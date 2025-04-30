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Депутат ГД рассказал, почему важно уголовно наказывать дропперов - РИА Новости, 30.04.2025
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02:20 30.04.2025
https://ria.ru/20250430/gosduma-2014229341.html
Депутат ГД рассказал, почему важно уголовно наказывать дропперов
Депутат ГД рассказал, почему важно уголовно наказывать дропперов - РИА Новости, 30.04.2025
Депутат ГД рассказал, почему важно уголовно наказывать дропперов
Передача или продажа своей банковской карты третьим лицам будет грозить уголовной ответственностью, этого давно ждут специалисты по безопасности, рассказал РИА... РИА Новости, 30.04.2025
2025-04-30T02:20:00+03:00
2025-04-30T02:20:00+03:00
технологии
антон немкин (депутат)
госдума рф
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МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Передача или продажа своей банковской карты третьим лицам будет грозить уголовной ответственностью, этого давно ждут специалисты по безопасности, рассказал РИА Новости член комитета ГД по информполитике Антон Немкин. "Важно понимать: дроппер — это не просто "исполнитель по глупости". Даже если человек не знает всей схемы и "просто дал карту за процент" — он становится участником преступной группы. Это не административное нарушение, а соучастие в серьезных преступлениях, включая мошенничество, отмывание денег и создание условий для кибератак. Введение уголовной ответственности закроет эту "серую зону" и сделает ответственность более чёткой и неотвратимой", - сказал он РИА Новости. Немкин отметил, что введение уголовной ответственности за дропперство — шаг, которого давно ждут специалисты по кибербезопасности. "Сегодня дропперы, то есть те, кто предоставляет свои банковские карты для обналичивания средств, похищенных мошенниками, играют ключевую роль в теневой инфраструктуре интернет-мошенничества. Без их участия многие схемы просто бы не работали", - объяснил депутат. По словам парламентария, киберпреступность давно уже работает по модели распределённых команд, где дроппер — это один из последних звеньев, но при этом жизненно необходимый. Он подчеркнул, что в большинстве случаев именно дропперы обеспечивают вывод украденных денег, чем и позволяют организаторам схем оставаться вне зоны досягаемости правоохранительных органов. "Таким образом, каждый, кто соглашается "помочь с переводом", фактически становится частью преступной структуры. Особую тревогу вызывает то, что к дропперству всё чаще привлекаются молодые люди: студенты, старшеклассники, граждане с низким уровнем цифровой грамотности. Им обещают лёгкие деньги за минимальные действия. Но последствия могут быть катастрофическими — от блокировки всех банковских счетов до уголовного срока и проблем с трудоустройством на многие годы вперёд", - отметил Немкин. Депутат посоветовал не передавать свои банковские карты или доступ к онлайн-банку третьим лицам — даже если они обещают быстрый заработок. "Это не халтура и не подработка, а путь к уголовной ответственности. Лучше потратьте время на то, чтобы разобраться, как защитить себя в цифровом мире, чем потом объяснять в суде, что "просто не знали, во что ввязались", - заключил он.
https://ria.ru/20250428/mery-2013767336.html
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технологии, антон немкин (депутат), госдума рф
Технологии, Антон Немкин (депутат), Госдума РФ
Депутат ГД рассказал, почему важно уголовно наказывать дропперов

Депутат Немкин: дроппер является не просто исполнителем по глупости

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Государственной думы России в Москве
Здание Государственной думы России в Москве - РИА Новости, 1920, 30.04.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Передача или продажа своей банковской карты третьим лицам будет грозить уголовной ответственностью, этого давно ждут специалисты по безопасности, рассказал РИА Новости член комитета ГД по информполитике Антон Немкин.
"Важно понимать: дроппер — это не просто "исполнитель по глупости". Даже если человек не знает всей схемы и "просто дал карту за процент" — он становится участником преступной группы. Это не административное нарушение, а соучастие в серьезных преступлениях, включая мошенничество, отмывание денег и создание условий для кибератак. Введение уголовной ответственности закроет эту "серую зону" и сделает ответственность более чёткой и неотвратимой", - сказал он РИА Новости.
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Немкин отметил, что введение уголовной ответственности за дропперство — шаг, которого давно ждут специалисты по кибербезопасности.
"Сегодня дропперы, то есть те, кто предоставляет свои банковские карты для обналичивания средств, похищенных мошенниками, играют ключевую роль в теневой инфраструктуре интернет-мошенничества. Без их участия многие схемы просто бы не работали", - объяснил депутат.
По словам парламентария, киберпреступность давно уже работает по модели распределённых команд, где дроппер — это один из последних звеньев, но при этом жизненно необходимый. Он подчеркнул, что в большинстве случаев именно дропперы обеспечивают вывод украденных денег, чем и позволяют организаторам схем оставаться вне зоны досягаемости правоохранительных органов.
"Таким образом, каждый, кто соглашается "помочь с переводом", фактически становится частью преступной структуры. Особую тревогу вызывает то, что к дропперству всё чаще привлекаются молодые люди: студенты, старшеклассники, граждане с низким уровнем цифровой грамотности. Им обещают лёгкие деньги за минимальные действия. Но последствия могут быть катастрофическими — от блокировки всех банковских счетов до уголовного срока и проблем с трудоустройством на многие годы вперёд", - отметил Немкин.
Депутат посоветовал не передавать свои банковские карты или доступ к онлайн-банку третьим лицам — даже если они обещают быстрый заработок.
"Это не халтура и не подработка, а путь к уголовной ответственности. Лучше потратьте время на то, чтобы разобраться, как защитить себя в цифровом мире, чем потом объяснять в суде, что "просто не знали, во что ввязались", - заключил он.
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