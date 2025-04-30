https://ria.ru/20250430/gosduma-2014226542.html
В ГД внесут проект о статусе ветерана БД для сотрудников пожарной охраны
В ГД внесут проект о статусе ветерана БД для сотрудников пожарной охраны - РИА Новости, 30.04.2025
В ГД внесут проект о статусе ветерана БД для сотрудников пожарной охраны
Депутаты Госдумы от фракции "Справедливая Россия - За правду" внесут в палату парламента законопроект, которым предлагается предоставить статус ветерана боевых... РИА Новости, 30.04.2025
2025-04-30T01:09:00+03:00
2025-04-30T01:09:00+03:00
2025-04-30T01:09:00+03:00
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МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Депутаты Госдумы от фракции "Справедливая Россия - За правду" внесут в палату парламента законопроект, которым предлагается предоставить статус ветерана боевых действий участникам муниципальной пожарной охраны и организаций, входящих в реестр добровольной пожарной охраны, работающим в зоне СВО, документ имеется в распоряжении РИА Новости. Соавторами проекта стали лидер партии, депутат Госдумы Сергей Миронов и первый зампред думского комитета по информполитике Марина Ким. Как сообщили агентству в пресс-службе партии, соответствующий законопроект будет внесен на рассмотрение Госдумы в среду. "Законопроектом предлагается предоставить статус ветерана боевых действий и инвалида боевых действий участникам муниципальной пожарной охраны, участникам организаций, входящих в реестр добровольной пожарной охраны, участвующим в тушении пожаров, эвакуации гражданского населения и иных мероприятиях по защите жизни и здоровья людей в условиях вооруженного конфликта в районах проведения специальной военной операции", - говорится в пояснительной записке к проекту. Как рассказал Миронов РИА Новости, также статус инвалида боевых действий необходимо предоставить сотрудникам пожарной охраны, ставшими инвалидами из-за ранения, контузии, увечья или заболевания, полученного при выполнении указанных задач. Лидер СРЗП рассказал о работе нескольких отрядов добровольцев, занимающихся тушением пожара и помощью гражданам в приграничных регионах России. "Это добровольная пожарная команда АНО "Центр Патриот", действующая в зоне СВО и включённая в план привлечения сил и средств территориального пожарно-спасательного гарнизона Курской области", - сказал он. По словам Миронова, добровольцы этой организации в условиях непрерывных атак ударных БПЛА и артобстрелов тушат пожары и ликвидируют последствия обстрелов в приграничных районах, находящихся вне зоны обслуживания подразделений Государственной противопожарной службы, и, конечно же, среди них есть раненые. Он отметил, что с августа 2024 года сотрудники этого подразделения сформировали эвакуационные группы, и они вывозили мирное население из районов, оказавшихся под временной оккупацией, всего им удалось эвакуировать более 500 граждан. Также депутат Госдумы сообщил о поисково-спасательном отряде МКУ "Управление ГОЧС города Белгорода", который действует на территории Белгородской области, и с начала 2022 года провёл более 15 тысяч выездов, из них более 500 – на устранение последствий обстрелов и угроз террористических актов. Парламентарий добавил, что в Брянской области действует учреждение "Добровольная пожарная охрана Брянской области", сотрудники которого тоже включены в оперативные "Расписания выездов" и активно взаимодействуют с профессиональными пожарно-спасательными гарнизонами. "Сотрудники муниципальной пожарной охраны и организаций входящих в реестр добровольной пожарной охраны заслуживают особого отношения со стороны государства. Предлагаю предоставить им возможность получения статуса ветерана и инвалида боевых действий", – заключил Миронов.
https://ria.ru/20250429/gosduma-2013952818.html
https://ria.ru/20250428/proekt-2013749116.html
https://ria.ru/20250424/gosduma-2013085866.html
https://ria.ru/20250416/gosduma-2011479539.html
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россия, белгородская область, брянская область, сергей миронов, госдума рф
Россия, Белгородская область, Брянская область, Сергей Миронов, Госдума РФ
В ГД внесут проект о статусе ветерана БД для сотрудников пожарной охраны
Депутаты СРЗП внесут проект о статусе ветерана БД для пожарных
МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Депутаты Госдумы от фракции "Справедливая Россия - За правду" внесут в палату парламента законопроект, которым предлагается предоставить статус ветерана боевых действий участникам муниципальной пожарной охраны и организаций, входящих в реестр добровольной пожарной охраны, работающим в зоне СВО, документ имеется в распоряжении РИА Новости.
Соавторами проекта стали лидер партии, депутат Госдумы Сергей Миронов
и первый зампред думского комитета по информполитике Марина Ким. Как сообщили агентству в пресс-службе партии, соответствующий законопроект будет внесен на рассмотрение Госдумы в среду.
"Законопроектом предлагается предоставить статус ветерана боевых действий и инвалида боевых действий участникам муниципальной пожарной охраны, участникам организаций, входящих в реестр добровольной пожарной охраны, участвующим в тушении пожаров, эвакуации гражданского населения и иных мероприятиях по защите жизни и здоровья людей в условиях вооруженного конфликта в районах проведения специальной военной операции", - говорится в пояснительной записке к проекту.
Как рассказал Миронов РИА Новости, также статус инвалида боевых действий необходимо предоставить сотрудникам пожарной охраны, ставшими инвалидами из-за ранения, контузии, увечья или заболевания, полученного при выполнении указанных задач.
Лидер СРЗП рассказал о работе нескольких отрядов добровольцев, занимающихся тушением пожара и помощью гражданам в приграничных регионах России
.
"Это добровольная пожарная команда АНО "Центр Патриот", действующая в зоне СВО и включённая в план привлечения сил и средств территориального пожарно-спасательного гарнизона Курской области", - сказал он.
По словам Миронова, добровольцы этой организации в условиях непрерывных атак ударных БПЛА и артобстрелов тушат пожары и ликвидируют последствия обстрелов в приграничных районах, находящихся вне зоны обслуживания подразделений Государственной противопожарной службы, и, конечно же, среди них есть раненые.
Он отметил, что с августа 2024 года сотрудники этого подразделения сформировали эвакуационные группы, и они вывозили мирное население из районов, оказавшихся под временной оккупацией, всего им удалось эвакуировать более 500 граждан.
Также депутат Госдумы
сообщил о поисково-спасательном отряде МКУ "Управление ГОЧС города Белгорода", который действует на территории Белгородской области
, и с начала 2022 года провёл более 15 тысяч выездов, из них более 500 – на устранение последствий обстрелов и угроз террористических актов.
Парламентарий добавил, что в Брянской области
действует учреждение "Добровольная пожарная охрана Брянской области", сотрудники которого тоже включены в оперативные "Расписания выездов" и активно взаимодействуют с профессиональными пожарно-спасательными гарнизонами.
"Сотрудники муниципальной пожарной охраны и организаций входящих в реестр добровольной пожарной охраны заслуживают особого отношения со стороны государства. Предлагаю предоставить им возможность получения статуса ветерана и инвалида боевых действий", – заключил Миронов.