Рейтинг@Mail.ru
В ГД рассказали, почему нельзя преждевременно отключать отопление - РИА Новости, 30.04.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
03:39 30.04.2025
https://ria.ru/20250430/gosduma-2014232257.html
В ГД рассказали, почему нельзя преждевременно отключать отопление
В ГД рассказали, почему нельзя преждевременно отключать отопление - РИА Новости, 30.04.2025
В ГД рассказали, почему нельзя преждевременно отключать отопление
Отключение отопления в домах, а затем его повторное включение в связи с погодными изменениями может стать причиной завоздушивания сетей теплоснабжения и... РИА Новости, 30.04.2025
2025-04-30T03:39:00+03:00
2025-04-30T03:39:00+03:00
общество
жкх
госдума рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/16/1979267379_0:85:3490:2048_1920x0_80_0_0_8f9d41005be0d28fcdd80d3f5887a9bc.jpg
МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Отключение отопления в домах, а затем его повторное включение в связи с погодными изменениями может стать причиной завоздушивания сетей теплоснабжения и привести к коммунальным авариям, рассказал РИА Новости зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Колунов. "Порой в ходе отопительного сезона встречаются аномально теплые, даже жаркие дни. В домах становится жарко, люди просят отключить отопление. Но, как правило, за ними следуют заморозки, как мы видим это сейчас в Центральной России. Проблема в том, что при отключении отопления необходимо отключать насосы на котельных. Если мы отключаем насосы, в системе падает давление и, как только оно падает, происходит завоздушивание. И вот, чтобы "завести" отопление заново, необходимо завоздушивание устранить по всем сетям. Это те мероприятия, которые проводятся не день, не два, а порядка двух недель. Традиционно их проводят во время подготовки к отопительному сезону - летом-осенью", - сказал Колунов. По его словам, если запускать отопление "туда-сюда", то на это будет потрачено огромное количество ресурсов и времени на "развоздушивание" системы. Колунов подчеркнул, что коммунальные службы не будут успевать это делать. "Если посмотреть на апрель, теплыми были дней пять, а потом пошли заморозки. Отключили бы мы отопление, в домах было бы холодно. А если говорить про запуск отопления без развоздушивания, то это чревато. Результатом станет неравномерный прогрев домов, а может и полное отсутствие тепла, коммунальные аварии", - отметил он. Парламентарий добавил, что делать отопление на котельных ниже нельзя, так как есть определенный температурный режим работы котлов, которые также дают горячую воду. По словам Колунова, если уменьшить температуру на котлах, то горячая вода перестанет быть горячей в тех домах и учреждениях, где нет индивидуальных тепловых пунктов (ИТП). "Здесь решение – установка внутри квартир радиаторов с регуляторами. Чтобы каждый, будучи у себя дома, мог отрегулировать температуру", - заключил он.
https://ria.ru/20250429/gosduma-2013957029.html
https://ria.ru/20250425/svo-2013306769.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/16/1979267379_221:0:2952:2048_1920x0_80_0_0_14a662915bccf8bf485ee8def7a24110.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, жкх, госдума рф
Общество, ЖКХ, Госдума РФ
В ГД рассказали, почему нельзя преждевременно отключать отопление

Депутат Колунов: преждевременное отключение отопления может привести к авариям

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Государственной думы России в Москве
Здание Государственной думы России в Москве - РИА Новости, 1920, 30.04.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Здание Государственной думы России в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Отключение отопления в домах, а затем его повторное включение в связи с погодными изменениями может стать причиной завоздушивания сетей теплоснабжения и привести к коммунальным авариям, рассказал РИА Новости зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Колунов.
"Порой в ходе отопительного сезона встречаются аномально теплые, даже жаркие дни. В домах становится жарко, люди просят отключить отопление. Но, как правило, за ними следуют заморозки, как мы видим это сейчас в Центральной России. Проблема в том, что при отключении отопления необходимо отключать насосы на котельных. Если мы отключаем насосы, в системе падает давление и, как только оно падает, происходит завоздушивание. И вот, чтобы "завести" отопление заново, необходимо завоздушивание устранить по всем сетям. Это те мероприятия, которые проводятся не день, не два, а порядка двух недель. Традиционно их проводят во время подготовки к отопительному сезону - летом-осенью", - сказал Колунов.
Здание Государственной думы России в Москве - РИА Новости, 1920, 29.04.2025
В Госдуме рассказали, кто может оплачивать услуги ЖКХ без комиссии
Вчера, 02:16
По его словам, если запускать отопление "туда-сюда", то на это будет потрачено огромное количество ресурсов и времени на "развоздушивание" системы. Колунов подчеркнул, что коммунальные службы не будут успевать это делать.
"Если посмотреть на апрель, теплыми были дней пять, а потом пошли заморозки. Отключили бы мы отопление, в домах было бы холодно. А если говорить про запуск отопления без развоздушивания, то это чревато. Результатом станет неравномерный прогрев домов, а может и полное отсутствие тепла, коммунальные аварии", - отметил он.
Парламентарий добавил, что делать отопление на котельных ниже нельзя, так как есть определенный температурный режим работы котлов, которые также дают горячую воду. По словам Колунова, если уменьшить температуру на котлах, то горячая вода перестанет быть горячей в тех домах и учреждениях, где нет индивидуальных тепловых пунктов (ИТП).
"Здесь решение – установка внутри квартир радиаторов с регуляторами. Чтобы каждый, будучи у себя дома, мог отрегулировать температуру", - заключил он.
Здание Государственной Думы - РИА Новости, 1920, 25.04.2025
В Госдуме рассказали, кто освобожден от начисления пени за долги по ЖКХ
25 апреля, 02:24
 
ОбществоЖКХГосдума РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала