбитом истребителе США F-18
Хуситы сбили истребитель США F-18 во время операции против Harry Truman