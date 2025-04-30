https://ria.ru/20250430/gosduma-2014232257.html

В ГД рассказали, почему нельзя преждевременно отключать отопление

В ГД рассказали, почему нельзя преждевременно отключать отопление - РИА Новости, 30.04.2025

В ГД рассказали, почему нельзя преждевременно отключать отопление

Отключение отопления в домах, а затем его повторное включение в связи с погодными изменениями может стать причиной завоздушивания сетей теплоснабжения и... РИА Новости, 30.04.2025

2025-04-30T03:39:00+03:00

2025-04-30T03:39:00+03:00

2025-04-30T03:39:00+03:00

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МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Отключение отопления в домах, а затем его повторное включение в связи с погодными изменениями может стать причиной завоздушивания сетей теплоснабжения и привести к коммунальным авариям, рассказал РИА Новости зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Колунов. "Порой в ходе отопительного сезона встречаются аномально теплые, даже жаркие дни. В домах становится жарко, люди просят отключить отопление. Но, как правило, за ними следуют заморозки, как мы видим это сейчас в Центральной России. Проблема в том, что при отключении отопления необходимо отключать насосы на котельных. Если мы отключаем насосы, в системе падает давление и, как только оно падает, происходит завоздушивание. И вот, чтобы "завести" отопление заново, необходимо завоздушивание устранить по всем сетям. Это те мероприятия, которые проводятся не день, не два, а порядка двух недель. Традиционно их проводят во время подготовки к отопительному сезону - летом-осенью", - сказал Колунов. По его словам, если запускать отопление "туда-сюда", то на это будет потрачено огромное количество ресурсов и времени на "развоздушивание" системы. Колунов подчеркнул, что коммунальные службы не будут успевать это делать. "Если посмотреть на апрель, теплыми были дней пять, а потом пошли заморозки. Отключили бы мы отопление, в домах было бы холодно. А если говорить про запуск отопления без развоздушивания, то это чревато. Результатом станет неравномерный прогрев домов, а может и полное отсутствие тепла, коммунальные аварии", - отметил он. Парламентарий добавил, что делать отопление на котельных ниже нельзя, так как есть определенный температурный режим работы котлов, которые также дают горячую воду. По словам Колунова, если уменьшить температуру на котлах, то горячая вода перестанет быть горячей в тех домах и учреждениях, где нет индивидуальных тепловых пунктов (ИТП). "Здесь решение – установка внутри квартир радиаторов с регуляторами. Чтобы каждый, будучи у себя дома, мог отрегулировать температуру", - заключил он.

https://ria.ru/20250429/gosduma-2013957029.html

https://ria.ru/20250425/svo-2013306769.html

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общество, жкх, госдума рф