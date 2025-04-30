В Гродно прошла акция "Сад памяти"
Россотрудничество: в Гродно прошла патриотическая акция "Сад памяти"
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МИНСК, 30 апр – РИА Новости. Мемориальная патриотическая акция "Сад памяти" прошла в среду в Гродно, сообщила в среду пресс-служба Русского Дома в этом белорусском городе.
"Тридцатого апреля на территории средней школы №15 им. Карбышева в Гродно прошла мемориальная патриотическая акция "Сад памяти", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале Русского Дома в Гродно.
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Отмечается, что представители генерального консульства России в Гродно, Русского дома в Гродно и средней школы №15 высадили девять яблонь. "Растущие яблони будут укреплять дух патриотизма среди учащихся", - отметила директор средней школы №15 Вита Мишкель.
Ранее акции "Сад памяти" прошли в Буда-Кошелево Гомельской области и Молодечно Минской области Белоруссии.
Международная акция "Сад памяти" проводится с 2020 года по инициативе АНО "Сад Памяти", всероссийского общественного движения "Волонтеры Победы" и Фонда памяти полководцев Победы. Проект реализуется по поручению президента России Владимира Путина, который в 2020 году высадил свое памятное дерево на территории Ржевского мемориала.
Главная цель масштабной эколого-патриотической акции – ежегодная высадка 27 миллионов деревьев в память о каждом погибшем в годы Великой Отечественной войны. За пять лет проведения акции в высадке памятных садов присоединились миллионы добровольцев из 78 стран мира, которые совместными усилиями высадили свыше 130 миллионов памятных деревьев.
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