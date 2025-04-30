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Появились подробности об одном из задержанных при подготовке теракта в ХМАО - РИА Новости, 30.04.2025
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11:07 30.04.2025
https://ria.ru/20250430/hmao-2014285809.html
Появились подробности об одном из задержанных при подготовке теракта в ХМАО
Появились подробности об одном из задержанных при подготовке теракта в ХМАО - РИА Новости, 30.04.2025
Появились подробности об одном из задержанных при подготовке теракта в ХМАО
Задержанный за подготовку теракта в Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО) гражданин Молдавии признал, что в марте получил задание Киева перевезти "посылку"... РИА Новости, 30.04.2025
2025-04-30T11:07:00+03:00
2025-04-30T11:07:00+03:00
молдавия
киев
нижневартовск
происшествия
безопасность
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МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Задержанный за подготовку теракта в Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО) гражданин Молдавии признал, что в марте получил задание Киева перевезти "посылку" в Нижневартовск. Ранее российская спецслужба сообщила о задержании и аресте граждан РФ, Белоруссии и Молдавии, причастных к подготовке теракта в ХМАО в отношении военнослужащего добровольческого батальона. "В марте 2025 года на меня вышли и попросили перевезти посылку из Украины в Нижневартовск", - сказал задержанный.
https://ria.ru/20250430/terakt-2014262250.html
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Видео из Ханты-Мансийска, где у готовивших теракт украинских агентов взорвалась бомба
СК опубликовал видео из Ханты-Мансийска, где у готовивших теракт украинских агентов взорвалась бомба. В ведомстве говорят, что взрыв произошел 12 апреля, все фигуранты дела уже арестованы.
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молдавия, киев, нижневартовск, происшествия, безопасность
Молдавия, Киев, Нижневартовск, Происшествия, Безопасность
Появились подробности об одном из задержанных при подготовке теракта в ХМАО

Задержанный за подготовку теракта в ХМАО гражданин Молдавии сделал признание

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МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Задержанный за подготовку теракта в Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО) гражданин Молдавии признал, что в марте получил задание Киева перевезти "посылку" в Нижневартовск.
Ранее российская спецслужба сообщила о задержании и аресте граждан РФ, Белоруссии и Молдавии, причастных к подготовке теракта в ХМАО в отношении военнослужащего добровольческого батальона.
"В марте 2025 года на меня вышли и попросили перевезти посылку из Украины в Нижневартовск", - сказал задержанный.
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МолдавияКиевНижневартовскПроисшествияБезопасность
 
 
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