https://ria.ru/20250430/gumanizm-2014396911.html

В Белоруссии назвали принятую амнистию актом гуманизма

В Белоруссии назвали принятую амнистию актом гуманизма - РИА Новости, 30.04.2025

В Белоруссии назвали принятую амнистию актом гуманизма

Амнистия в Белоруссии по случаю 80-летия Победы является актом гуманизма в отношении людей, которые совершили ошибки, но раскаялись и встали на путь... РИА Новости, 30.04.2025

2025-04-30T15:47:00+03:00

2025-04-30T15:47:00+03:00

2025-04-30T15:47:00+03:00

80-летие победы в великой отечественной войне

в мире

белоруссия

александр лукашенко

союзное государство

80-летие победы в великой отечественной войне

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МИНСК, 30 апр – РИА Новости. Амнистия в Белоруссии по случаю 80-летия Победы является актом гуманизма в отношении людей, которые совершили ошибки, но раскаялись и встали на путь исправления, заявил председатель нижней палаты белорусского парламента Игорь Сергеенко. Палаты представителей в среду рассматривала законопроект об амнистии, который внесло в парламент правительство Белоруссии Александра Лукашенко. "Традиционно к знаковым датам в жизни страны принимаются законы об амнистии. За прошедшие пять лет амнистия применялась четырежды. Год назад такой закон был принят по случаю 80-летия освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков. По поручению Главы государства в канун 80-летия Победы советского народа в Великой Отечественной войне также подготовлен законопроект об амнистии", - цитирует пресс-служба Палаты представителей вступительное слово Сергеенко на заседании парламента. "Это очередная демонстрация акта гуманизма со стороны нашей страны в отношении людей, которые совершили ошибки, но раскаялись и своим поведением доказали, что встали на путь исправления", - сказал Сергеенко.

https://ria.ru/20250429/putin-2014146455.html

https://ria.ru/20250429/belorussiya-2013877506.html

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