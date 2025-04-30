Spice Girls планируют воссоединиться в следующем году, пишут СМИ
Sun: Spice Girls воссоединятся для мирового турне в честь 30-летия группы
© AP Photo / ADAM NADEL Участницы музыкальной поп-группы Spice Girls
© AP Photo / ADAM NADEL
Участницы музыкальной поп-группы Spice Girls . Архивное фото
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МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Британская поп-группа Spice Girls планирует воссоединение в следующем году для мирового турне, приуроченного к ее тридцатилетию, сообщает таблоид Sun.
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"Spice Girls наконец-то готовы воссоединиться, чтобы отметить тридцатилетие группы. Джери Холлиуэлл (участница коллектива - ред.) и наставник группы Саймон Фуллер снова на связи и, по слухам, в конце текущей недели встретятся в Майами, чтобы проработать этот вопрос", - говорится в сообщении.
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При этом издание отмечает, что одна из главных звезд коллектива Виктория Бекхэм заявила, что она практически наверняка не примет участие в этом проекте, тогда как остальные участницы группы рассматривают возможность проведения мирового турне в следующем году.
Уточняется, что последнее турне Spice Girls состоялось в 2019 году, так же без Бекхэм. Тогда было продано 700 тысяч билетов.
Группа Spice Girls была образована в 1994 году в Лондоне. В ее состав в разное время входили Виктория Бекхэм, Эмма Бантон, Мелани Чисхолм, Мелани Браун и Джери Холлиуэлл.
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