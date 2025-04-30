https://ria.ru/20250430/gosduma-2014224420.html

В ГД внесут проект об установлении МРОТ в размере 34 тысячи рублей в месяц

В ГД внесут проект об установлении МРОТ в размере 34 тысячи рублей в месяц - РИА Новости, 30.04.2025

В ГД внесут проект об установлении МРОТ в размере 34 тысячи рублей в месяц

Депутаты Госдумы от ЛДПР во главе с председателем комитета Госдумы по соцполитике Ярославом Ниловым внесут на рассмотрение палаты парламента законопроект об... РИА Новости, 30.04.2025

2025-04-30T00:17:00+03:00

2025-04-30T00:17:00+03:00

2025-04-30T05:58:00+03:00

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МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Депутаты Госдумы от ЛДПР во главе с председателем комитета Госдумы по соцполитике Ярославом Ниловым внесут на рассмотрение палаты парламента законопроект об установлении в России с 1 января 2026 года МРОТ в сумме 34 тысячи рублей в месяц, законопроект есть в распоряжении РИА Новости. "Внести в Федеральный закон "О минимальном размере оплаты труда" следующие изменения: установить минимальный размер оплаты труда с 1 января 2026 года в сумме 34 000 рублей в месяц", — сказано в проекте закона. Законопроектом также предлагается установить с начала 2026 года минимальный почасовой уровень оплаты труда работника на условиях неполного рабочего времени в сумме 300 рублей в час, что превышает уровень оплаты труда в месяц, исчисленный из МРОТ. "Законопроектом предусмотрена ежегодная индексация минимального почасового размера оплаты труда исходя из индекса роста потребительских цен за предыдущий год", — отмечается в пояснительной записке. Подчеркивается, что принятие законопроекта позволит обеспечить право работников на достойное вознаграждение за труд, поможет повысить их уровень жизни, снизит существующий огромный разрыв в доходах россиян. "Накануне 1 Мая мы по традиции обращаемся к теме достойной оплаты труда, который сейчас в России явно недооценен. МРОТ — федеральная величина, ежегодно устанавливаемая федеральным законом. И мы, депутаты фракции ЛДПР, ежегодно предлагаем свой размер МРОТ. Труд в России должен оцениваться достойно, поэтому мы считаем, что уровень МРОТ должен быть заметно выше. Кроме того, необходимо законодательно установить нижнюю планку оплаты труда для тех граждан, которые работают в формате неполной занятости. Сегодня, исходя из МРОТ, час стоит примерно 120 рублей, это также крайне низкий показатель", — сказал журналистам Нилов.

https://ria.ru/20241226/mrot-1991345794.html

https://ria.ru/20241225/mrot-1798493712.html

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общество, россия, ярослав нилов, госдума рф, лдпр