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В Гродно прошла акция "Сад памяти" - РИА Новости, 30.04.2025
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80-летие Победы в Великой Отечественной войне
 
18:39 30.04.2025
https://ria.ru/20250430/grodno-2014458058.html
В Гродно прошла акция "Сад памяти"
В Гродно прошла акция "Сад памяти" - РИА Новости, 30.04.2025
В Гродно прошла акция "Сад памяти"
Мемориальная патриотическая акция "Сад памяти" прошла в среду в Гродно, сообщила в среду пресс-служба Русского Дома в этом белорусском городе. РИА Новости, 30.04.2025
2025-04-30T18:39:00+03:00
2025-04-30T18:39:00+03:00
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МИНСК, 30 апр – РИА Новости. Мемориальная патриотическая акция "Сад памяти" прошла в среду в Гродно, сообщила в среду пресс-служба Русского Дома в этом белорусском городе. "Тридцатого апреля на территории средней школы №15 им. Карбышева в Гродно прошла мемориальная патриотическая акция "Сад памяти", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале Русского Дома в Гродно. Отмечается, что представители генерального консульства России в Гродно, Русского дома в Гродно и средней школы №15 высадили девять яблонь. "Растущие яблони будут укреплять дух патриотизма среди учащихся", - отметила директор средней школы №15 Вита Мишкель. Ранее акции "Сад памяти" прошли в Буда-Кошелево Гомельской области и Молодечно Минской области Белоруссии. Международная акция "Сад памяти" проводится с 2020 года по инициативе АНО "Сад Памяти", всероссийского общественного движения "Волонтеры Победы" и Фонда памяти полководцев Победы. Проект реализуется по поручению президента России Владимира Путина, который в 2020 году высадил свое памятное дерево на территории Ржевского мемориала. Главная цель масштабной эколого-патриотической акции – ежегодная высадка 27 миллионов деревьев в память о каждом погибшем в годы Великой Отечественной войны. За пять лет проведения акции в высадке памятных садов присоединились миллионы добровольцев из 78 стран мира, которые совместными усилиями высадили свыше 130 миллионов памятных деревьев.
https://ria.ru/20250423/erevan-2013045039.html
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гродно, россия, гомельская область, владимир путин, волонтеры победы
80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Гродно, Россия, Гомельская область, Владимир Путин, Волонтеры Победы
В Гродно прошла акция "Сад памяти"

Россотрудничество: в Гродно прошла патриотическая акция "Сад памяти"

© Фото : РУССКИЙ ДОМ В ГРОДНО/TelegramМемориальная патриотическая акция "Сад памяти" в Гродно
Мемориальная патриотическая акция Сад памяти в Гродно - РИА Новости, 1920, 30.04.2025
© Фото : РУССКИЙ ДОМ В ГРОДНО/Telegram
Мемориальная патриотическая акция "Сад памяти" в Гродно
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МИНСК, 30 апр – РИА Новости. Мемориальная патриотическая акция "Сад памяти" прошла в среду в Гродно, сообщила в среду пресс-служба Русского Дома в этом белорусском городе.
"Тридцатого апреля на территории средней школы №15 им. Карбышева в Гродно прошла мемориальная патриотическая акция "Сад памяти", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале Русского Дома в Гродно.
Международная акция Сад памяти в Ереване - РИА Новости, 1920, 23.04.2025
В Ереване в пятый раз прошла международная акция "Сад памяти"
23 апреля, 20:09
Отмечается, что представители генерального консульства России в Гродно, Русского дома в Гродно и средней школы №15 высадили девять яблонь. "Растущие яблони будут укреплять дух патриотизма среди учащихся", - отметила директор средней школы №15 Вита Мишкель.
Ранее акции "Сад памяти" прошли в Буда-Кошелево Гомельской области и Молодечно Минской области Белоруссии.
Международная акция "Сад памяти" проводится с 2020 года по инициативе АНО "Сад Памяти", всероссийского общественного движения "Волонтеры Победы" и Фонда памяти полководцев Победы. Проект реализуется по поручению президента России Владимира Путина, который в 2020 году высадил свое памятное дерево на территории Ржевского мемориала.
Главная цель масштабной эколого-патриотической акции – ежегодная высадка 27 миллионов деревьев в память о каждом погибшем в годы Великой Отечественной войны. За пять лет проведения акции в высадке памятных садов присоединились миллионы добровольцев из 78 стран мира, которые совместными усилиями высадили свыше 130 миллионов памятных деревьев.
Акция Сад Памяти, посвященная 80-летию Победы советского народа в Великой Отечественной войне, в Гомельской области Белоруссии - РИА Новости, 1920, 24.04.2025
В Гомельской области Белоруссии прошла акция "Сад Памяти"
24 апреля, 13:23
 
80-летие Победы в Великой Отечественной войнеГродноРоссияГомельская областьВладимир ПутинВолонтеры Победы
 
 
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