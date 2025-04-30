https://ria.ru/20250430/gosduma-2014507931.html

В ГД предложили дать бесплатный проезд в метро роженице на "Чистых прудах"

В ГД предложили дать бесплатный проезд в метро роженице на "Чистых прудах" - РИА Новости, 01.05.2025

В ГД предложили дать бесплатный проезд в метро роженице на "Чистых прудах"

Первый зампред комитета Госдумы по контролю Дмитрий Гусев ("Справедливая Россия — За правду") предложил дать бесплатный пожизненный проезд в московском метро... РИА Новости, 01.05.2025

2025-04-30T22:22:00+03:00

2025-04-30T22:22:00+03:00

2025-05-01T09:18:00+03:00

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МОСКВА, 30 апр — РИА Новости. Первый зампред комитета Госдумы по контролю Дмитрий Гусев ("Справедливая Россия — За правду") предложил дать бесплатный пожизненный проезд в московском метро ребенку, родившемуся в среду на станции "Чистые пруды", а также его маме и девушке, помогавшей принимать роды. Столичный департамент здравоохранения в своем Telegram-канале ранее сообщил, что на станции "Чистые пруды" метро Москвы родила женщина. В сообщении отмечалось, что случайная пассажирка оказалась ординатором, в будущем — акушер-гинеколог. Не раздумывая она начала оказывать помощь женщине и принимать роды. Маму с ребенком доставили в больницу, пациенты чувствуют себя хорошо. "Потрясающая история в сердце московского метро. Девушка родила здорового мальчика весом 3,4 килограмма. Предлагаю подарить им пожизненный бесплатный проезд в московском метро. Пусть каждая поездка напоминает им о дне, когда подземка стала местом рождения новой жизни", — сказал Гусев РИА Новости. Он отметил, что обратится к руководителю департамента транспорта Москвы Максиму Ликсутову с просьбой поддержать такую инициативу. Гусев считает, что метро всегда было чем-то большим, чем просто транспорт. "Знаю, что в годы Великой Отечественной войны оно служило бомбоубежищем, где москвичи спасались от налетов, а порой и рожали детей", — добавил депутат Госдумы. Парламентарий от всей души поздравил отважную маму с рождением сына. Гусев также сообщил, что, в свою очередь, отметит героиню-ординатора думской наградой. "Особая благодарность настоящей героине, ординатору, которая оказалась рядом в нужный момент. Не растерявшись, она с мастерством приняла роды прямо на станции. Пример того, как человечность и профессионализм могут помочь даже в суете подземки. Все трое — мама, ее малыш и девушка — достойны самой высокой благодарности", — заключил политик.

https://ria.ru/20250425/peterburg-2013396095.html

https://ria.ru/20250422/metro-2012838635.html

https://ria.ru/20250421/metro-2012554665.html

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общество, москва, максим ликсутов , госдума рф, россия, метро