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Spice Girls планируют воссоединиться в следующем году, пишут СМИ - РИА Новости, 30.04.2025
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Культура
 
14:38 30.04.2025
https://ria.ru/20250430/gruppa-2014363918.html
Spice Girls планируют воссоединиться в следующем году, пишут СМИ
Spice Girls планируют воссоединиться в следующем году, пишут СМИ - РИА Новости, 30.04.2025
Spice Girls планируют воссоединиться в следующем году, пишут СМИ
Британская поп-группа Spice Girls планирует воссоединение в следующем году для мирового турне, приуроченного к ее тридцатилетию, сообщает таблоид Sun. РИА Новости, 30.04.2025
2025-04-30T14:38:00+03:00
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МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Британская поп-группа Spice Girls планирует воссоединение в следующем году для мирового турне, приуроченного к ее тридцатилетию, сообщает таблоид Sun. "Spice Girls наконец-то готовы воссоединиться, чтобы отметить тридцатилетие группы. Джери Холлиуэлл (участница коллектива - ред.) и наставник группы Саймон Фуллер снова на связи и, по слухам, в конце текущей недели встретятся в Майами, чтобы проработать этот вопрос", - говорится в сообщении. При этом издание отмечает, что одна из главных звезд коллектива Виктория Бекхэм заявила, что она практически наверняка не примет участие в этом проекте, тогда как остальные участницы группы рассматривают возможность проведения мирового турне в следующем году. Уточняется, что последнее турне Spice Girls состоялось в 2019 году, так же без Бекхэм. Тогда было продано 700 тысяч билетов. Группа Spice Girls была образована в 1994 году в Лондоне. В ее состав в разное время входили Виктория Бекхэм, Эмма Бантон, Мелани Чисхолм, Мелани Браун и Джери Холлиуэлл.
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майами, лондон, виктория бекхэм, в мире, сша, великобритания
Культура, Майами, Лондон, Виктория Бекхэм, В мире, США, Великобритания
Spice Girls планируют воссоединиться в следующем году, пишут СМИ

Sun: Spice Girls воссоединятся для мирового турне в честь 30-летия группы

© AP Photo / ADAM NADEL Участницы музыкальной поп-группы Spice Girls
Участницы музыкальной поп-группы Spice Girls - РИА Новости, 1920, 30.04.2025
© AP Photo / ADAM NADEL
Участницы музыкальной поп-группы Spice Girls . Архивное фото
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МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Британская поп-группа Spice Girls планирует воссоединение в следующем году для мирового турне, приуроченного к ее тридцатилетию, сообщает таблоид Sun.
«
"Spice Girls наконец-то готовы воссоединиться, чтобы отметить тридцатилетие группы. Джери Холлиуэлл (участница коллектива - ред.) и наставник группы Саймон Фуллер снова на связи и, по слухам, в конце текущей недели встретятся в Майами, чтобы проработать этот вопрос", - говорится в сообщении.
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При этом издание отмечает, что одна из главных звезд коллектива Виктория Бекхэм заявила, что она практически наверняка не примет участие в этом проекте, тогда как остальные участницы группы рассматривают возможность проведения мирового турне в следующем году.
Уточняется, что последнее турне Spice Girls состоялось в 2019 году, так же без Бекхэм. Тогда было продано 700 тысяч билетов.
Группа Spice Girls была образована в 1994 году в Лондоне. В ее состав в разное время входили Виктория Бекхэм, Эмма Бантон, Мелани Чисхолм, Мелани Браун и Джери Холлиуэлл.
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