Делегация из США посетит Гренландию, пишет Reuters
Reuters: экс-чиновник администрации Трампа Хорн посетит Гренландию
Остров Гренландия. Архивное фото
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МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Частная делегация из США, которую возглавит экс-глава аппарата офиса международных дел министерства энергетики США в первый срок Дональда Трампа и ныне глава компании GreenMet Дрю Хорн, на этой неделе отправится в Гренландию для изучения инвестиционных возможностей в сфере освоения природных ресурсов, сообщает агентство Рейтер.
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"Американская частная делегация, возглавляемая бывшим чиновником администрации Трампа, на этой неделе планирует посетить Гренландию, чтобы изучить инвестиционные возможности, связанные с богатыми природными ресурсами арктического острова", - говорится в публикации.
По данным агентства, в состав делегации вошли представители таких компаний, как Critical Metals Corp, Cogency Power, American Renewable Metals и Refacture. Хорн уточнил, что действует от имени консорциума, в который входят крупные институциональные инвесторы, включая Cerberus Capital Management и Cantor Fitzgerald.
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"Я не собираюсь затевать ничего безумного вроде покупки Гренландии от имени США. Мы просто хотим заняться обычным развитием бизнеса в частном секторе", - сказал Хорн в интервью агентству.
В марте Трамп заявил, что Гренландия "так или иначе" окажется под контролем США, и пообещал жителям острова богатство, если они присоединятся к Соединенным Штатам.
Гренландия до 1953 года была колонией Дании. Она остается частью королевства, но в 2009 году получила автономию с возможностью самоуправления и самостоятельного выбора во внутренней политике.
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