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Делегация из США посетит Гренландию, пишет Reuters - РИА Новости, 30.04.2025
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18:02 30.04.2025
https://ria.ru/20250430/grenlandiya-2014444510.html
Делегация из США посетит Гренландию, пишет Reuters
Делегация из США посетит Гренландию, пишет Reuters - РИА Новости, 30.04.2025
Делегация из США посетит Гренландию, пишет Reuters
Частная делегация из США, которую возглавит экс-глава аппарата офиса международных дел министерства энергетики США в первый срок Дональда Трампа и ныне глава... РИА Новости, 30.04.2025
2025-04-30T18:02:00+03:00
2025-04-30T18:02:00+03:00
в мире
гренландия
сша
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МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Частная делегация из США, которую возглавит экс-глава аппарата офиса международных дел министерства энергетики США в первый срок Дональда Трампа и ныне глава компании GreenMet Дрю Хорн, на этой неделе отправится в Гренландию для изучения инвестиционных возможностей в сфере освоения природных ресурсов, сообщает агентство Рейтер. "Американская частная делегация, возглавляемая бывшим чиновником администрации Трампа, на этой неделе планирует посетить Гренландию, чтобы изучить инвестиционные возможности, связанные с богатыми природными ресурсами арктического острова", - говорится в публикации. По данным агентства, в состав делегации вошли представители таких компаний, как Critical Metals Corp, Cogency Power, American Renewable Metals и Refacture. Хорн уточнил, что действует от имени консорциума, в который входят крупные институциональные инвесторы, включая Cerberus Capital Management и Cantor Fitzgerald. "Я не собираюсь затевать ничего безумного вроде покупки Гренландии от имени США. Мы просто хотим заняться обычным развитием бизнеса в частном секторе", - сказал Хорн в интервью агентству. В марте Трамп заявил, что Гренландия "так или иначе" окажется под контролем США, и пообещал жителям острова богатство, если они присоединятся к Соединенным Штатам. Гренландия до 1953 года была колонией Дании. Она остается частью королевства, но в 2009 году получила автономию с возможностью самоуправления и самостоятельного выбора во внутренней политике.
https://ria.ru/20250402/grenlandiya-2008800184.html
https://ria.ru/20250418/tramp-2012087054.html
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в мире, гренландия, сша, дания, дональд трамп
В мире, Гренландия, США, Дания, Дональд Трамп
Делегация из США посетит Гренландию, пишет Reuters

Reuters: экс-чиновник администрации Трампа Хорн посетит Гренландию

© РИА Новости / Илья Тимин | Перейти в медиабанкОстров Гренландия
Остров Гренландия - РИА Новости, 1920, 30.04.2025
© РИА Новости / Илья Тимин
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Остров Гренландия. Архивное фото
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МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Частная делегация из США, которую возглавит экс-глава аппарата офиса международных дел министерства энергетики США в первый срок Дональда Трампа и ныне глава компании GreenMet Дрю Хорн, на этой неделе отправится в Гренландию для изучения инвестиционных возможностей в сфере освоения природных ресурсов, сообщает агентство Рейтер.
«
"Американская частная делегация, возглавляемая бывшим чиновником администрации Трампа, на этой неделе планирует посетить Гренландию, чтобы изучить инвестиционные возможности, связанные с богатыми природными ресурсами арктического острова", - говорится в публикации.
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По данным агентства, в состав делегации вошли представители таких компаний, как Critical Metals Corp, Cogency Power, American Renewable Metals и Refacture. Хорн уточнил, что действует от имени консорциума, в который входят крупные институциональные инвесторы, включая Cerberus Capital Management и Cantor Fitzgerald.
«
"Я не собираюсь затевать ничего безумного вроде покупки Гренландии от имени США. Мы просто хотим заняться обычным развитием бизнеса в частном секторе", - сказал Хорн в интервью агентству.
В марте Трамп заявил, что Гренландия "так или иначе" окажется под контролем США, и пообещал жителям острова богатство, если они присоединятся к Соединенным Штатам.
Гренландия до 1953 года была колонией Дании. Она остается частью королевства, но в 2009 году получила автономию с возможностью самоуправления и самостоятельного выбора во внутренней политике.
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