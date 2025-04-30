https://ria.ru/20250430/gosduma-2014230055.html
В Госдуме рассказали, когда пенсионеры начнут получать пенсии за май
В Госдуме рассказали, когда пенсионеры начнут получать пенсии за май - РИА Новости, 30.04.2025
В Госдуме рассказали, когда пенсионеры начнут получать пенсии за май
Российские пенсионеры 29 и 30 апреля получат пенсии за май, сообщил РИА Новости депутат Госдумы Алексей Говырин ("Единая Россия"). РИА Новости, 30.04.2025
2025-04-30T02:47:00+03:00
2025-04-30T02:47:00+03:00
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МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Российские пенсионеры 29 и 30 апреля получат пенсии за май, сообщил РИА Новости депутат Госдумы Алексей Говырин ("Единая Россия"). "В 2025 году перенос затрагивает тех, чья дата перечисления выпадает на 1–5 мая: средства поступят 29 или 30 апреля. Делается это потому, что первые два дня месяца объявлены нерабочими, а банковские расчёты и выдача наличных, например, на почте в этот период приостановлены", - сказал Говырин. Депутат отметил, что Социальный фонд России заранее меняет платёжный календарь, чтобы пенсионеры получили деньги без задержек. "Механизм этот отработан. Реестр получателей формируют за десять дней до штатной даты; если ближайшие сутки красные, его закрывают на двое суток раньше. Далее Социальный фонд России передаёт платёжный файл в уполномоченный банк. Крупнейшие кредитные организации ночью разбивают сумму на тысячи индивидуальных переводов, и к утру 29 апреля деньги уже на счетах пенсионеров и наличные на почте", - подчеркнул он. По словам Говырина, тем, кто обычно получает деньги 6–8 мая, выплату стараются не откладывать до завершения каникул: их реестры объединяют с "первочисельными", и средства зачисляются не позднее 7 мая. "Группа 9–11 мая сдвигается на 5–7 мая. Таким образом, ни один пенсионер не должен остаться без денег в праздники, а после 12 мая платёжный цикл возвращается к обычному ходу", - добавил парламентарий. Он рассказал, что если получатель не успел забрать конверт в перенесённый день, сумма хранится на почте до конца отчётного периода, а затем отправляется обратно в фонд для повторной доставки. "На банковском счёте средства лежат без ограничений: даже если карта утратила срок действия, отделение перевыпустит её и перенесёт остаток. Перевод останется доступным и в случае переезда, однако смену адреса или банка лучше оформить заранее — система учитывает изменения только при формировании следующего реестра", - сообщил Говырин. По его словам, перенос выплаты не влияет на объём средств, поскольку датой начисления всё равно считается первое число месяца, а досрочное зачисление отражается лишь в выписке. Депутат отметил, что ответственность кредитных организаций закреплена договором, при задержке по их вине они возмещают Социальному фонду пени, а получателю выдают всю полагающуюся сумму. "Остаётся лишь напомнить, что почтальоны и кассиры работают по собственному расписанию. Уточнить график легко по телефону отделения: информация обновляется ежедневно. Благодаря такой координации апрельская пенсия не "пропадёт" в длинных выходных, а появится на счетах вовремя, позволяя людям спокойно запастись продуктами, лекарствами и подарками к весенним праздникам", - заключил Говырин.
https://ria.ru/20250422/mironov-2012638840.html
https://ria.ru/20250418/pensiya-2011948342.html
https://ria.ru/20250428/duma-2013753359.html
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общество, россия, алексей говырин, госдума рф, единая россия
Общество, Россия, Алексей Говырин, Госдума РФ, Единая Россия
В Госдуме рассказали, когда пенсионеры начнут получать пенсии за май
Депутат Говырин: пенсионеры начнут получать пенсии за май 29 и 30 апреля
МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Российские пенсионеры 29 и 30 апреля получат пенсии за май, сообщил РИА Новости депутат Госдумы Алексей Говырин ("Единая Россия").
"В 2025 году перенос затрагивает тех, чья дата перечисления выпадает на 1–5 мая: средства поступят 29 или 30 апреля. Делается это потому, что первые два дня месяца объявлены нерабочими, а банковские расчёты и выдача наличных, например, на почте в этот период приостановлены", - сказал Говырин
.
Депутат отметил, что Социальный фонд России
заранее меняет платёжный календарь, чтобы пенсионеры получили деньги без задержек.
"Механизм этот отработан. Реестр получателей формируют за десять дней до штатной даты; если ближайшие сутки красные, его закрывают на двое суток раньше. Далее Социальный фонд России передаёт платёжный файл в уполномоченный банк. Крупнейшие кредитные организации ночью разбивают сумму на тысячи индивидуальных переводов, и к утру 29 апреля деньги уже на счетах пенсионеров и наличные на почте", - подчеркнул он.
По словам Говырина, тем, кто обычно получает деньги 6–8 мая, выплату стараются не откладывать до завершения каникул: их реестры объединяют с "первочисельными", и средства зачисляются не позднее 7 мая.
"Группа 9–11 мая сдвигается на 5–7 мая. Таким образом, ни один пенсионер не должен остаться без денег в праздники, а после 12 мая платёжный цикл возвращается к обычному ходу", - добавил парламентарий.
Он рассказал, что если получатель не успел забрать конверт в перенесённый день, сумма хранится на почте до конца отчётного периода, а затем отправляется обратно в фонд для повторной доставки.
"На банковском счёте средства лежат без ограничений: даже если карта утратила срок действия, отделение перевыпустит её и перенесёт остаток. Перевод останется доступным и в случае переезда, однако смену адреса или банка лучше оформить заранее — система учитывает изменения только при формировании следующего реестра", - сообщил Говырин.
По его словам, перенос выплаты не влияет на объём средств, поскольку датой начисления всё равно считается первое число месяца, а досрочное зачисление отражается лишь в выписке. Депутат отметил, что ответственность кредитных организаций закреплена договором, при задержке по их вине они возмещают Социальному фонду пени, а получателю выдают всю полагающуюся сумму.
"Остаётся лишь напомнить, что почтальоны и кассиры работают по собственному расписанию. Уточнить график легко по телефону отделения: информация обновляется ежедневно. Благодаря такой координации апрельская пенсия не "пропадёт" в длинных выходных, а появится на счетах вовремя, позволяя людям спокойно запастись продуктами, лекарствами и подарками к весенним праздникам", - заключил Говырин.